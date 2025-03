El Gobierno quiere definir el nuevo préstamo del FMI antes de mayo pero aclara que el acuerdo aún “no está cerrado”

Después de que Javier Milei anunciara en el Congreso que el Gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde la propia Casa Rosada buscaron bajar la espuma sobre los dichos presidenciales. El vocero Manuel Adorni adelantó este miércoles que la intención oficial es cerrar la negoción para un nuevo préstamo antes de mayo próximo pero se apuró en decir que aún “no está cerrado” ningún tipo de acuerdo.

“Se apunta a que haya un acuerdo cerrado para el primer cuatrimestre del año”, señaló en conferencia de prensa el responsable de la comunicación presidencial. Ahí nomás aclaró: “Todavía no está cerrado”.

Adorni insistió con la idea que transmitió Milei de que el dinero que ingrese el país “no aumentará la deuda bruta” porque sería destinado para que el Tesore pague su deuda con el Banco Central. Por eso el Gobierno habla de “recapitalización” de la entidad monetaria. Se estima que podrían ser entre U$S10.000 millones y U$S15.000 millones, aunque Adorni evitó dar precisiones. Sí admitió que será dinero que tendrá que devolverse en algún momento.

El vocero presidencial también alentó a que el Congreso apruebe el acuerdo, pese a que aún no se conoce. Rechazó la línea opositora que plantea que el Gobierno no enviaría para el tratamiento legislativo un proyecto formal sin el anexo con los detalles técnicos. “Nunca hubo problemas para que el Congreso vote un acuerdo con el FMI que aumentaba la deuda, ¿por qué ahora no lo haría si no se aumenta la deuda bruta?”, se defendió el funcionario que responde a la estrategia narrativa de Karina Milei y Santiago Caputo.

El Presidente mencionó el posible acuerdo con el FMI hacia el final de su intervención del sábado ante la Asamblea Legislativa. Dijo que era inminente la definición. “Estamos avanzando con un acuerdo con el FMI para sanear el Banco Central y salir del cepo cambiario durante este año”, afirmó Milei aunque no precisó detalles de cuánto ni cuándo sería el ingreso de fondos frescos. “Estamos en condiciones de emprender este acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta”, apuntó. “El dinero que use el Tesoro se utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central”, adelantó.

Con el monto que ingrese al Tesoro, y luego al Banco Central, el Gobierno aspira a levantar el cepo. Hoy Adorni abrió el paraguas para esa medida a “cuando estén dadas las condiciones”.

El vocero presidencial además rechazó cambios en el tipo de cambio del dólar, luego de que febrero sea el primer mes con la devaluación controlada al 1%, tras una velocidad al 2 por ciento. “No hay ningún cambio de nada”, dijo Adorni para responder las críticas de que la cotización del dólar está atrasada.

MC