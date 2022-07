Batakis: “Me siento cómoda con el tipo de cambio oficial y el blue es un mercado marginal”

La ministra de Economía, Silvina Batakis, dio esta noche su primera entrevista con su flamante cargo y entregó muchas definiciones. En declaraciones al canal de cable C5N, la funcionaria expresó que “el mercado blue es un mercado muy marginal, pero está en la conciencia colectiva de la gente, como el riesgo país. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial con el cual me siento cómoda y es un tipo de cambio de equilibrio”.

Silvina "La Griega" Batakis, una eco-ministra "poco ortodoxa"

Las principales definiciones:

Inflación

“Hoy tenemos una inflación que se triplicó en el mundo. Queremos empezar a corregir toda esa problemática. Argentina fue el país que más creció el año pasado y creo puestos de trabajo. Por eso se demandan divisas. La inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos. Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. No le permite planificar a las empresas, ni al Estad,o ni a las personas. Lamentablemente, se triplicó la inflación en el mundo y no estamos exentos de eso. Los acuerdos con los empresarios son importantes, pero es importante que ellos puedan planificar su cadena productiva. No sólo es un acuerdo de precios. Voy a empezar a hablar mañana con los empresarios. No es el único instrumento el de los acuerdos de precios. La inflación en la Argentina tiene muchas causas. Vamos a hacer un abordaje integral. Necesitamos usar la tasa de interés y también nuevos instrumentos financieros para ofrecer inversiones atractivas. Ayudar a la oferta es una ayuda contra la inflación”.

Déficit fiscal

“Necesitamos un programa económico que nos ponga en un sendero de equilibrio fiscal. El Estado no tiene por qué acumular superávit, pero en situaciones como fue la pandemia o en una situación de guerra uno tiene que poder utilizar el déficit como política contra cíclica. Cuando se retiró el mercado el Estado tuvo que estar presente como por ejemplo con los ATP pero no se puede vivir en déficit permanente. Vamos a hacer el camino de llegar al equilibrio pero con la gente adentro”.

Salarios

“El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Creemos en el salario y en la paritaria. El salario no es inflacionario. Necesitamos que la clase trabajadora recupere los salarios. Necesitamos una redistribución más equitativa y más justa”.

Dólar

“El blue es un mercado pequeño y muy marginal, pero está en la conciencia colectiva de todos nosotros. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial que está en un sendero de equilibrio. Yo me siento cómoda con este tipo de cambio. Hoy fue un día particular y mañana tal vez lo sea también., Pero hay que dejar recorrer unos días y evitar especulaciones. Vamos a ir monitoreando hora por hora lo que va pasando. En estos días iremos teniendo respuestas. Apelo a que me conozcan un poco más. Cuando estuve en la provincia (de Buenos Aires como ministra) emitíamos deuda distintos instrumentos financieros. Ya nos iremos conociendo más”.

Cepo

“Estoy convencida de que los dólares tiene que estar puestas a disposición del crecimiento. Hay que ser muy asertivo donde se hacen las locaciones de esos dólares. Tiene que estar bien pensado y planificar para ser eficientes. La planificación tiene que ser con los empresarios. Tenemos que planificar el uso de las reservas. No solo es una cuestión de mercado. Hay empresas que necesitan sobrestockearse”.

Energía

“Argentina tiene condiciones para desarrollar hidrógeno y litio y Vaca Muerta es una gran oportunidad. Hoy tenemos un cuello de botella. En un mes tiene que estar resuelto”.

Tarifas

“La segmentación de tarifas se mantiene y aquellos que tienen la capacidad de pago deben hacerse cargo de sus consumos y de esa forma podemos hacer una mejor redistribución del ingreso. El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Nosotros creemos en la mejora del salario y en las paritarias como motor del consumo. El salario no es inflacionario, pero la distribución del ingreso debe ser más equitativa”.

Ingreso Básico Universal

“Es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”.

FMI

“Se cumplió el primer trimestre, el segundo trimestre entendemos que estará cumplido. Mañana tomaré contacto con el FMI. Iremos monitoreando todas las variables”.

Deuda en pesos

“Los países que emiten en su propia moneda tienen una sanidad mucha mejor. El segundo semestre del año tiene muchos vencimientos y desde esta mañana lo estuvimos trabajando con el presidente del BCRA. Son vencimientos que vamos a poder renovar tranquilamente. Las tasas tienen que ser positivas”.

