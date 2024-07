Red Hat: descuentos en capacitación y certificación en virtualización

Red Hat , Inc., el proveedor de soluciones open source, anunció que redujo el costo de sus ofertas de evaluación para la migración de la virtualización y de capacitación y certificación en virtualización. Estos servicios se ofrecerán a una tarifa con descuento de hasta el 70% hasta el 31 de agosto de 2024 y tienen por objetivo ayudar a las empresas a planificar la migración mientras dejan a un lado los proveedores de virtualización heredados y perfeccionan las habilidades de los equipos de TI para que puedan gestionar máquinas virtuales con tecnologías de Red Hat.

Evaluación para la migración de la virtualización

La evaluación para la migración de la virtualización es un taller interactivo de descubrimiento y diseño de dos semanas de duración a cargo de expertos de Red Hat que evaluarán los factores que impulsan el negocio, la situación actual y el proceso de migración de cada cliente. Esta evaluación proporciona las bases de un diseño de solución general, identifica los riesgos, define la ruta hacia producción y una clarifica una propuesta con un plan de migración personalizado.

Las empresas que adquieran la evaluación para la migración de la virtualización de Red Hat o una evaluación de un partner calificado y luego se suscriban a Red Hat Openshift Kubernetes Engine, Advanced Cluster Management for Kubernetes y Ansible Automation Platform, y los servicios para la migración, la acreditación del costo total de la evaluación a modo de un descuento en suscripciones. Para aquellas empresas que utilicen una evaluación similar de un partner calificado, el costo total que se acredite en forma de descuento en suscripciones será, como máximo, el monto del precio fijo en firme de Red Hat Virtualization Migration Assessment.

Paquete de capacitación y certificación en virtualización

Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization with Exam (DO317) enseña las habilidades básicas necesarias para crear y gestionar máquinas virtuales en OpenShift, y desarrolla habilidades de virtualización a través de la capacitación con prácticas de laboratorio basadas en la nube para luego validarlas a través de Red Hat Certification. Esta oferta incluye el curso Red Hat Certified Specialist in OpenShift Virtualization (EX316).

Hasta el 31 de agosto de 2024, los clientes de Red Hat podrán obtener el curso Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization with Exam (DO317) con un 70 % de descuento. A fin de acceder a la oferta, los clientes deberán seleccionar la opción “autorregulada” del curso más el examen. El descuento se aplicará al precio local de las ofertas elegibles en el momento de finalizar la compra. Además del descuento de la oferta, los revendedores y distribuidores recibirán el descuento convenido en sus contratos. Esta oferta no es combinable con otras ofertas o descuentos.

Actualmente, la industria de la TI experimenta una transformación en el ámbito de la virtualización y, en este entorno de cambio, es fundamental que las empresas definan un plan para la migración y doten a sus profesionales de TI de las habilidades requeridas para gestionar máquinas virtuales con tecnologías como la de Red Hat OpenShift Virtualization, la cual ofrece un método para migrar y gestionar cargas de trabajo de virtualización tradicionales existentes por medio de una plataforma de aplicaciones uniforme y moderna.