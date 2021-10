Grandes figuras de la música cerraron el concierto homenaje a Charly García

Fabián "Zorrito" Von Quintiero, junto a la banda estable, introdujo a Rosario Ortega, quien interpretó "Eiti Leda" y, luego acompañada por Juan Ingaramo, "Viernes 3 AM", en cierre de hoy del concierto homenaje a Charly García por su cumpleaños, que se desarrolló desde las 20 y contó con la presencia del músico.

Luego subió al escenario Raúl Porchetto para ponerle voz a "Dime quien me lo robó" e hicieron lo propio María Rosa Yorio, quien interpretó "Antes de gira" de PorSuiGieco, y Leo García para cantar "A los jóvenes de ayer".

Posteriormente, participó Andy Chango con una enérgica versión de "Mr. Jones o pequeña semblanza de una familia tipo americana", para dar paso a Alejandro Medina de Manal y Lola Medina con su interpretación de "El Fantasma de Canterville", y luego a Julia Zenko, quien versionó la instrumental "Pubis angelical" con inventiva vocal.

Asimismo, "Promesas sobre el bidet" sonó por segunda vez en la jornada, esta vez de la mano del trío compuesto por Pablo Guyot, Alfredo Toth y Emmanuel Horvilleur; mientras que Cucuza Castiello cantó "No soy un extraño", y la mexicana Julieta Venegas, "Ojos de videotape".

También tuvo una segunda versión "Raros peinados nuevos", a cargo de Benito Cerati, antecedido por Richard Coleman y Christian Basso, que hicieron "Nuevos trapos" y dieron paso a la interpretación de Flor Croci de "Adela en el carrousel".

En tanto, Rosario Ortega retornó al escenario para conformar un dúo con Brenda Asnicar y entonar "In the city that never sleeps", luego otro con Sara Hebe para "El karma de vivir al Sur" y, junto a El Zar, "La máquina de ser feliz".

Además, estuvieron en el evento Nahuel Pennisi para hacer "Los dinosaurios", Lito Epumer y Celeste Carballo para interpretar "Rezo por vos", quienes dieron pie a Mavi Díaz con su versión de "King Kong", y a Alina Gandini, que cantó "Canción para mi muerte".

Finalmente, participaron Joaquín Levinton y Leandro Lopatín con "No se va a llamar mi amor" y subió al escenario Fernando Ruiz Díaz para culminar el extenso show que recorrió la carrera de García, interpretando "Nos siguen pegando abajo" y "Demoliendo hoteles", que incorporó al escenario a todos artistas del bloque.

CRM con información de la agencia Télam