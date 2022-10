Gran Hermano: los 18 participantes que ingresaron a la casa más famosa

Era el programa más pedido desde que comenzó el aislamiento obligatorio en plena pandemia. Y a más de dos años de aquel momento, Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con picos de 23 puntos de rating. Con la conducción de Santiago Del Moro y la dupla de Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte en la puerta de “la casa más famosa del país”, se dieron a conocer los 18 participantes elegidos por la producción y el casting dio que hablar.

"Gran Hermano": cómo fue el regreso del reality más famoso

A diferencia de otros años, en esta edición la convocatoria del reality era para personas de 18 a 101 años, con el objetivo de mostrar cruces generacionales. Y aunque la mayoría de los “hermanitos” promedian unos 20 años, también ingresaron jugadores más maduros que le harán su aporte a la convivencia en la vivienda de 2000 metros cuadrados.

Solo en la primera emisión, las redes sociales estallaron con la presentación de cada uno de los aspirantes al premio de 15 millones de pesos. Y ya sea por sus orígenes, sus trabajos, la forma en la que se muestran en el plano virtual o los comentarios que hicieron ante las cámaras, el público ya comenzó a elegir a sus favoritos para los próximos cuatro meses.

Todos los participantes

Nacho Castañares Puente

Nacido en España, tiene 19 años y a 4 se instaló en Buenos Aires junto a su mamá, quien falleció recientemente. Su papá, se quedó en Europa, donde volvió a formar pareja con un hombre. “Lo considero mi segundo papá y hasta el día de hoy lo sigue siendo”, aseguró sobre su padrastro. Jugó al fútbol en Ferro, Comunicaciones y Racing y actualmente se dedica a crear contenido en las redes y trabaja en una agencia de autos.

Lucila Belén Villar

Tiene 28 años, es oriundo de Berazategui y trabaja en un centro de estética. Se definió como una “adicta al sexo” y una mujer que se lleva todo por delante. Estudia PNL (Programación neurolingüística) y apuesta a que estos conocimientos la ayudarán en la convivencia con sus compañeros.

Walter “Alfa” Santiago

Con 60 años es el participante más grande del certamen y asegura que será el líder por su carácter. “Voy a ser el patriarca de la casa”, prometió. Se dedica a la compra, reparación y venta de autos, vivió en Miami 13 años y pasó por otro reality del canal de las pelotas.

Mora Jabornisky Becerra:

La misionera de 21 años estudia Ingeniería Civil y le apasiona competir. Su mamá falleció cuando era chica y fue criada por su madrastra, a quien considera “un ángel”. “Por cómo me visto me confunden como un varón, pero no me molesta. Me parece gracioso. Me encanta hacerme la linda, porque sé que lo soy, y me gusta mucho histeriquear”, planteó la joven, que actualmente mantiene una pareja abierta con Sebastián, quien la espera fuera de la casa.

Maximiliano Guidici

El cordobés de 35 años se vendió como “el más charlatán y chamuyero”. Vivió en Brasil y México, donde abrió un hostel dos meses antes del inicio de la pandemia y se fundió. Al haber convivido con otro grupo grande de personas, siente que tiene potencial en el reality.

Constanza “Coti” Romero:

La correntina de 20 años llegó a la casa con un largo recorrido en certámenes de belleza, en los que nunca perdió, y se propuso ser protagonista dentro del juego. Su estrategia será seducir a los hombres para que se peleen entre ellos, mientras su novio la espera afuera.

Agustín Guardis:

Tiene 25 años, es oriundo de La Plata y es analista político. Se considera un anarquista y promete ser el mejor jugador de la historia del reality. Además, mostró interés en mujeres mayores.

María Laura Álvarez:

Es peluquera canina, tiene 41 años y se presentó en el casting por la insistencia de su exmarido y su actual pareja, a quien conoció jugando al fútbol. “Era la novia del entrenador, que cuando empezamos a salir, me echó del equipo”, reveló. Juntas son mamás de Isabella, de 9 años. “Ojalá que en la casa no me encuentre con gente muy canchera o que discrimine porque no me voy a poder contener”, sentenció.

Tomás Holder:

El rosarino de 21 años es conocido en las redes sociales. Sobre todo en TikTok. “Hago un personaje de un 'Tincho', medio clasista, un poco homofóbico. Típico rugbier y la gente se ríe mucho”, comentó. Actualmente, se encuentra en pareja y asegura que su objetivo es ganar, motivo por el que no quiere distraerse con cuestiones amorosas.

Juan Reverdito:

Tiene 42 años, tiene dos hijos de 24 y 5 años y un nieto de 3. Es taxista y el gran sueño de su vida era ingresar al reality. Confía que las experiencias difíciles de su vida lo ayudarán a consagrarse como ganador.

Martina Stewart Usher:

Oriunda de Tigre, tiene 25 años, es profesora de educación física y trabaja como periodista deportiva. Se considera caprichosa y asegura que siempre consigue lo que quiere. Su “media naranja” es Atilio, su bulldog francés. Salió con varios futbolistas y su ídola es Wanda Nara.

Daniela Celis:

A los 26 años asegura que haberse puesto implantes mamarios le cambió la vida, ya que siempre buscó “ser linda, para ser aceptada”. Vive en La Reja, Moreno, tiene 11 hermanos y 16 sobrinos. Estaba en pareja con un hombre 20 años mayor, pero lo dejó para entrar a la competencia.

Marcos Ginocchio:

Fanático de las artes marciales, estudia abogacía en la Universidad Católica de Salta, su provincia natal. Tiene 22 años y va a misa todos los domingos. “No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás”, manifestó.

Julieta Poggio:

Es modelo, actriz, bailarina y profesora de danzas. Tiene 20 años y no se lleva bien con las tareas domésticas. “No hay un fin de semana que no salga y solo tomo champagne”, reveló y reconoció que es egoísta y que está trabajando junto a su psicóloga para cambiarlo.

Thiago Agustín Medina:

Tiene 19 años, vive en González Catán y trabaja en el Mercado Central y juntó cartones para ayudar a su familia. “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio sería arreglar mi casa para que mis hermanos vivan con más comodidad”, señaló.

Romina Uhrig:

Tiene 34 años es mamá de tres nenas y fue diputada nacional por el Frente de Todos. Es coqueta y cuida mucho su cuerpo. Además de seguir una dieta balanceada y de hacer ejercicio, no oculta las cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido para lucir como le gusta.

Alexis Quiroga:

Es cordobés, trabaja en una plantación de maní y se compara con Ricardo Fort por el estilo de vida que lleva. Jugó al fútbol en Ferro, pero dejó todo por su gusto por la noche. Su objetivo en ganar, pero también conocer “chicas lindas”.

Juliana Díaz:

La santafesina de 31 años sostiene que tiene un don para convencer a la gente para que hagan lo que ella quiere. Es técnica en nutrición y está soltera, con planes de entablar nuevos vínculos en la casa. Vive con su mamá y marcó dos hechos traumáticos en su vida: la muerte de su padrastro y de su hermano.

