No hay muchas noticias sobre este posible riesgo de la luz que emiten las pantallas de tablets, celulares y computadoras, si bien en el pasado se ha comentado sobre los efectos de la luz azul de los dispositivos tecnológicos sobre la vista y el sueño.

La potencia e intensidad de la luz emitida por las computadoras y ceulares, aunque se situase en la parte más alta energéticamente del espectro lumínico, como es la franja del azul, es insuficiente tanto para causar daños a la vista como para alterar la secreción de la melatonina -una de las hormonas reguladoras del sueño-, o al menos no lo suficiente como para provocar el insomnio.

¿Qué dice la ciencia?

No obstante, en Google hay abundante información refiriéndose tanto a los efectos nocivos sobre la piel de la luz azul o luz HEV (High Energy Visible) que hay que sumar a los rayos UVA y UVB como poco recomendables en lo referente a la exposición de la dermis a ellos. Y en efecto, no solo la luz invisible ultravioleta (UVA y UVB) puede producir alteraciones lesivas e inflamatorias sobre la piel.

También la luz visible del espectro azul, la HEV tiene sus efectos oxidativos y por lo tanto perniciosos. En concreto, existe un estudio Johnson & Johnson Skin Research Center que asegura que la luz azul activa unas encimas llamadas metaloproteinasas, que aceleran la destrucción del colágeno dérmico, que es la proteína que da turgencia y tensión a nuestra piel. Dejando de lado que se trata de un instituto financiado por una multinacional, sus resultados se corresponderían con los de otro estudio de la Nipon Medical School de Kanagawa, en Japón.

El mismo determina que en la franja de la luz visible es la azul la que provoca mayores efectos de estrés oxidativo, aunque muy inferiores a los de las llamadas luces del espectro ultravioleta (UV). Además, se conoce que una molécula de nuestra piel llamada opsina-3 es capaz de reaccionar con la luz azul procedente de la luz solar para activar los melanocitos. Esta molécula, paradójicamente, sería responsable de manchas en la piel en personas de piel oscura, menos sensible a la radiación, pero no en los fototipos más sensibles.

¿Debemos tomarnos selfies con filtro solar?

La pregunta no es broma, aunque pueda ser una aberración. Son numerosas las publicaciones tanto alarmistas como ambiguas al respecto. Por ejemplo, haciendo referencia a la luz azul en sentido amplio, pero en concreto a la que emiten los dispositivos, si bien se les menciona de vez en cuando.

En su blog sobre dermatología, la doctora Lorea Begazgoitia, de quien hemos tomado las pocas referencias científicas encontradas, escribe: “Está claro que la luz visible, en mucha menor medida que la radiación UVA, ha demostrado que puede influir en el aumento de sequedad y envejecimiento de la piel. En pieles oscuras, además, la luz azul induce la formación de manchas. Es un hecho también que hasta el momento no se ha establecido en qué medida la luz visible es dañina en comparación con la luz del espectro ultravioleta”.

La dermatóloga prosigue: “pero aunque aún no esté cuantificado, no me cabe duda de que sus efectos son menores que los de los rayos del espectro ultravioleta. Igualmente no se ha dimensionado el efecto de la luz azul 'tecnológica' en comparación con la proveniente del sol: ¿es la luz de una pantalla tan potente como la solar? ¿tendrá los mismos efectos?”

La doctora no responde a estas preguntas en su publicación, pero la doctora María Rosa Martí Muns ha negado tajantemente que la luz que emita un dispositivo “pueda ni siquiera acercarse a la intensidad de la luz solar”. En consecuencia, según esta última facultativa, “es imposible que la luz azul de móviles, tablets y computadoras pueda dañar nuestra piel”.

