Argentina deberá designar una Comisión Internacional Independiente para investigar las violaciones a los DDHH en Ucrania

La Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes en Ginebra respecto a "la situación de los derechos humanos en Ucrania a partir de la agresión rusa".

Con el voto a favor de Argentina, la ONU resolvió investigar si hubo violaciones a los DDHH en la invasión de Rusia a Ucrania

El organismo de las Naciones Unidas, cuya presidencia ejerce durante 2022 el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, le "asignó a la Argentina la función de designar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania", según se informó oficialmente.

El voto fue efectuado por la directora de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Cecilia Meirovich.

Qué resolvió la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la cual se creará una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania, que según Kiev constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad.

La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada con 32 votos a favor, 13 abstenciones (entre ellas las de China, Cuba y Venezuela) y únicamente dos votos en contra (la propia Rusia y Eritrea).

"Sabemos quiénes son los criminales de guerra y quién es su jefe supremo", aseguró al presentar la resolución la embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko, quien subrayó que conseguir que estos responsables de abusos rindan cuentas "es la única forma de lograr que no se repita en ningún lugar del mundo".

En el debate previo a la votación, iniciado el jueves, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de más de dos millones de desplazados internos y refugiados.

Los tres expertos serán designados por el presidente del Consejo (actualmente el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas) e informarán de los primeros resultados de su investigación en la 51ª sesión de este organismo, prevista para el último tercio de este año.

Una de las misiones de la comisión será "identificar en la medida de lo posible qué individuos o entidades han sido responsables de violaciones de abusos a los derechos humanos" en Ucrania, con el fin de garantizar que rindan cuentas.

Para sus investigaciones se basarán en entrevistas, testimonios de víctimas, materiales forenses y otros, según el texto de la resolución aprobada.

Ésta también condena "en los términos ás enérgicos posible" las violaciones de los derechos humanos cometidas por Rusia en su agresión a Ucrania y pide "una rápida y verificable retirada de las tropas rusas en todo el territorio de Ucrania", incluidas sus aguas territoriales.

Pide asimismo el acceso sin obstáculos a Ucrania por parte de las agencias humanitarias.

Quién es Federico Villegas

Federico Villegas preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde fines de 2021. Es abogado y diplomático de carrera. Ingresó con honores al Servicio Exterior de la República Argentina en 1993. Fue designado Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra el 29/03/20, luego de ser trasladado desde Mozambique, donde se desempeñaba desde 2016 como Embajador de la República Argentina.

En la sede de la Cancillería Argentina prestó funciones en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (1993-1995) y en dos oportunidades (2005-2007 y 2012-2015) fue Director General de Derechos Humanos, liderando delegación argentina en foros y organismos internacionales de derechos humanos.

Coordinó el proyecto con la OACDH para la elaboración del Primer Plan Nacional contra la Discriminación y el establecimiento del Centro de Políticas Publicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y del Centro Internacional de Derechos Humanos de UNESCO, ambos con sede en la Argentina. Dirigió varios proyectos de cooperación Sur-Sur en Derechos Humanos.

Representó a la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y anteGAAMAC (Global Action Against Mass Atrocities Crimes). En el exterior fue Representante

Alternó ante la Organización de Estados Americanos OEA) en Washington D.C. (1995-2003) coordinando temas de derechos humanos y cooperación internacional, y fue Representante Alterno para MERCOSUR y ALADI en Montevideo, Uruguay (2008-2011) coordinando temas pequeñas y medianas empresas, temas sociales y políticos del proceso de integración regional, y aprobación de proyectos de convergencia estructural del Mercosur Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Posee un Master of Arts in Liberal Studies (MALS) Cum Laude de la Universidad de Georgetown, EE. UU. y se especializó en desarme (United Nations Disarmament Fellow) y en derechos humanos (New College, Universidad de Oxford, Reino Unido, e Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia). Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales sobre temas de desarme, derechos humanos y seguridad internacional. Durante 2020 y 2021 fue Presidente de la 6ª Conferencia del Tratado de Convenio de Armas (ATT) y de la Comisión de Comercio y Desarrolllo de UNCTAD.

Con información de agencias.

IG