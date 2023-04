Según Loser, exdirector del FMI, el organismo “no avalaría una dolarización”

El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) Claudio Loser consideró que el organismo no avalaría una dolarización en la Argentina por la complejidad de este sistema monetario para el tamaño de la economía local.

“No creo que el Fondo sea un ferviente seguidor de la dolarización porque es demasiado complicado para una economía como la de Argentina”, señaló Loser.

En la misma línea argumental, estimó más probable “un sistema bimonetario como el de Perú, pero no algo como lo que sucedió en Ecuador”, a la vez que dijo: “El Fondo no va a querer que Argentina tenga un tipo de cambio fijo, para países más chicos sí”.

En declaraciones radiales, el ex funcionario del FMI sostuvo que “desde afuera y desde adentro se ve totalmente dramática la situación de Argentina”.

“El Gobierno está enfrentándose con la verdad, no puede seguir poniendo parches, si no hacen algo importante no van a llegar a octubre y el Fondo tampoco les va a ayudar”, alertó Loser.

Sobre la polémica que se instaló durante el fin de semana por presuntas sugerencias de economistas de la oposición para que el FMI recorte el financiamiento al país, Loser confirmó los contactos, pero revitalizó el contenido.

“Por supuesto que hay un representante del Fondo que no solo está en contacto con el Gobierno sino que también está en contacto con mucha gente”, explicó.

Loser afirmó que el “Fondo sí tuvo contacto con Juntos por el Cambio” y dijo desconocer si hubo diálogo con el líder de los libertarios, Javier Milei.

“El Fondo sigue muy de cerca el desarrollo político de Argentina, se sigue muy de cerca para tener una comprensión de lo que puede pasar y de los límites de lo que se puede hacer”, añadió.

En este contexto indicó: “Yo no creo que Juntos por el Cambio hayan hecho algo como se los acusa de que le pidan al Fondo que no le aporten ayuda a Argentina para llegar después ellos como los salvadores”.

Loser admitió que está “más cerca de Juntos por el Cambio que del Gobierno de turno” pero aclaró: “Si es verdad que hicieron eso, es una barbaridad inmoral que les va a jugar más en contra a ellos”.

El ex directivo del FMI indicó que “la relación del Fondo con Sergio Massa sigue siendo muy buena”, pero advirtió que “este sistema de cambio ya está llevando a Argentina a la ruina”.

“Yo creo que el Fondo se entendía mejor con (Martín) Guzmán, hablaba el mismo idioma que el Fondo. (Sergio) Massa tiene gente capaz pero que habla el mismo idioma aburrido que hablamos los economistas, pero creo que están bien las charlas con él igual”, concluyó.

