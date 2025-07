¿Netflix, Amazon, HBO Max, Disney, Paramount, Apple? Dónde ver las series más nominadas a los premios Emmy 2025

Severance, la serie de Apple TV+ que explora la separación quirúrgica de los recuerdos entre el trabajo y la vida personal, parte como la gran favorita para los la 77 edición Premios Emmy 2025 al sumar 27 nominaciones. Competirá con otras producciones exitosas como The White Lotus, The Last of Us, La diplomática, The Pitt, Paradise y Slow Horses.

La plataforma de streaming estadounidense también lidera los premios en el apartado de comedia con The Studio, que alcanzó 23 nominaciones superando a las galardonadas la veterana The Bear, que logró 13. Hacks, de Paramount +, se queda con 14.

Los protagonistas de muchas de esas series lucharán por los galardones individuales, como es el caso de Britt Lower, Adam Scott, Bella Ramsey, Keri Russell, Kathy Bates o Pedro Pascual. Javier Bardem consigue también su primera nominación (actor de reparto) para los premios más importantes de la televisión.

La decisión final llegará el 14 de septiembre, en una gala que se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Sin embargo, los seriéfilos aprovechan las nominaciones para adelantarse y disfrutar de las mejores series del año, ganen o no una estatuilla dentro de unas semanas.

Plataformas en las que ver las series nominadas a los Emmy 2025

Severance (27 nominaciones). Dirigida por Ben Stiller, narra la historia de Mark Scout, un trabajador que lidera un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de despido, que implica la división quirúrgica de sus recuerdos entre el trabajo y la vida personal. Se puede ver en Apple TV+ y también en Prime video.

La segunda serie con más nominaciones es El pingüino (24), aunque en este caso hablamos de una miniserie de ocho episodios que profundiza en la vida del icónico villano al que se enfrenta Batman en el Caballero Oscuro. Está disponible en HBO Max.

Le sigue de cerca The Studio (23 nominaciones). Es una serie que habla de Hollywood y para eso se mete en la piel del director de un estudio de cine desesperado por gustar a las celebrities y encontrar un equilibrio entre las exigencias corporativas y las aspiraciones creativas. También se puede ver en Apple TV+, que está disponible a través de Movistar+.

Pasan las temporadas y también los países, pero nada parece perturbar el éxito de The White Lotus (23 nominaciones). En su tercera temporada, ha viajado a Tailandia para adentrarse en un oasis que se termina convirtiendo en una pesadilla y que deja al descubierto las miserias de las familias más adineradas. ¿Dónde verla? En HBO Max. Otra veterana es The Last of Us (16 nominaciones), donde sigue la lucha por la subsistencia. Pero si hay algo que atrae a sus seguidores es el carisma de sus protagonistas, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey. También se puede ver en HBO Max.

Adolescencia se queda por debajo en nominaciones (13), pero su impacto ha trascendido pantallas y removido sociedades como la británica. Una mirada a una época vital, complicada en el caso de Jamie Miller, al que se le acusa del asesinato de una compañera de clase. ¿Dónde verla? En Netflix. Con las mismas nominaciones se queda The Bear, porque entre fogones aún queda mucho por contar. Se puede ver Disney+.