Murió a los 96 años Tony Bennett, una de las más grandes voces de la música popular estadounidense

El cantante Tony Bennett, considerado como el último gran 'crooner', murió este viernes a los 96 años. Artífice de éxitos como Blue Velvet y I Left My Heart in San Francisco, se había mantenido en activo hasta 2021, año en el que anunció su retiro de los escenarios. La noticia fue confirmada por The Associated Press, que informa que falleció en su ciudad natal, Nueva York. Pese a que no se indica la causa de su muerte, al artista se le había diagnosticado Alzheimer en 2016.

A los 95 años, el legendario Tony Bennett se baja definitivamente de los escenarios

El intérprete alcanzó el éxito alabado por su particular forma de cantar; suave y murmurada, y sin proyectar la voz. Durante su carrera vendió más de 50 millones de discos y ganó hasta 18 Premios Grammy. Uno de sus últimos trabajos fue el álbum Love For Sale que lanzó junto a Lady Gaga en 2021, artista con la que ya había colaborado en el epé Cheek to Cheek en 2016.

Gayatri Devi, neurólogo de Bennett, animó a sus familiares para que continuara cantando y actuando el máximo de tiempo posible y así lo hizo, hasta que llegó la pandemia del coronavirus. “Le mantenía en su sitio y también estimulaba su cerebro de manera importante”, argumentó su médico.

Su última actuación fue al lado de Gaga, dentro del espectáculo One Last Time, en el Radio City Music Hall.