Gabinete

“Lo tengo que pulir con el presidente. Lo estamos completando. Hoy muchos de ellos estuvieron trabajando con el equipo de Guzmán”.

Renta inesperada

“Es una vía justa. Es justo que cuando hay una renta inesperada, como en este caso por una guerra, se aporte más. Tiene que ser un instrumento que logre la redistribución de recursos”.

Cristina Kirchner

“La vicepresidenta me felicitó. Le conté lo que tenía pensado para el ministerio y estuvo de acuerdo. No ahondamos mucho más”.

Sobre la disputa por la coparticipación con CABA

“Agotamos todas las instancias de negociación. La decisión la tiene que tomar la Corte Suprema. Lo que pide el gobierno la Ciudad es irracional, no hay fundamentos para la triplicación de recursos que se le dio”. “No es en contra de los porteños, tenemos una Argentina muy fragmentada. Tenemos una Argentina que puede desplegar oportunidades para todos, incluidos los porteños, si abocamos recursos en todas las provincias”.

La Jura

La asunción formal de Batakis se produjo en una ceremonia de jura breve y que contó con la presencia de dirigentes políticos, empresariales y sindicales. Entre los presentes en las primeras filas estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Rioja, Sergio Casas; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre otras autoridades.

También formaron parte el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; los dirigentes sindicales Hugo Moyano, Pablo Moyano y Héctor Daer; el resto del Gabinete de ministros nacionales; intendentes y otros funcionarios y dirigentes empresariales.

Sí, juro, respondió Batakis ante la consulta del presidente sobre si juraba desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Economía para el que fue nombrada.

La agenda de la ministra

La agenda comenzó temprano para Batakis quien a las 8:30 llegó a la Quinta de Olivos, en donde fue recibida por el presidente Alberto Fernández durante cuatro horas para delinear sus primeros pasos en el cargo, en medio de la crisis y de la disparada del dólar blue.

Ambos compartieron un extenso desayuno de trabajo para definir los próximos días de gestión del área económica tras la salida de Martín Guzmán y las turbulencias vividas en el interior del gobierno durante el reciente fin de semana.

De Olivos partió al Banco Central, donde la esperaba Miguel Angel Pesce. Según detalló el entorno de Pesce, que se mantuvo en su cargo pese a que el terremoto de las últimas horas también lo puso en duda, se reunieron “con el objetivo de articular agendas de trabajo”. “Durante el encuentro, los funcionarios analizaron el escenario macroeconómico y financiero y coincidieron en la necesidad de avanzar en la profundización del desarrollo del mercado de capitales”, se informó oficialmente.

En primera instancia, Batakis tendrá la misión de contener una corrida bancaría y una nueva suba importante del dólar paralelo en un marco de incertidumbre en los mercados.

La designación de Batakis generó una serie de pronunciamientos favorables en la coalición oficialista, en particular de gobernadores, como destacó a primera hora el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien subrayó la aceptación “unánime” que despertó su figura en el Frente de Todos.

Además, Manzur definió a la economista que asumirá en el Palacio de Hacienda como una “economista de excelencia y de una gran experiencia”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, señaló que la designación le fue comunicada a la funcionaria por el “propio Presidente” durante la tarde del domingo.

Scioli destacó que la ministra entrante es “una economista con una gran sensibilidad por los temas cotidianos de las familias”, con un “gran sentido de la responsabilidad” y “el compromiso de trabajar en equipo y articular con distintos sectores como gobernadores, sindicatos y empresarios”.

También dijo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una “alta consideración” de Batakis.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó además que “el plan económico que se estaba llevando adelante sigue su rumbo y sigue garantizado porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido”.

Designé a @sbatakis como nueva ministra de Economía, rol que ya ocupó en la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de @danielscioli. pic.twitter.com/FdHYAdAOho — Alberto Fernández (@alferdez) 4 de julio de 2022

Asimismo, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, destacó “los altos niveles de consenso” que generó la designación de la funcionaria y celebró el diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta.

Sobre la designación de Batakis al frente del Palacio de Hacienda, Rossi dijo que “generó un nivel de consenso que hacía tiempo que no se veía en el Frente de Todos”.

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, felicitó a la designada ministra de Economía y destacó su “compromiso” y su “visión federal”.

La designación de Batakis en Economía viene a completar las tareas pendientes de Guzmán, entre las que se encuentra la renegociación de la deuda con el Club de París, la definición de las nuevas tarifas de luz y gas, y promover una baja de la inflación.

