La China Suárez lanzó “Lo que dicen de mí”, el primer tema como solista luego del escándalo Wanda-Icardi

Luego del escándalo mediático con Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez estrenó este jueves “Lo que dicen de mí”, su primer videoclip en exclusiva por la plataforma de streaming Star +.

En conjunto con la publicación del video, la actriz realizó un vivo de Instagram en el que abrió su corazón y contó el detrás de escena de la canción. “La escribí en medio de un ataque, estaba en un mal día porque no sé que estaban diciendo, estaba triste. En otro momento quizás no hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería ni siquiera iluminar el problema. Pero bueno, lo acepté y sé que es parte de mi vida. Nace de las ganas de hablar, de convertir lo que me pasa en algo artístico”, explicó la actriz.

En ese sentido, agregó: “Refleja mucho cómo me sentía yo en ese momento y quiero que el día de mañana, en diez años, las escuche y me pueda acordar del momento que estaba atravesando”.

“La gente que me ve de afuera por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante. Pero la realidad es que soy muy vulnerable como la mayoría de las personas que estamos muy expuestos”, reflexióno sobre los comentarios de la gente, que fueron muy fuertes durante todo el “Wandagate”.

Por último, concluyó en que le “cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida”.

El videoclip en blanco y negro, dirigido por Sofía Malamute, muestra a la China Suárez a punto de dar un discurso, siendo acosada por la prensa. El comienzo de la letra remite a la situación que vivió la actriz durante el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.

DL