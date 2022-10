Gran Hermano: Tomás Holder es el primer eliminado de la casa más famosa

Tomás Holder es el primer eliminado de la casa de Gran Hermano por decisión del público en la primera gala del reality, que alcanzó un pico de 22 puntos rating. De esa manera, Agustín Guardis continuará una semana más con los otros 16 participantes del certamen que conduce Santiago del Moro.

Momentos antes, Marcos Ginocchio fue el primero en quedarse en la casa al ser el participante menos votado de la noche. El cuarto de los nominados era Walter “Alfa” Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher, ganadora de la prueba de líder de la semana, por lo que había recibido ese beneficio.

“La pasé muy bien. Me encantó conocerlos a todos. Me llevó algo bueno. Jugué como pude, me divertí. Sigan jugando limpio o sucio. Cuando salgan no es algo malo, su vida sigue. Llévense algo lindo”, aconsejó el rosarino de 21 años a sus compañeros antes de retirarse. En la casa Anquedan el resto de los integrantes de su grupo Martina Stewart Usher, Juan Reverdito y Nacho Castañares Puente.

Antes de conocerse la expulsión de Tomás, su mamá Gisela había asegurado que “no estaba nerviosa” sobre si su hijo se quedaba o se iba. “El personaje que está mostrando, a mí como mamá no me gusta. Pero entiendo que entró con ese juego de Tik Tok, ese es su personaje. Tiene 21 años, pasa que es gigante por su altura y cuerpo. Pero aún es chico”, le dijo al conductor.

Conocido en las redes sociales, sobre todo en TikTok, el rosarino había comentado antes de ingresar a la casa que hacía “un personaje de un 'Tincho', medio clasista, un poco homofóbico”. “Típico rugbier y la gente se ríe mucho”, comentó.

MB