El dólar blue vuelve a subir y alcanza la barrera de los $200

El dólar blue volvió a subir este jueves y alcanzó los $200, lo que llevó a la cotización paralela a anotar un nuevo récord nominal. En las primeras horas de a rueda la cotización informal escaló $1 respecto del cierre de ayer y llevó a la brecha con el dólar mayorista ($99,9) al 100%, mientras que la diferencia con el con el dólar oficial —que, según el primer corte del promedio diario que elabora el Banco Central, cotiza $105,5— se ubicó en el orden del 89%.

El blue había alcanzado un récord nominal en octubre de 2020, pico desde el que luego comenzó a descender luego hasta tocar en abril de este año el mínimo de $139. Desde ese momento, volvió a recuperar una dinámica alcista. Los dólares financieros, cuya cotización se construye en la compra y venta de acciones, también suben este jueves. Pasado el mediodía el MEP registra un alza de 0,6% y se ubica en $181, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 1,3% y se vende a $182.

La nueva suba se da cuando falta poco más de una semana para las elecciones legislativas. Según Diego Martínez Burzaco, Head of Research de Inviu, además de la "cobertura lógica electoral" de los argentinos y argentinas, se suma una "sensación de que los desequilibrios macroeconómicos desde las PASO hasta ahora se incrementaron, lo que aumenta la expectativa inflacionaria y de depreciación hacia adelante". En tercer lugar, consideró que esta nueva escalada del dólar es también un síntoma a algunas declaraciones cruzadas entre funcionarios acerca de la posibilidad de acordar o no con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Algo que sabemos que es una condición necesaria aunque no suficiente para que Argentina nivele alguna de sus variables", apuntó.

Para Juan Pablo Albornoz, de Ecolatina, "que el blue pase los $200 va a impactar en las expectativas de todas las personas de la economía. No todo el mundo sabe lo que es el MEP y el CCL, pero sí lo que es el dólar blue, y verlo arriba de $200 justo antes de las elecciones puede no ser la mejor situación para el Gobierno, más allá de que el blue a $195 del año pasado en términos reales era muchísimo más alto que el actual".

Sobre las causas de la suba, el analista señaló que "hay dolarización electoral como habitualmente sucedió en la previa de los comicios y también acompaña la suba de los dólares financieros libres (implícitos en acciones, Cedears, bonos de legislación extranjera y negociados en el Senebi), aunque limitado por el arbitraje de minoristas que permite el MEP".

Después de que en las últimas semanas el Gobierno impusiera límites de US$18.000 por semana a las compras de cada persona en el MEP y el CCL y restringiera las operatorias de ambos mercados a la triangulación del bono AL30, aparecieron otros dólares paralelos en los que no hay topes y se compran y venden otros títulos públicos, letras y acciones para dolarizarse. Antes de que el blue alcanzara esa marca, algunos ya cotizan bien por encima de los $200.

DT