Los creadores 'Stranger Things' ya preparan un nuevo proyecto para Netflix tras el final de su exitosa serie

El 26 de noviembre verán la luz en Netflix los primeros capítulos finales de Stranger Things, la serie que firman los hermanos Matt y Ross Duffer. Y puntualizamos “primeros” porque la quinta y última temporada se dividirá en tres partes. A la espera, sus creadores ya tienen la mira puesta en el futuro y están preparando una nueva ficción para la misma plataforma basada en la última novela de Ron Currie, The Savage, Noble Death of Babs Dionne.

Según avanzó el medio estadounidense Deadline, este nuevo proyecto es un thriller policial que los hermanos Duffer planean adaptar también para Netflix. Con esta apuesta, buscan repetir el fenómeno de Stranger Things, la exitosa serie protagonizada por Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, David Harbour o Winona Ryder, entre otros, que se despedirá de la audiencia para siempre poco después de Año Nuevo.

El propio autor de la novela y su socio Joshua Mohr escribirán los guiones de la ficción, y serán también los productores ejecutivos de la misma. A ellos se sumará Hilary Leavitt, también como productora ejecutiva de los Duffer, a través de Upside Down Pictures.

Así será su nueva serie para Netflix

Esta novela policiaca se centra en la historia de Babs Dionne, una orgullosa franco-estadounidense, una abuela cariñosa y cruel matriarca del crimen, que gobierna su pequeño pueblo de Waterville (Maine) con mano de hierro. Se encarga de controlar el flujo del tráfico de drogas hacia Little Canada con la ayuda de sus leales amigos y su hija mayor Lori, una veterana de la Marina que lucha contra la adicción.

Cuando un capo de la droga descubre que sus números disminuyeron en el noreste, envía una fuerza malévola, conocida simplemente como 'El Hombre', a investigar. Al mismo tiempo, la hija menor de Babs, Sis, desapareció, lo cual no parece una coincidencia. En veinticuatro horas, Sis será encontrada muerta, y todo el pueblo buscará refugio de la ira de Babs.

Aparte de este proyecto, como ya anunciaron en la Next On Netflix de este año, para 2026 los hermanos Duffer tienen The Boroughs con Alfred Molina y Geena Davis, y también Something very bad is going to happen con Camila Morrone y Adam DiMarco. Del mismo modo, aunque sin fecha cerrada, tienen pendiente la ficción animada de su exitosa ficción, Stranger Things: Tales From ‘85.

La quinta y última temporada de 'Stranger Things'

No obstante, su proyecto más esperado por todo el mundo es la quinta y última temporada de la serie de ciencia ficción más exitosa de Netflix. La sinopsis oficial de esta entrega que tendrá ocho capítulos dice así: “Otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero desapareció; se desconocen su paradero y sus planes”.

“Para complicar su misión, el gobierno puso la ciudad bajo cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor pesado y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo completo, permanezcan unidos, una última vez”.

