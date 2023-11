Comienza la tregua de cuatro días entre Israel y Hamas en Gaza

La tregua entre Israel y el grupo palestino Hamas, alcanzada tras semanas de negociaciones con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, comenzó esta mañana a las 07:00 horas locales, tal y como anunció ayer el Gobierno qatarí, y una relativa calma reina en la Franja de Gaza, sobre la que no se levantan columnas de humo a causa de los bombardeos, después de siete semanas de ataques israelíes incesantes.

Unos 15 minutos después de la entrada en vigor del alto el fuego, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en las comunidades judías próximas a la frontera con Gaza, según ha informado el Ejército israelí que, por su parte, no ha dejado de atacar objetivos en la Franja en las horas previas al cese de hostilidades, como cada noche desde el comienzo de la ofensiva –en la que han muerto más de 14.800 personas, incluidos unos 6.000 niños, según datos del Gobierno gazatí citados por la ONU–.

El acuerdo para un alto el fuego temporal y la liberación de 50 rehenes israelíes en manos de Hamas y otras milicias palestinas, a cambio de 150 presos palestinos en cárceles israelíes, fue anunciado el miércoles de madrugada por Qatar y las dos partes beligerantes, que lo presentaron como un logro y el resultado de sus acciones sobre el terreno. Ambas han dejado la puerta abierta a que la tregua se prolongue, pero también han mostrado su voluntad de seguir con la batalla.

El Gobierno israelí confirmó que al menos 50 secuestrados –mujeres y niños– serán liberados durante los cuatro días de pausa en los combates y afirmó que “la liberación de cada 10 secuestrados adicionales supondrá un día más de tregua”. Las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamas) han afirmado que “por cada prisionero sionista se liberarán tres prisioneros palestinos, entre ellos mujeres y niños”.

El Ministerio de Exteriores de Qatar informó ayer de que el primer grupo de 13 rehenes será puesto en libertad a las 16:00 horas locales (15:00 en España) y que serán “todos mujeres y niños”. El portavoz de Exteriores, Majed al Ansari, explicó que el criterio para liberar a esos rehenes primero fue “puramente humanitario” y que el objetivo es “poner fuera de peligro a mujeres y niños de la forma mas rápida posible”. Al Ansari dijo no poder ofrecer detalles sobre el proceso de liberación de los rehenes “por motivos de seguridad”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue designado para recibir a los rehenes de manos de Hamas, tal y como lo hizo las anteriores dos veces en las que Hamas entregó a esta organización neutral cuatro mujeres: una madre y una hija estadounidenses, el 20 de octubre y, pocos días después, dos ancianas israelíes. El asesor del jefe de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Ziv Agmon, ha dicho este mediodía en una rueda de prensa que “la Cruz Roja cruzará con ellos la frontera y los entregará a representantes del Ejército israelí, que los recibirá y los identificará físicamente y por la lista, para determinar si son las personas correctas”. Mientras, el Ejército israelí ha informado de que los militares recibirán a los liberados cerca de la frontera con Gaza y los llevarán a la base aérea de Hatzerim, en el sur de Israel, y desde allí a varios hospitales, donde se reunirán con sus familias y se someterán a una revisión médica. Según Agmon, “los que puedan irse a su casa se irán a su casa”.

Dos horas después de que los rehenes sean entregados, está previsto que Israel libere a su vez a 39 presos: 24 mujeres y 15 menores de edad, condenados por “terrorismo”, que han salido esta mañana de las prisiones de Damon y Megiddo en dirección al centro penitenciario de Ofer, desde el cual serán transferidos a Cisjordania o a Gaza para ser puestos en libertad, según medios israelíes.

Hamas había detallado que los términos del acuerdo establecen que los prisioneros intercambiados sean mujeres y menores de 19 años, que lleven tiempo en cárceles israelíes –lo cual significaría que no pueden ser los que han sido arrestados desde el comienzo de la actual contienda, que superan ya los 3.000, según la Sociedad de Prisioneros Palestinos–.

No es la primera vez que Israel y Hamas intercambian a rehenes y prisioneros, aunque en esta ocasión el grupo palestino no ha logrado la puesta en libertad de todos los presos que deseaba. La proporción negociada es de tres presos palestinos por un rehén israelí, mucho menos que el último gran intercambio, en el cual Hamas entregó al soldado Gilad Shalit a cambio de más de un millar de prisioneros. El uniformado estuvo cautivo más de 5 años, desde junio de 2006 hasta octubre de 2011, y fue devuelto a Israel, con la mediación de Egipto. Incluso antes del intercambio, Hamas había logrado la liberación de 20 presas palestinas por una prueba de vida del joven militar, que fue secuestrado cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom.

