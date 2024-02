Los agricultores españoles protestan en el centro de Madrid: “Si el campo no produce, la ciudad no come”

Tercera semana de movilizaciones y una de las mayores protestas de estas jornadas en Madrid. Centenares de agricultores recorren este miércoles algunas de las principales vías de la capital, convocados por diferentes colectivos, entre ellos Unión de Uniones –una asociación agrícola formada en 2008 y que reúne a asociaciones más pequeñas– . Aunque en un primer momento la manifestación fue sin tractores pero con muchos chalecos amarillos, dos horas después de la convocatoria empezaron a llegar los primeros vehículos.

Los agricultores y ganaderos convocados por organizaciones como Unión de Uniones se concentraron en Madrid sin la tractorada prevista porque, aseguraron, se bloqueó su llegada a Madrid a primera hora. Junto a la Puerta de Alcalá, en el centro de la ciudad, junto a autobuses municipales que se quedaron atravesados en plena vía, sin viajeros, reclamaron que se escuche al campo. “Que nos quiten la burocracia, que nos ahoga”, aseguró un agricultor llegado de Burgos en autobús. Una concentración con bastantes cencerros y algún petardo, que buscó prolongarse toda la mañana.

“Los manifestantes no se mueven de aquí hasta que no entren los 1.500 tractores, aunque haya que echar el día”, aseguró Luis Cortés, líder de Unión de Uniones. “El roce lo vamos a tener en el momento que la policía diga que nos vayamos, no vamos a hacer el recorrido si no llegan los tractores. Y si la delegación manda una orden de desalojo, la vamos a tener”, confirmó Cortés a los medios.

Sin embargo, los manifestantes se quedaron, en su mayoría bloqueados, en Alfonso XII con Atocha. Lo pactado con la Delegación del Gobierno son 30 tractores, explicó un policía, y a pie, quien quiera. “Empujad, empujad”, gritan mientras entran los primeros vehículos. Con cierta euforia por parte de los manifestantes, decenas de tractores entraron en Atocha, junto al Ministerio, donde no está prevista ninguna reunión ni encuentro con el ministro Luis Planas.

Sobre las 12 del mediodía, dos horas después de los previsto, los tractores comenzaron a llegar a la Puerta de Alcalá, desde la calle O’Donnell, entre aplausos de vecinos del barrio de Salamanca. “silben, silben a ver si oye (el presidente Pedro) Sánchez”, aseguraba una mujer mientras aplaudía en la esquina de la calle Velázquez. En esta columna, cerca de un centenar de tractores procedentes la mayoría de Valencia.

De nuevo, una mezcla de eslóganes colgados de los tractores. Desde “si el campo no produce, la ciudad no come” hasta “menos agenda 2030 y más libertad” pasando por “queremos una agricultura libre, no esclava de la alimentación” o “esto sí es feminismo”, en referencia a “la madre tierra”.

Una protesta con bastante desconcierto. Aunque a las 13:00 llegó una de las columnas de tractores previstas y por el micrófono se dice que de la Puerta de Alcalá no se mueven hasta que no lleguen todos los tractores, algunos manifestantes ya intentan bajar por la calle Alcalá hasta Cibeles. Otra columna de tractoristas entraron desde Serrano, pero se quedaron bloqueados porque los que habían llegado antes impedían el paso, en una especie de compás de espera donde la falta de movimiento se mezcla con los gritos contra de Pedro Sánchez, pitidos de tractor y bubucelas. La organización pidió que se movieran los tractores hacia Cibeles y el Ayuntamiento.

Se vivieron momentos de tensión cuando los agricultores intentaron bajar a Cibeles. La Policía no lo permitió y hubo cargas por parte de los agentes mientras que los manifestantes lanzaban gritos de “fuera, fuera”. Hay un detenido por resistencia a la autoridad.

Los convocantes de la protesta acusarona las fuerzas de seguridad del Estado de “coartar la libertad de manifestación”. Así lo ha señalado Anastasio Yébenes, agricultor toledano y miembro de la Ejecutiva de Unión de Uniones, organización convocante de la protesta, y que a las 10:30 de la mañana se dirigía junto con un abogado al jugado de guardia de la Plaza de Castilla a poner una denuncia y pedir una medida cautelar “que les prohíba coartar lo que es la libertad que tenemos de manifestación”, según informa Pilar Virtudes.

“Secuestran los tractores y los animales, pues vamos a esperarlos porque la Puerta de Alcalá es una vía pecuaria”, gritan por el megáfono los organizadores. Desde primera hora de esta mañana, se registraron problemas en algunas carreteras. Los agricultores cortaron la A-42, en sentido Toledo, en el kilómetro 26. La acción que no había sido anunciada, coincide con las cinco columnas de tractores que se dirigen hacia la capital de España.

“Nos hemos tomado la libertad de ocupar Madrid para defender nuestros derechos, vamos a darlo todo”, tratan de animar por megafonía a la espera de los tractores y mientras suena de fondo la banda sonora de La Guerra de las Galaxias. “Que se entere el ministro, Bruselas y las Comunidades Autónomas, que no movieron un dedo. No nos vamos a mover”, repiten.

No es la primera protesta, porque la semana pasada ya llegaron tractores hasta las puertas del Ministerio. Ni será la última, porque el lunes está prevista otra manifestación, que en ese caso estará organizada por COAG, UPA y Asaja. Estas últimas son las tres organizaciones con las que tiene interlocución el Gobierno, porque forman parte del denominado Consejo Agrario.

En la protesta, aunque es mayoritaria la presencia de pancartas de Unión de Uniones, también hay minoritarias de 6F y de Revuelta, la marca juvenil de Vox y una furgoneta de Hazte Oír, con una pantalla que lanza mensajes en contra de Pedro Sánchez y de la Agenda 2030.

Esta manifestación, además, se gestó con una disparidad de criterios entre los organizadores y la Delegación del Gobierno en Madrid porque, aseguran, no les permitió movilizarse por las vías de acceso a la capital que tenían previstas.

“Lo que sí está claro es que los tractores, de una forma u otra, van a entrar en Madrid, bajo el lema #NosSobranLosMotivos, para reclamar una cadena alimentaria que garantice precios justos a nuestras producciones, una PAC que nos ayude a ser competitivos en lugar de ponernos trabas, la protección de nuestro sector frente a la competencia desleal de países terceros y democracia para el campo”, aseguraban los organizadores en la víspera de la protesta.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que el Gobierno confía en que la manifestación a las puertas del Ministerio se produzca de “forma pacífica y sin ningún tipo de violencia, ni incidentes”.

“El Gobierno respeta el derecho de manifestación de acuerdo con las leyes y según la autorización efectuada por la delegación de Gobierno de Madrid”, así lo señaló el titular del ramo en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Al ser preguntado sobre su posible encuentro con Unión de Uniones, Planas dejó la puerta abierta a futuras reuniones, dependiendo de como transcurra esta jornada. “Vamos a ver como va todo el día. Esperemos que sea pacífica --la movilización--, como decía, y sin ningún tipo de violencia ni de coacción”, señaló.