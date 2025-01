Después de 13 meses de ajuste, Caputo salió a aclarar que con Milei van a “bajar impuestos”, pero sólo si hay superávit

Tras más de un año de políticas económicas marcadas por un ajuste severo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en un tuit que el gobierno de Javier Milei reducirá impuestos, pero con una condición: mantener un superávit fiscal. El mensaje llega en un momento en el que el costo de vida para la mayoría de los argentinos se disparó, con una inflación que, aunque desacelerada, sigue siendo altísima en términos internacionales, y un salario real que no logra recuperarse.

“Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año. La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas”, dijo Caputo.

El mensaje pareció estar dirigido no tanto a los sectores populares, que esperan una baja en una gran cantidad de impuestos, sino a los empresarios del campo, que pide a gritos que el gobierno de Milei, a quien apoyaron en las elecciones y siguen apoyando, elimine las retenciones a las exportaciones, en momentos en que el dólar sigue bajo y se volvió para el sector menos competitivo que, inclusive, durante el último gobierno del peronismo.

“Desde que asumimos, ya hemos bajado mas impuestos que cualquier otro gobierno, entre ellos el más importante, el impuesto inflacionario. Ese que tiene correlación directa con el nivel de pobreza. No es una casualidad que la pobreza haya caído casi 20 puntos al mismo tiempo que bajamos la inflación abruptamente”, dijo Caputo. Sin embargo, tal caída de la pobreza no ha sido confirmada por las estadísticas públicas ni por los estudiosos de los indicadores sociales. Es más: el propio gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, indicó que al tercer trimestre de 2024 la pobreza se ubica en casi el 39%, apenas por encima de lo “heredado” de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, pero no 20 puntos abajo.

“También terminamos con el impuesto PAIS, otro impuesto tremendamente distorsivo”, dijo también Caputo, en otra frase que carece de rigor, porque el dicho impuesto perdía vigencia a finales de 2024. El gobierno de Caputo y Milei no terminó con el impuesto PAIS, el impuesto PAIS se terminó por sí solo.

En cambio, en su tuit Caputo no mencionó que el paquete fiscal que aprobó el Congreso a mediados de 2024 restituyó el pago del impuesto a las Ganancias para los trabajadores. La eliminación de este tributo había sido impulsada en campaña electoral por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y fue apoyada por Milei, que entonces era diputado nacional y también hacía proselitismo para llegar a la Presidencia.

“Sepan que todos los días analizamos la situación financiera del país, para ver si podemos seguir bajando impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo venga a recordar, porque a eso hemos venido”, dijo Caputo. Un impuesto sí ha bajado el Gobierno nacional: a los Bienes Personales para las personas más acaudaladas del país.

Caputo insistió: “Vamos a hacer siempre el mayor esfuerzo posible por bajar impuestos, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica”.

Un mensaje a los gobernadores

El ministro de Milei invitó a las provincias a “reducir Ingresos Brutos”, que según dijo es “sin lugar a dudas el peor impuesto que una economía puede tener”. Dijo que “muchas lo han subido, y algunas a niveles aberrantes” y que “algunos municipios están directamente estafando a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con las prestaciones que brindan, es decir, contrariamente a lo que dice la ley”. “El país lo construimos entre todos, Nación, Provincias y Municipios”, dijo el funcionario nacional.

Pese a las palabras del jefe del Palacio de Hacienda de la gestión libertaria, el gobierno de Milei aplicó medidas que, en nombre de la “estabilidad macroeconómica”, golpearon duramente a los sectores populares.

La eliminación de subsidios energéticos; el salto del dólar dispuesto por Caputo hace trece meses, de $400 a $800, que contribuyó a uno de los índices de inflación más altos de las últimas décadas, el 25,5% de diciembre de 2023; y la reducción drástica del gasto público fueron presentados como pasos necesarios para evitar una hiperinflación. Sin embargo, el impacto de estas políticas ha sido devastador para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas.

La baja de lo que denominó “el impuesto inflacionario” pierde peso cuando se considera que la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo, y los precios de alimentos y servicios esenciales no dejaron de subir. El propio Caputo admitió en Twitter la semana pasada que hay electrodomésticos que cuestan en Europa la mitad de lo que cuestan en la Argentina, al anunciar una reforma antidumping. Lo que se “ahorran” en inflación las familias lo terminan pagando en otros frentes.

JJD