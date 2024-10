Milei afirmó que no tendrá problemas en seguir vetando a “jubilados, universidades y lo que propongan los farsantes”

El presidente Javier Milei brindó un discurso en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024, organizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que comenzaron ayer en el recientemente rebautizado “Palacio Libertad”, antiguo CCK.

Ante una audiencia integrada por invitados nacionales e internacionales, el líder libertario volvió a repasar los temas económicos y políticos de los que suele hablar en todas sus apariciones públicas, como el fantasma de la hiperinflación del que la Argentina se habría salvado gracias a su llegada, de la función confiscatoria y corrupta del Estado y las distintas calamidades que el populismo ocasionó en el país durante los últimos cien años, además de las infaltables citas a economistas de la Escuela austríaca.

Estas fueron algunas de las frases destacadas de su discurso:

“Estábamos al borde de un colapso macroeconómico, con una inflación cuya tasa superaba en diciembre el 3700% e indicadores peores que en 2001”

“Me dan gracia los comentarios de que devalué cuando la brecha cambiaria era del 200%, las reservas negativas y teníamos deuda por miles de millones de dólares: la devaluación la hicieron ellos”.

“Cuando fue necesario preservar el equilibrio fiscal, lo hicimos, sin importar los costos políticos”

“Si le tengo que vetar a los jubilados, las universidades y lo que proponen los farsantes lo voy a hacer porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”

“La inflación es un fenómeno netamente monetario, los que sostienen otra cosa vienen fracasando desde hace 4.000 años”.

Las presencias en el ex CCK

Entre los invitados que participaron de las jornadas de ayer y hoy en el ex CCK (ahora Palacio Libertad) se destacaron funcionarios de otros países, como Gustavo Franco, ex titular del Banco Central de Brasil, y Adrián Armas, gerente de estudios económicos del Banco Central de Perú, Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de los Estados Unidos.

También estuvieron Iván Werning, profesor en el MIT de EE.UU. y hermano de Vladimir Werning, actual vice del BCRA, Gustavo Cañonero, ex vicepresidente del BCRA durante el gobierno de Macri y Rafael Di Tella, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard.

DM