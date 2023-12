Se despide la banda británica Blur, que cerró su historia de tres décadas con un show en la Argentina

Era cantado. Era obvio. Era cuestión de tiempo. Estaba a una declaración de alguno de sus cuatro integrantes para formalizarse, un título, una opinión de algún usuario de X/Twitter como poco. El 6 de diciembre de 2023 se hizo oficial: Damon Albarn, líder y portavoz de Blur, confirmó la ruptura de la banda británica que comenzó su historia hace 34 años.

Se despidió como de sí mismo: “Es demasiado para mí”. En una entrevista con Les Inrockuptibles dijo que ya es hora de concluir, que hay que dejar atrás el pasado y que Blur es parte de eso. Pocos días atrás, en el cierre del Primavera Sound en Buenos Aires, había repetido una palabra en español durante varios momentos del recital: “último”. El mítico cuarteto de varones sub-55 se presentó en Parque Sarmiento, un predio al aire libre, en el marco de la última fecha de su gira.

El encanto de la banda sobrevivió hasta su final, en la última fecha del Primavera Sound en Argentina. Comandado por un Damon cada vez más charlatán que seductor, que ya no salta ni se revuelca como en sus inicios pero que pierde la forma humana en el escenario. Damon cautiva, sensorial, eróticamente, a todo el público presente: una voz en el tono, tiempo y volumen perfecto. Su atractivo físico es tan sólo un extra pero que también le valió una Damonmanía, gritos (y posiblemente acosos) en el comienzo de su carrera. Algo así pasó también con Graham Coxon, el guitarrista principal. El dúo llegó a conocerse por la prensa y su fandom como “Gramon”. Junto con Alex James (bajo) y Dave Rowntree (batería) conforman a una especie de pandilla que no perdió los códigos con el paso de los años.

Damon y Graham se conocieron de muy jóvenes en Colchester, Inglaterra, y fue el segundo quien conectó al primero con Alex y Dave para darle vida a Seymour, luego titulada Blur. Cada uno aportó lo suyo para delinear la identidad de la banda y su primer álbum de estudio fue Leisure en 1991. Juntos logran perforar la línea temporal hacia épocas de gloria, de oportunidades, de mucho ruido, paparazzis, revistas y experiencias excéntricas; tiempos de más colágeno y capacidad física para saltar más alto. De alguna manera, la esencia se conserva. Con un canto débil y desafinado de a momentos, eso que los caracteriza sobrevive.

Blur fue fundacional de un subgénero del rock alternativo con origen en bandas como Los Beatles o Los Kinks: el britpop. Aunque sus miembros expresaron que no buscan ni les enorgullece llevar la bandera de Reino Unido a otros países y, por ende, lo “brit,” no los define. Son mucho más que una pelea con Oasis por un poderío incentivado por la prensa. O un romance también mediático entre Damon y Justine Frischman, líder de Elastica, quien también dejó su huella en el britpop. O pósters de Damon y Graham en habitaciones de adolescentes. Lo que los hizo Blur es su propuesta disruptiva y lo innovadores que resultaron con una industria sobrada de dulces en el despegue de la globalización, de la mano de MTV y de los videoclips. Y sobre todo: el efecto que producen al estar juntos en un mismo espacio.

Durante 12 años no lo estuvieron. Graham se rehabilitaba como adicto y de una fuerte depresión cuando Damon grabó casi íntegramente él álbum Think Tank en 2003. Su compromiso no podía ser el de antes para con Blur y el guitarrista comenzó sus primeros trabajos como solista.

Damon jugó con todos los chiches. Mientras trabajaba en Think Tank co-fundó una banda animada y aún vigente: Gorillaz. Fue a través de Graham que Damon conoció a su nuevo socio, el dibujante Jamie Hewlett. Damon también viajó a África y se vinculó con músicos del género Afrobeat, sobre todo en Nigeria y los incorporó a su música. Compuso un disco con una tablet y también se dedicó a su carrera solista. Volvió con Blur con algunas giras y después se enfocó en una superproducción de cuatro álbumes de Gorillaz en cinco años.

El baterista y el bajista de Blur siempre estuvieron a la orden de un nuevo trabajo para la banda. Dave Rowntree tiene muchos intereses más allá de la percusión: participa en política (pacifista y militante del Partido Laborista), le gusta la informática de código abierto y también trabajó en animación. Lo mismo para Alex James, al bajo y las participaciones que solía hacer por fuera de Blur se le agregan sus intereses por el cosmos y los viajes espaciales (fue patrocinador de un viaje de exploración a Marte), escribe en periódicos reconocidos y también documentó y profundizó sobre drogas y las organizaciones detrás.

En 2009, y de pura casualidad y en Hong Kong, escribieron un álbum, Magic Whip. También hicieron un documental “No distance left to run”, con material inédito de la banda que acompañó también su última gira de aquel entonces.

Graham cultivó de a poco su propia huerta. Escribió y grabó ocho álbumes como solista que reflejan toda la carga, potencia y también personalidad que le aporta a Blur con su voz, su guitarra y sus distorsiones. También compiló sus memorias en el libro “Verse, Chorus, Monster” que se publicó 2022. En una entrevista Graham cuenta que al igual que en la pintura, su búsqueda con el instrumento es algo lúdica, un espacio abierto hasta dar con el sonido que funciona y se define como “un guitarrista rítmico decente”.

Damon no es muy activo en las redes sociales. Su relación con la prensa se limita a sus giras y lanzamientos. Tiene un fandom mucho más diverso y gritón que el de Coxon porque Damon ya es un sello en sí mismo. Lo que también es evidente es que a Damon le gusta el escenario y mucho más le gusta la música.

Blur cerró un paréntesis. Hoy son una banda del pasado y se despidieron del escenario en Argentina. Damon el año que viene estrenará una ópera en París: escribió la música para la segunda parte de La flauta mágica de Goethe. En paralelo, construye un estudio musical en el campo y trabaja en material para Gorillaz. En el podcast Broken Records declaró que su objetivo para mantener viva a su banda virtual con Jamie Hewlett es que nunca se parezca a sí misma. Se desconoce en qué de todo lo que les gusta o les hace bien van a usar el tiempo Alex y Dave. Graham se encuentra muy motivado en un proyecto musical con su esposa Rose Elinor Dougall, llamado The WAEVE. Se lo ve entusiasmado, contenido, acompañado. El frío de estar a la sombra Damon Albarn parecería haber encontrado una cobija. Haciendo puchero con la boca, se apoyó en el hombro del visiblemente afectuoso Damon al terminar el recital en Argentina. Los cuatros, abrazados, se reverenciaron ante el público para retirarse.