Esmeralda Mitre reavivó en Twitter su reclamo por una parte de las acciones de La Nación

Esmeralda Mitre volvió a reclamar su participación como accionista del diario La Nación y, a través de un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, la actriz aseguró que el estudio jurídico de la familia de su padre, Bartolomé Mitre, “retiene la información de las acciones que nos dejó”, al tiempo que advirtió que “una vez que tome conocimiento de toda la información, pondré a consideración los grandes desmanejos y los políticos que intervinieron el mismo con exactitud”.

Esmeralda Mitre: "Encontré fondos de inversión que mi padre tenía escondidos"

“Como muchos de ustedes saben, estoy luchando por ejercer mis derechos de accionista del diario La Nación. Esto se ve impedido, ya que el Estudio jurídico del Dr. Galiardo evita informarme. El Dr. Galiardo fue y es el albacea de la sucesión de mi padre y es quien retiene la información de las acciones que mi padre nos dejó en el diario La Nación”, expresó y agregó: “Una vez que tenga acceso a las acciones y tome conocimiento de toda la información, pondré a consideración, los grandes desmanejos y los políticos que intervinieron el mismo con exactitud”.

Como muchos uds saben,estoy luchando por ejercer mis derechos de accionista del diario La Nacion.Esto se ve impedido, ya q el Estudio jurídico del Dr Galiardo evita informarme.El Dr Galiardo fue y es el albacea de la sucesión de mi padre y es quien retiene la información d las — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 25 de agosto de 2021

En una entrevista a elDiarioAR en diciembre pasado, Esmeralda había asegurado que quería estar “al mando de La Nación” y ser “accionista para darlo vuelta”.

“Así como está, no funciona. No tiene ningún sentido, no lo lee nadie. ¡Y es el diario más importante del país! Tiene que ser un negocio que dé ganancias. Pero para eso hay que tener ideas, no ser un paracaidista. Y la gente que hoy está en el diario es paracaidista. No tiene contactos con la gente del poder ni de la comunicación”, dijo en aquella oportunidad.

Asimismo, hace días, en declaraciones a Radio con Vos, la expareja de Darío Lopérfido reveló que el expresidente Mauricio Macri "habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tiene La Nación para beneficiarse".

El próximo 21 de septiembre fue convocada una asamblea de accionistas en La Nación y Esmeralda Mitre tensa la cuerda dejando en claro que está dispuesta a llegar lejos en su reclamo por lo que, considera, le corresponde.

