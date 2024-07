El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo en Covid este miércoles mientras hacía campaña en el estado clave de Nevada. Biden tiene “síntomas leves”, aunque sin fiebre, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

La noticia se produce en un momento en que se intensificó la presión para que Biden abandone su campaña para las elecciones de noviembre, con el influyente legislador demócrata Adam Schiff instándolo públicamente a que “pase el testigo” a través de un comunicado.

El contagio, además, se produce en un momento particularmente inoportuno. Biden hacía por segundo día campaña en Nevada y dio positivo justo antes del discurso que planeaba dar ante la convención anual de UnidosUS, una importante organización latina.

La primera en anunciar que Biden tenía Covid fue precisamente la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía. Cuando el presidente ya llevaba más de hora y media de retraso, Murguía subió al escenario para explicar que acababa de hablar por teléfono con él.

“Lamentablemente, acabo de conversar con el presidente Biden. Me dijo que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. Estuvo en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en Covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones que se recomiendan y no quiere poner a nadie en riesgo”, dijo Murguía. “Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharlo directamente más adelante y que lamenta no poder estar aquí”, añadió.

“Síntomas leves”

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, publicaba un comunicado en el que confirmaba que Biden, que está vacunado y recibió dosis de refuerzo contra el Covid-19, había dado positivo y estaba experimentando “síntomas leves”. Además, indicó que tenía previsto volver a su vivienda particular en el estado de Delaware donde se mantendrá en aislamiento para no contagiar a otros y seguirá ejerciendo “plenamente” todas las labores de la Presidencia.

El médico del mandatario, Kevin O'Connor, ofreció más detalles en una nota distribuida por la Casa Blanca y en la que explicaba que Biden, de 81 años, presentó en la tarde del miércoles “síntomas respiratorios superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos seca, con malestar general”. Como no se sentía bien, se le administró un test de Covid-19 que dio positivo y, a continuación, el presidente tomó una primera dosis del medicamento antiviral Paxlovid, detalló el médico.

De esa forma, en vez de seguir haciendo campaña en Nevada, Biden tuvo que poner rumbo a su residencia en la playa de Rehoboth, en Delaware, donde tiene previsto llegar pasada la medianoche, según la agenda actualizada de la Casa Blanca. Al llegar al aeropuerto de Las Vegas, Biden, sin barbijo, levantó el pulgar de una de sus manos en señal de aprobación mirando a los periodistas que lo esperaban. Preguntado sobre cómo se sentía, respondió: “Bien” y “me siento bien”.

Biden se plantearía la retirada con un diagnóstico médico grave

La noticia del contagio llegaba poco después de hacerse pública una entrevista de Biden con Ed Gordon, del canal Breaking Entertainment News, en la que el presidente afirma que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

Ante la pregunta sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: “Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema”.

En su última entrevista para la NBC, el presidente estadounidense fue interrogado por las presiones para abandonar la candidatura, tras las críticas de importantes miembros del Partido Demócrata como Nancy Pelosi, que cuestionó sutilmente la decisión de Biden de mantenerse en la candidatura. El periodista le preguntó si después de todo lo vivido la semana pasada (el lapsus dónde confundió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el ruso Vladimir Putin) habían hecho que se lo volviese a replantear. Un escueto “no” fue la contestación de Biden.

Precisamente esta tarde, otro congresista demócrata, Adam Schiff, pidió a Joe Biden que renuncie a su candidatura y abandone así sus aspiraciones de ser reelegido en las elecciones de noviembre.

Schiff es un influyente congresista, que fue presidente del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, dirigió el proceso del primer 'impeachment' contra el expresidente Donald Trump y es favorito para ganar un escaño al Senado en la próximas elecciones de noviembre.

Este congresista es también un aliado cercano de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara Baja, que se mostró ambigua en sus comentarios públicos acerca de si Biden debe seguir siendo el candidato demócrata a la Casa Blanca. “Aunque la decisión de retirarse de la campaña es únicamente del presidente Biden, creo que es hora de que pase el testigo”, afirmó Schiff en un comunicado.

Con Schiff, ya son 23 los congresistas demócratas que pidieron a Biden que se aparte para dejar paso a otro candidato. Es el primero que lo hace después del intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021).

Las encuestas dan la victoria en las elecciones a la Casa Blanca de noviembre a Trump, que se impondría en todos los estados clave.

El cuestionado papel de Biden durante el debate presidencial celebrado a finales de junio provocó un movimiento dentro del partido para forzar su retirada antes de que sea proclamado oficialmente candidato en las próximas semanas.

Con información de la agencia EFE