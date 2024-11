Se anunciaron los ganadores del tercer Buenos Aires International Olive Oil Contest

La tercera edición del Buenos Aires International Olive Oil Contest (BAIOOC) ha culminado en la Ciudad de Buenos Aires con el anuncio de los ganadores, destacando la calidad y excelencia de los aceites de oliva virgen extra de Argentina y la región.

El evento, realizado el 2 y 3 de noviembre en el Centro Cultural Salamanca, reunió a los mejores productores de aceite de oliva, quienes compitieron por las medallas de Oro, Plata y Bronce en tres categorías: Suave, Medio e Intenso.

El jurado, conformado por expertos locales e internacionales, llevó a cabo una rigurosa evaluación a través de catas a ciegas, siguiendo los lineamientos del Consejo Oleícola Internacional (COI). Cada aceite fue evaluado en función de su calidad sensorial, permitiendo así una competencia justa y de alto nivel. De entre los ganadores de las medallas de Oro, se eligió al “Best of the Best”, el mejor aceite de la competencia.

El máximo galardón, el premio “Best of the best” fue otorgado al Aceite de Oliva Virgen Extra de la variedad coratina de la empresa Estilo Oliva, de Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires. Este aceite excepcional obtuvo una puntuación de 88 sobre 100 consolidándose como el mejor de la competencia.

Ganadores

Best of the best y Medalla de Oro

Marca: Estilo Oliva

Categoría: Intenso

Tipo: Monovarietal

Varietal: Coratina

Puntaje: 88

Medallas de oro

Marca: D’Aguirre Premium

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: Arbosana y coratina

Puntaje: 87,25

Marca: Nobles Caciques

Categoría: Intenso

Tipo:Monovarietal

Varietal: coratina

Puntaje: 87

Marca: La Española

Categoría: Medio

Tipo: Blen

Varietal: Picuda y arbequina

Puntaje: 87

Marca: Patagonia Gourmet

Categoría: Intenso

Tipo: Blend

Varietal: Arauco, frantoio, coratina y arbequina

Puntaje: 86,75

Marca: La Guardería

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: Arbequina y arauco

Puntaje: 86,25

Medallas de plata

Marca: Olica

Categoría: Medium

Tipo: Blend

Varietal: Arbosana, koroneiki y coratina

Puntaje: 84

Marca: Siriano Gourmet

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: Arbosana, koroneiki y coratina

Puntaje: 83,5

Marca: Azait Gourmet

Categoría: Medium

Tipo: Blend

Varietal: Arbosana, koroneiki y coratina

Puntaje: 81,5

Marca: D’Aguirre Clásico

Categoría: Medium

Tipo: Blend

Varietal: Arbosana y coratina

Puntaje: 80,75

Marca: Estilo Oliva

Categoría: Suave

Tipo: Monovarietal

Varietal: Arbequina

Puntaje: 79,25

Marca: Estilo Oliva

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: Arbequina y arauco

Puntaje: 79,25

Marca: Yancanelo

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: Arbequina y arauco

Puntaje: 77,75

Marca: Nobles Caciques

Categoría: Intenso

Tipo: Blend

Varietal: 60% koroneiki y 40% coratina

Puntaje: 76,5

Medallas de bronce

Marca: El Mistol Premium

Categoría: Intenso

Tipo: Blend

Varietal: Arbequina, arauco y coratina

Puntaje: 75

Marca: Nobles Caciques

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: 30% coratina, 30% koroneiki y 40% arbequina

Puntaje: 74,75

Marca: Estilo Oliva

Categoría: Suave

Tipo: Monovarietal

Varietal: Arbosana

Puntaje: 71,25

Marca: Roberto E. Pisi Virgen Extra

Categoría: Medio

Tipo: Blend

Varietal: Arbequina, farga, frantoio y arauco

Puntaje: 67,5

Director del evento:

Lic. Juan Jose Soria, Presidente del Jurado, especialista en análisis sensorial de alimentos y estadística aplicada, co-creador de diferentes eventos gastronómicos internacionales como el Campeonato Mundial del Alfajor®.

Jurado:

Marisa Silva (Suiza)

María Ravida (Argentina)

Gisela Villarroel (Argentina)

Alejandra Galván (Perú)