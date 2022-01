¡Tomá cupo femenino!: Cecilia Pahl, Aldana Bello, Georgina Hassan, Marcia Müller y más

Comenzó la temporada de festivales de verano pero en la mayoría de ellos la ley de cupo femenino brilla por su ausencia. Esta normativa, aprobada en 2019, establece que al menos un 30 % de la grilla debe estar integrada por mujeres. De hecho, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) recordó a los organizadores que es obligatorio presentar una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de la norma.

Bueno, qué decirles... Lo pueden ver por ustedes mismos en las transmisiones televisivas o en vivo, los que tengan la suerte de viajar. Las grandes estrellas de los festivales siguen siendo hombres o grupos de hombres. Sin embargo, como comentó hace poco en sus redes el guitarrista Manu Navarro, que acompañó y acompaña a grandes voces femeninas como Angela Irene, Mónica Abraham, Ine Cuello, Gisela Baum o Betiana Charny, "conozco como 50 propuestas (no exagero) que merecerían un lugar en esas grillas y no están". Yo también.

Así que esta columna contará hoy solo noticias de mujeres, como para compensar un poquito.

Cecilia Pahl ya tiene fecha de presentación de Estampas Argentinas

Venimos siguiendo de cerca este disco desde sus inicios. Ahora ya hay fecha de presentación: será el 5 de febrero en el CCK. Pero antes, este 21 de enero, Estampas Argentinas (Club del Disco) de Cecilia Pahl estará disponible en todas las plataformas digitales. Como ya les contamos, es un trabajo que reúne canciones de compositores de la música clásica argentina pero en versiones para voz y dos guitarras (nada más y nada menos que las de Matías Arriazu y Ernesto Snajer). Ya habíamos escuchado el primer sencillo, Canción del carretero, de Carlos López Burchardo, con poesía de Gustavo Caraballo, y ahora les presento el segundo, Jujeña, también de López Buchardo, con letra de Gonzalo López.

Nacida en Puerto Rico y criada entre Córdoba y Misiones, conocíamos a Pahl hasta ahora sobre todo por su interpretación de música del Litoral. Con este disco, que contiene además composiciones de Alberto Ginastera y Carlos Guastavino, se propuso releer canciones del repertorio académico en clave de música popular.

El trabajo incluye un texto del especialista en música popular Sergio Pujol que afirma que el canto de Pahl "ilumina estas canciones argentinas que dormían quién sabe en qué rincón perdido de la memoria cultural argentina" y que "han despertado no para reproducir el mundo en el que fueron creadas sino para vivir plenamente en el siglo XXI, al lado de nuevos repertorios y nuevas voces".

Aldana Bello grabó el primer tema de su próximo disco

La charanguista, cantante y compositora Aldana Bello anunció en sus redes que ya grabó el primer tema de su próximo disco, el quinto. La canción se llama Auca Mapu (Territorio rebelde) y es un kaani, un ritmo de origen tehuelche. Según explicó Bello, la escribió en mapudungun, el idioma mapuche, inspirada en la memoria de Rafael Nahuel y Elías Garay, "asesinados en territorio mapuche, luego de una brutal represión x prefectura y gendarmería nacional". La acompaña su compañero, Matías Peralta, en la guitarra de siete cuerdas.

Bello, que se dedica al repertorio de raíz andina, trabaja con ritmos como yaraví, kaluyo, huayno, vidala, bailecito y cueca y muchas de sus canciones giran en torno al problema de la tierra de los pueblos originarios. Es una de las arregladoras y asistente de dirección de la Orquesta Argentina de Charangos, creada y dirigida por Rolando Goldman, y compuso la música de dos películas, Operación Cóndor y Tierra Abrasada.

Aún no podemos escuchar la canción nueva, así que mientras tanto les dejo el último lanzamiento de Bello en plataformas, Warpi Urpi, de Jesús Lara/Chalena Vázquez, un tema brevísimo y bellísimo.

Georgina Hassan presenta show con versiones de cámara

Este domingo 23 de enero la dulce Georgina Hassan se presenta en la Sala Argentina del CCK en un concierto con cuarteto de cuerdas. Según anunció, presentará canciones nuevas y otras ya conocidas, todas en versiones de cámara. Estará acompañada por Pablo Fraguela en piano, acordeón y arreglos, Rafael Julio Delgado Espinoza en violoncello, Caro Rodriguez en viola y Adri Godachevich y Ernesto Tito Gómez en violines.

