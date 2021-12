La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 51,2% en los últimos doce meses

La inflación de noviembre fue de 2,5%, según el informe publicado este martes por el Indec. El dato es un punto porcentual más bajo que de septiembre y octubre, meses en los que marcó 3,5% y, contrariamente a lo que sucedió en los últimos meses, está por debajo de las proyecciones de las consultoras privadas.

De todos modos, la inflación de los primeros 11 meses acumula 45,4% y supera la proyección oficial de inflación para todo el año, que fue recalculada y pasó del 29% original del presupuesto 2021 a 45,1%. Si se compara con noviembre de 2020, la suba inflación interanual es de 51,2%.

El número de inflación mensual estuvo empujado a la baja por la categoría de bienes y servicios estacionales, que aumentó apenas 0,5%. De acuerdo con el informe oficial, esta menor suba es explicada en gran parte por una reducción de precios en verduras, tubérculos y legumbres. En cambio, la inflación núcelo —que no contempla estacionales ni precios regulados—, fue de 3,3%.

Las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron restaurantes y hoteles (5%) y prendas de vestir y calzado (4,1%). Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,7%) fue la tercera división con mayor alza en noviembre, en la que incidió, entre otras cosas, la paritaria del personal de casas particulares.

"La baja está impulsada por los estacionales, pero lo destacable es que hace 14 meses que la núcelo no baja del 3%. Eso habla de que la inflación estructural de la Argentina está cómodamente arriba del 40% anual. Este año ya acumula 45% y, asumiendo que en diciembre dará alrededor del 3%, 2021 va a cerrar casi en 50%, con el tipo de cambio casi congelado y las tarifas freezadas", apuntó Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria.

"La verdad es que el dato de 2,5% de inflación no parece reflejar lo que siente en la calle, pero puede ser una cuestión de medición. Mientras no exista un divorcio entre la inflación núcleo y la general sostenido en el tiempo uno no sospecha, pero si se hace permanente levantará polémica", señaló Guido Lorenzo, director de LCG.

En noviembre los alimentos aumentaron 2,1%, por debajo del nivel general. Las subas en este capítulo se habían moderado ya a fines de octubre por el congelamiento impulsado por la Secretaría de Comercio sobre una canasta de 1.432 productos (reducida esta semana a 1.332 productos), pero habían retomado impulso en noviembre, sobre todo las carnes. De hecho, el asado escaló 12,7% en noviembre y la carne picada común, 11,4%.

El dato estuvo por debajo de la estimación del mercado, que anticipaba una suba de precios del 3,1% mensual. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también estima que vendrán seis meses de inflación más elevada, con un pico de 4% estimado para marzo. A poco del cierre del año, el mercado proyecta que la inflación general cerrará en 51,1% el 2021, lo que resulta 15 puntos porcentuales superior a la registrada en 2020 (36,1%) y la acerca a los valores récord de 2019. Para 2022, el REM prevé un aumento de 40,8%, aunque algunas consultoras privadas consideran que la inflación será superior a la de este año.

Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrió a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de presupuesto para 2022 y admitió que "el problema principal de 2021" fue la dinámica inflacionaria y que "ha sido claramente superior a lo proyectado". Sin embargo, para el año próximo mantuvo las estimaciones hechas en septiembre pasado, cuando se envió al Congreso la ley de presupuesto, que proyectan una inflación de 33% para el año próximo, casi la mitad de lo que anticipan algunos consultores privados. En ese sentido, dijo que el Gobierno irá "adaptando cuando sea necesario las políticas públicas para alcanzar una reducción de inflación".

También ayer la Secretaría de Comercio Interior confirmó un acuerdo con frigoríficos y supermercados para distribuir 20.000 toneladas de cinco cortes de carne vacuna durante los días previos a las fiestas de fin de año, con precios hasta 40% inferiores a los que se encuentran actualmente en las góndolas.

DT