Ayuda humanitaria

Otro de los aspectos fundamentales del acuerdo entre Hamas e Israel es la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde los bienes más básicos escasean después de un mes y medio de férreo bloqueo israelí. Tel Aviv ha permitido la entrada de unos 1.500 camiones de suministros desde mediados de octubre, a través del paso fronterizo de Rafah con Egipto –frente a los 10.000 camiones que solían acceder mensualmente antes de la guerra–. Desde el 18 de noviembre, las autoridades israelíes han levantado el bloqueo sobre el combustible, esencial para la vida en Gaza, y a partir de hoy deberían llegar a la Franja 130.000 litros de gasóleo y cuatro camiones cisterna de gas cada día, han adelantado las autoridades de El Cairo. También han prometido la entrada de 200 camiones diarios con alimentos, medicinas y agua. Por su parte, el Ejército israelí ha destacado que el combustible y el gas para cocinar están destinados a “las infraestructuras humanitarias esencias en la Franja de Gaza”.

Poco después de la entrada en vigor de la tregua el viernes por la mañana, empezaron a entrar los primeros vehículos a través del paso terrestre de Rafah y la administración de este cruce fronterizo ha informado de que un total de 230 camiones accederán en el día de hoy. Pero, tal y como admitió ayer el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, esa ayuda “será una fracción de las necesidades de Gaza”, que han aumentado a medida que el conflicto ha causado destrucción, hambre y enfermedades.

“Una pausa de pocos días no es suficiente para hacer frente a las inmensas necesidades después de seis semanas de combates, derramamiento de sangre y destrucción”, ha afirmado el secretario general de la ONG Consejo de Refugiados Noruego, Jan Egeland, deseando que la tregua dé paso a “un alto el fuego duradero”.

“El invierno está llegando y sería un desastre reactivar el conflicto. Pequeños refugios acogen a muchas personas, con poca comida y agua, y crecientes dificultades sanitarias. Los niños están traumatizados y muchos hacen frente a un futuro sin sus padres y hermanos. Necesita ayuda urgente y a largo plazo, y esto sólo puede hacerse con un alto el fuego duradero”, ha explicado Egaland.

Sin embargo, Israel no ha dejado de repetir que la guerra no ha terminado y que reanudará sus operaciones militares y sus ataques cuando concluya esta tregua temporal. Después de su comienzo, un portavoz del Ejército israelí ha pedido a los residentes de Gaza que no regresen al norte de la Franja, donde se encuentran desplegadas las tropas y donde han concentrado su ofensiva terrestre y aérea en las pasadas semanas. “La zona del norte de Gaza es una zona de guerra peligrosa y está prohibido moverse en ella. Por su seguridad, deben permanecer en la zona humanitaria del sur de Gaza”, ha alertado Avichay Adraee en árabe. También ha advertido de que no pueden regresar al norte porque es “muy peligroso”, pero muchos de los gazatíes que se han visto desplazados al sur por la violencia desean regresar a sus hogares, para comprobar si siguen en pie y sus familiares con vida, y para recuperar sus pertenencias.

Pocas horas después de las advertencias de Adraee, la televisión árabe Al Jazeera ha informado de que al menos dos personas han muerto tiroteadas por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia el norte de la Franja y otras siete han resultado heridas. El canal de la cadena en árabe ha señalado que las tropas impiden el paso a aquellos que intentan regresar a la Ciudad de Gaza. Por su parte, el Ejército israelí ha dicho en un comunicado que no permite a las residentes dirigirse hacia el norte, pero no ha especificado qué métodos está empleando. “Los civiles intentaron moverse hacia el norte y las Fuerzas de Defensa de Israel se lo impidieron”.

Algunos de los desplazados han declarado a Al Jazeera que quieren volver a sus casas para coger ropa de abrigo, ya que el invierno ha empezado en Gaza, y muchas familias han aprovechado las primeras horas de calma para dirigirse desde la ciudad de Jan Younis (sur) hacia sus localidades de origen, según las imágenes retransmitidas en directo por la televisión qatarí, la única que sigue presente en varios puntos de Gaza.