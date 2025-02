El mercado cree que el caso $LIBRA no impactará, pero ruega al gobierno evitar más “errores no forzados”

Al menos por ahora, los operadores financieros creen que el "escándalo cripto" generado a partir de la difusión de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei va quedando atrás, porque los fundamentos de la economía argentina son sólidos, sobre todo a partir de mantener el equilibrio fiscal.

Además, hacen un balance positivo del reciente paso del presidente Javier Milei por los Estados Unidos y destacan las muy buenas reuniones que mantuvo con las máximas autoridades del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID.

Pero sobre todo la muy buena sintonía mostrada con Donald Trump y Elon Musk, hombres claves del Estados Unidos que viene.

La titular del FMI volvió a elogiar el plan de estabilización argentino que “está dando resultados significativos”. Ese nuevo programa, como ya lo adelantó el ministro Luis Caputo, contemplará fondos frescos (¿US$ 11.000 millones?) y un “nuevo régimen cambiario”. Para el mercado, la superación del criptogate se confirmó cuando el Banco Central pudo volver a comprar reservas.

En este escenario, se espera una semana tranquila en los mercados. Según el economista Fernando Marull, los analistas extranjeros y fondos más grandes no consideran que el affaire $Libra impactará sobre los fundamentos de la economía. “De casi diez bancos de inversión que monitorean la Argentina diría que ninguno hizo una análisis sobre como ‘salir’ de Argentina”, explicó. Consideró clave que el ministro Caputo “haya dicho que las anclas del modelo no cambian”.

Dijo no ver “riesgos más allá de los inmediatos diría que no veo falta de dólares para 2025 porque no hay grandes pagos de deuda y encima Vaca Muerta y minería dan financiamiento a la economía” y explicó que el mercado ahora espera novedades, sobre todo del acuerdo con el FMI.

“Creo que el acuerdo está cerrado pero no se saben los detalles y será un punto positivo que generará algún rebote hacia adelante porque los fondos de afuera están recién entrando a la Argentina. ”Ningún banco de inversión hoy dice que el riesgo país quedará en 700 puntos sino que seguirá bajando“, señaló.

Por su parte, Facundo Gómez Minujin, presidente del banco de inversión JP Morgan en la Argentina, señaló que el escándalo $Libra “por ahora parece acotado”.

“La percepción es que hubo una suerte de error, que no fue fraude. Insisto, si deriva en una investigación con otras características, por supuesto que los mercados lo reflejarán. La preocupación de los inversores es si hay juicio político o si Milei pierde el apoyo de la sociedad. No veo esos escenarios hoy. Los mercados están donde están: hubo una baja inicial que se corrigió rápido. Hay que tratar de evitar todo este tipo de errores no forzados”, señaló.

Consideró que en la Argentina “hay muchísimo camino por hacer, el país está mal. Se deben hacer muchas cosas para que Argentina sea un país sostenible. Eso se preguntan los inversores”. “Entraron muchos inversores financieros porque los bonos y los activos de las empresas estaban regalados, pero la cuestión de fondo sigue siendo esa, si los argentinos vamos a poder, más allá de Donald Trump y el FMI. ¿Podremos bajar la inflación a niveles de menos de 10% y tener un sendero claro?”, indicó.

Por su parte, Flavio Castro, Asset Management de Criteria, el Agente de Liquidación y Compensación que asesora en mercado de capitales, se mostró optimista y dio precisiones sobre cuáles son los activos a los que están apostando. “Continuamos con la misma convicción en cuanto a la generación de valor de largo plazo basada en las empresas tecnológicas de alta capitalización y crecimiento”, indicó Castro en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

José Calero (Noticias Argentinas)