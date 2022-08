Murió a los 86 años la actriz y cantante Egle Martin

La actriz, vedette, coreógrafa y cantante Egle Martin quien con su impronta motorizó la revista moderna, la música afroamericana y la capoeira en nuestro país, falleció el domingo a los 86 años, informó este lunes la Asociación Argentina de Actores.

Inquieta y talentosa, la artista trabó relación creativa con Astor Piazzolla y Vinicius de Moraes y fue madre de la fotógrafa Alejandra Palacios y la música y cantante Barbarita Palacios.

En su cuenta de Instagram, Barbarita escribió: “Tengo que contarles algo muy grande, tal vez lo más grande que me haya pasado en la vida. Ayer al mediodía, en su casa, en su cama, con sus perros, sus plantas y sus tambores partió mi mamá, la negra Egle Martin”.

“No saben lo orgullosa y lo agradecida que estoy de haber tenido semejante madre, con todo ese corazón que repartió generosamente en canciones y ritmo por tantos otros corazones, esa amigaza como pocas de sus amigxs y artista sin igual. Sé que es muy enorme su alma y su talento. Estamos muy tristes pero ella nos preparó para todo, nos dio tanto tanto que vamos a poder”, aseguró la vocalista. La autora de los álbumes Si va (2015) y Criolla (2021), concluyó en su publicación: “Gracias mami, no tengo palabras, sólo te veo en todo lo hermoso de mi vida y te agradezco que hayas estado ahí cada vez que te necesité. Te amo siempre”.

En diciembre del año pasado y acerca de una versión de “Mbae Pa Ere Cheve Nde”, un tema bailable escrito en guaraní grabado por Los Huanca Huá, que se madre nunca había registrado y donde Egle hizo un recitado y coros para Criolla, Barbarita dijo a Télam que se trató de “lo más hermoso que me pudo haber sucedido”.

“Siempre quiero encontrar algo de ella para interpretar –comentó entonces- pero debo reconocer que no me es fácil. Ella es una artista increíble, gran compositora de canciones que prácticamente no grabó, y es un honor poder haber hecho esta lindísima canción”.

En esa entrevista Palacios recordó que Martin “fue la primera que me puso arriba de un escenario, desde que nací y antes también. Véase su participación en el álbum de Color Humano donde grabó embarazada de mí, la música y el arte se respiró en mi casa por todos los poros. Estoy muy agradecida por haber nacido donde nací”.

Fue en el territorio musical donde la creadora alcanzó reconocimiento internacional por talento como cantante como por ser instrumentista especializada en ritmos africanos, brasileños y jazz y por haber trabajado más allá de los géneros musicales.

En esa faceta trabajó con grandes maestros de la música como Astor Piazzolla, Vinicius de Moraes, Lalo Schifrin, Dizzy Gillespie y Maysa Matarazzo, aunque solamente lo plasmó en tres registros: Astor Piazzolla / Egle Martin (1969), El Dombre / Dombe Barilo (1970) y El arte del encuentro (1991).

Nacida en Buenos Aires, 17 de junio de 1936, Egle fue hija de la escritora Verónica Berry, famosa por su libro Después del tiempo y desde los siete años estudió danzas clásicas en el Instituto del Teatro Colón de Buenos Aires, a los 14 debutó en cine en el filme Esta es mi vida junto a Miguel de Molina y al año siguiente fue elegida como la primera “Reina de la Televisión Argentina”.

Tras viajar a Chile para trabajar en una comedia musical junto a José Bhor, al año siguiente, en 1956, debutó en el teatro de revistas y como primera vedette combinó la actuación con el canto, el baile y la creación de sus propias puestas en escena, coreografías, vestuario y escenografías, una labor que le mereció el mote de “la vedette intelectual”.

También sobre tablas participó en las obras “Israfel”, “Ni militar, ni marino... el Presidente argentino”, “Del altiplano al Plata”, “Los viernes de la eternidad”, “Esto es Maiporama”, “La gran revista Volcán”, “Candombegle”, entre otras.

En cine, en tanto, tomó parte en títulos como “La mejor del colegio”, “La mujer desnuda”, “Lo que le pasó a Reynoso”, “Los problemas de papá”, “El rufían”, “Los orilleros”, “Extraña ternura”, “Un amor en el confín del mundo”, por citar algunos, mientras que en la TV formó parte de los ciclos “Vivir es todo esto”, “Carmen”, “Ritmolandia”, “Gran Guignol”, “A orillas del gran silencio” y “La noche” junto a Pipo Mancera y Vittorio Gassman.

CRM con información de la agencia Télam