España: se disparan las ventas de mantas y batas por el frío y la pobreza energética

La compra de mantas y ropa de hogar de abrigo durante este invierno en España se ha disparado por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, que afecta directamente al suministro de gas a Europa y que ha conllevado un aumento de la factura energética. Muchas familias, que han recurrido a limitar la temperatura de sus termostatos o han renunciado a la calefacción durante el invierno, buscan soluciones más baratas para no pasar frío durante la época más fría del año.

La información la publicó Ileón, después de visitar varios comercios textiles con más arraigo en la ciudad de León, una de las capitales más frías de España, para descubrir hasta qué punto las compras de mantas y ropa para el hogar de invierno han aumentado. Y todos coinciden, las ventas este año han aumentado notablemente.

Lo primero que uno encuentra al entrar a Galerías Onís es un cajón repleto de diferentes modelos de mantas polares y un perchero con un par de decenas de batas gruesas. María Ángeles, empleada del local, asegura: “Vendemos un 60% más que el año pasado de mantas, sábanas de coralina, pijamas, batas… todo lo caliente”. María Ángeles tiene claro el motivo: “Es fácil. No quieren poner la calefacción por el alza de gas, luz y de todo”. Y además se acentúa con la llegada de Navidad: “Mucha gente viene a por mantas, batas o pijamas como regalo de navidad. Siempre han sido regalos de navidad, ¿quién no ha regalado una bata o un pijama alguna vez?”, explica. En cualquier caso, María Ángeles asegura que el importante aumento de la compra de este tipo de artículos se manuvo durante todo el invierno, sin haber un pico importante en esta fiesta: “Normalmente vendemos de forma constante durante toda la temporada. Y eso que todavía no hace frío…”, añade aludiendo a ese 60% de aumento en la venta.

En Almacenes Antoñanzas también registran este aumento, aproximadamente un 20% “tranquilamente” desde el año anterior, especialmente en pijamas y batas, sin hacer una diferenciación para aquellas compras destinadas a regalarse: “Algunos serán para regalos de navidad pero fundamentalmente son para el día a día, como nosotros no envolvemos para regalo no hacemos esa diferencia”, cuenta el encargado, que coincide con que la subida del precio del gas no puede desvincularse del aumento en las compras: “La gente los compra por el tiempo y porque es necesario, para esto el tema de la calefacción es importantísimo”, coincide.

Otro de los empleados comenta que incluso a pesar del incremento del precio de las mantas, de un 40% este año, la gente las compra de igual manera: “Son necesarias en una ciudad como León, casi un bien de primera necesidad”.

En cambio, en Fernández Textil, no han notado especialmente este aumento en la compra de ropa de hogar para el invierno: “Solo hemos notado un aumento en edredón y nórdico, porque la gente ya no usa mantas en la cama”, cuenta Claudio, uno de los dueños, que lo atribuye a la capacidad económica de la clientela que acude a la tienda: “Lo hemos notado, pero no significativamente porque nosotros trabajamos con un cliente con un poder adquisitivo medio o alto, que no es el tipo de cliente que compra esto por el frío o porque no va a poner la calefacción, aunque sé que sucede. Es posible que esto se note más en sitios con precios más baratos”.

En cuanto al aumento del precio, Claudio hace una media entre los artículos de invierno y calcula que podría haber aumentado un 5% de media respecto al año pasado: “Lo hemos notado durante todo el año por lo que sucede con el transporte y los materiales”, asegura. “Además, sube en muy poco tiempo”, añade.