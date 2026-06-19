Estados Unidos afirma que Israel y Hezbollah pactan un alto el fuego en Líbano y que ya entró en vigencia

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano que entró en vigencia a las 16:00, hora local, según declaró un alto cargo estadounidense a varios medios. De acuerdo con la misma fuente, el acuerdo fue por EE.UU. y Qatar a través de conversaciones con Israel e Irán, respectivamente.

Una fuente israelí confirmó a los medios de comunicación de ese país que el alto el fuego ya está vigente y agregó que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en el sur de Líbano, al tiempo que amenazó con responder en caso de que Hezbollah ataque, informa el Times of Israel.

Entretanto, dos fuentes de Hezbollah señalan a Reuters que el grupo comenzó a respetar la tregua inmediatamente después de recibir la noticia de que ya se estaba ejecutando.

Según el Gobierno libanés, al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur de Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo.

Irán llevaba semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

Este viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había responsabilizado a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y había advertido de que “Irán tomará medidas para proteger a sus aliados”.

Mientras tanto, en Israel, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultranacionalista e incendiario Itamar Ben Gvir, había exigido este mismo viernes que se intensificaran aún más la ofensiva en Líbano. Los ataques y las palabras de Ben Gvir llegaron después que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, pidiera el jueves al Gobierno de Netanyahu “respetar” el proceso de paz en curso con Irán y no criticar a Trump, “el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.

Canceladas las negociaciones previstas en Suiza

Este viernes, el aplazamiento del inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán había colocado una nueva capa de incertidumbre a la posibilidad de que este proceso tenga éxito. Las negociaciones habían sufrido un primer revés debido a que el sur de Líbano había seguido siendo blanco de ataques por parte de Israel. Así lo han señalado fuentes iraníes, que indican que la delegación iraní suspendió a último minuto su viaje a Suiza por esa razón y que se informó de ello a la parte estadounidense y a los mediadores, Pakistán y Qatar.

Todos ellos debían reunirse en el complejo turístico de Bürgenstock, una apartada localidad de los Alpes que tiene una ubicación que hace posible cortar fácilmente las vías de acceso y ofrecer así una seguridad óptima.

Según las fuentes iraníes, se transmitió a EE.UU. y a los mediadores que la cuestión de Líbano es “central” para ellos y que de esta dependerá si las negociaciones se realizan, si continúan o se detienen.