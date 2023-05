Vuelven Los Simuladores por la situación en Argentina: “Es ahora”

En marzo de 2022, a 20 años del último capítulo emitido por Telefe, se anunció que Los simuladores tendría su película, a estrenarse en 2024. Diego Peretti (Emilio Ravenna) Federico D'Elía (Mario Santos), Martín Seefeld y (Gabriel Medina) y Alejandro Fiore (Pablo Lamponne) regresan, pero a la pantalla grande, dirigidos por Damián Szifron. ¿Cómo va la escritura del guión? ¿Cuándo arranca el rodaje? ¿Hay fecha de estreno confirmada? ¿Por qué vuelven a reunirse Los simuladores?

“Era para hacerla ahora. Nos miramos y, con total sinceridad, el tema es que el tiempo pasa muy rápido. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que mi hija ahora sea una mujer? Hay una canción de El violinista en el tejado, que se llama Sunrise, Sunset, (Amanecer, atardecer), que la letra, yo cada vez que la escucho, se me caen las lágrimas. Lo que te puedo decir es que desde que terminó el último capítulo, en 2003, yo ahí mismo ya sabía que algún día íbamos a hacer la película de Los simuladores. Era deseado. Entonces fui tomando notas y acumulándolas dentro de un archivo dentro de los múltiples archivos de múltiples proyectos que viene evolucionando. Y tengo 200 páginas de notas de la película de Los simuladores. Nos miramos en algún momento y dijimos ”Es ahora, es ahora“. El chiste obvio es: si no es ahora, va a ser una película de geriátrico. Estamos todos más grandes”, comentó Szifron en una entrevista con Clarín sobre este proyecto que produce Paramount+.

El director, que está por estrenar Misántropo, que rodó en Montreal y marca su regreso a la realización desde Relatos salvajes (2014), se refirió a la relación que sigue en pie con los actores de Los Simuladores: “Siempre tuvimos buena relación, tuvimos algunas discusiones, algunos conflictos en aquella época, que tenían que ver con continuar o parar. Pero básicamente el único problema, si alguna vez existió un problema, fue ¿se prolonga la serie y se la industrializa, se le quita lo artesanal? Yo tenía claro que no quería hacer diez temporadas de Los simuladores. Yo deseaba hacer otros proyectos, en su momento, Tiempo de valientes, Hermanos y detectives, Relatos salvajes. Y no me veía escribiendo y dirigiendo todos los capítulos de Los simuladores. En un momento, la forma de continuarlo era abrirlo a un procedimiento más industrial, convocar guionistas, directores, yo lo produciría. La sensación era que en una temporada íbamos a convertir algo que ya tenía un espíritu de clásico en una serie, que hubo dos temporadas buenas, la tercera fue mala y, después, la gente se la olvida. O sea, es lo que pasa cuando se prolonga algo más allá de lo deseable. Entonces, con algunas discusiones, lo que se decidió fue parar, pero la idea de volver siempre estuvo”.

¿Por qué vuelven Los Simuladores?

“Si no es ahora no va a ser, y es ahora porque hoy en día siento que hay una situación global, pero puntual en la Argentina, que amerita el regreso de Los simuladores. Siento que mucha de la temática que Los simuladores visitó y procesó a lo largo de los veintipico de capítulos que se hicieron… Bueno, después pasaron otras cosas. Vino el kirchnerismo, mucha de esa temática después se procesó, se habló y se discutió a nivel político y a nivel mediático. En algunos momentos pareció haber un rumbo, en otro pareció haber un rumbo que se perdió completamente. Vino el macrismo, se fue el macrismo, volvió el… Qué sé yo. Hoy siento que hay una coyuntura, hay un descreimiento o una desazón que parecía… No, no diría que es situación de 2001, pero hay un nivel de incertidumbre que creo que amerita el regreso de este grupo”, dijo el director.

Szifron está en la etapa de estructura, tratando de llegar a un documento que le permita arrancar con la escritura propiamente del guión. Pero hay un primer acto que está escribiendo ya con diálogos. Lo está haciendo con Patricio Vega, colaborador en la serie original. Y todavía no interactuó mucho con Diego Peretti, quien también era colaborador en los guiones de la serie y lo va a sumar.

¿Cuándo se estrenará la película de Los Simuladores?

“Yo diría como mejor escenario posible, vacaciones de invierno 2024, pero sino, fin de año de 2024 podría ser. La idea es rodar en octubre, noviembre y diciembre de este año. Y bueno, sería un caso atípico para mí en estos últimos 20 años, al menos, que me he tomado tanto tiempo entre un proyecto y otro. De nuevo, involuntario e indeseado y producto de la coyuntura. Pero bueno, así fue. Ahora estreno Misántropo y ya me estoy metiendo en una próxima, así que veremos en qué resulta”, confirmó.

“Hay un motivo muy específico por el que regresan. Hay un motivo muy específico por el que se reencuentran”, la dejó picando Szifron y los fanáticos ya se comen las uñas.

NB