A partir de este martes a las 12 se pueden reservar las entradas.

Hassan, cantante, compositora e instrumentista nacida en Buenos Aires, lleva grabados ya cuatro discos (Primera Luna, Como respirar, Tornasol y Madreselva), con los que recorrió países de América Latina y Europa. Se presenta ahora en el marco del programa Música Argentina para el Mundo, una iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo

Puede que las versiones de cámara suenen un poco así, como cuando Hassan se presentó acompañada de la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario en el 2017 en el Encuentro Nacional de Músicos.

Marcia Müller homenajeó a las mujeres en la Fiesta del Chamamé

Criticamos a los festivales que no cumplen con el cupo femenino, pero por eso mismo es justo destacar que la Fiesta del Chamamé, que empezó el viernes 14 de enero y se extenderá hasta el domingo 23, sí lo viene cumpliendo y ya desde hace tiempo. De entre las muchas propuestas, queremos destacar la que presentó en su segunda noche, el sábado 15, la acordeonista entrerriana Marcia Müller.

Müller tocó una serie de temas, acompañada de su grupo (integrado por José Bulos, Maru Figueroa, Chela Martínez Bader y Belén Arriola), que rindieron homenaje a "todas las mujeres del chamamé". Así sonaron Mujer de Chamamé; de la misma Müller, Luisa de 15 años, de Marily Morales Segovia y Gicela Méndez Ribeiro, Autorretrato, de Martha Quiles y Müller, Isidora Portillo, también propio, para finalizar con Septiembre del adiós -dedicado a la gran cantora de chamamé Ramona Galarza, fallecida en 2020- y Sapucái del alma, ambos compuesta en conjunto con Nélida Argentina Zenón.

La entrerriana, que los domingos a las 15 conduce el programa Pequeñas Historias de Grandes Mujeres en Radio Nacional Paraná, presentó hace unos días el libro Tanguito Montielero, La Música de mi Pueblo, sobre ese ritmo típico entrerriano, sobre el que centró además su último disco.

Para acompañar esa presentación, hizo este video:

Por cierto, Marcia Müller estará también en la segunda cita chamamecera importante del verano, el Festival de Federal en febrero.

Lorena Hermida presenta su segundo disco ¿Es amor?

Y nos vamos con unos boleritos. La cantante y compositora Lorena Hermida lanzó el disco ¿Es amor? dedicado por completo a este género. El disco fue presentado en vivo en Europa antes de editarse y está disponible en todas las plataformas desde el 14 de enero. En su segundo trabajo discográfico, Hermida entremezcla clásicos de grandes autores y autoras, con el bolero propio que abre y da título a la obra.

“Elegí cantar boleros porque me gusta el histrionismo y desarrollar el costado sensual de mi personalidad, entonces el género me permitió volar un poco en ese aspecto. El amor romántico aún sigue siendo un interrogante, por eso para mí el título tenía que ser con signos de pregunta y no una afirmación”, explicó.

El disco fue grabado y mezclado en noviembre y los arreglos son de Julio Santillán, que también tocó la guitarra.

Hermida, discípula de Roxana Amed, presentó su primer disco, Flor de otoño, en 2015. Desde 2009 es fundadora y directora de la escuela de canto “La Voz Cantada”. Impulsa además el proyecto solidario Comunidad Sánguche, que surgió a partir de la necesidad de llevar alimento a personas en situación de calle.

Ahí van esos boleritos:

Yapa: Instantes shagrados

El sello Shagrada Medra llevó adelante durante el 2021 el ciclo "Instantes Shagrados", un espacio virtual de encuentros con músicos que forman parte de proyectos que, durante el 2021 y 2020, lanzaron nuevos discos dentro de su catálogo. Les compartimos la entrevista que Gaby Redero le hizo a Cintia Bertolino de la agrupación santafesina Barro (sobre la que comentamos hace unas semanas), pero en el canal de Shagrada Medra pueden escuchar todas las demás:

Por cierto, desde diciembre, tenemos playlist de "Raíces", que vamos actualizando con cada edición:

"Raíces" fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

