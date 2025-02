Iair Horn, uno de los israelíes entregados este sábado por Hamas al Ejército de Israel en la frontera de Gaza.

El grupo islamista Hamas liberó al argentino Iair Horn este sábado junto a otros dos rehenes en otra jornada de intercambio de prisioneros tras el cese al fuego y posterior pacto con Israel. Los otros liberados fueron el rusoisraelí Alexander Trufanov y Sagui Dekel-Chen, norteamericano.

Las liberaciones se dieron después de una tensa semana marcada por la confusión tras las declaraciones de Donald Trump sobre el alto el fuego. Como en intercambios anteriores, los prisioneros fueron conducidos al escenario creado por el grupo islamista y, finalmente, entregados a la Cruz Roja Internacional.

A pesar de que el acuerdo se logró salvar en esta ocasión, su continuidad no está asegurada. Hamas e Israel aún no comenzaron las negociaciones indirectas para la segunda fase del pacto, que tendrían que haber dado inicio a principios de febrero. La primera fase concluye el próximo 1 de marzo y, si las partes y los mediadores no pactan los detalles de su aplicación, la tregua podría colapsar.

Se especula que Netanyahu busca extender la primera fase del acuerdo, de seis semanas de duración, y obtener la liberación de todos los rehenes. De esa forma, retrasaría la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, estipulada en la segunda fase del complejo acuerdo de tres fases.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quiso dar la bienvenida a los tres liberados a través de una publicación en la red social X (antes Twitter) y afirmó que “Israel los abraza y está feliz de verlos reunidos con sus familias”.

Katz, que recordó que el Ejército israelí está desplegado y preparado para cualquier escenario, agradeció también a Trump y dijo que seguirán trabajando con el mandatario para la liberación del resto de israelíes y para “que la amenaza del terrorismo palestino sea aplastada y eliminada de Gaza”.

Según informa el diario israelí Haaretz, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu mantendrá esta noche una consulta de seguridad para discutir el resto del acuerdo de alto el fuego.

Mientras tanto, Israel ya comenzó a excarcelar a los 369 palestinos acordados en este nuevo intercambio, algo que ya avanzó esta misma semana que pretendía cumplir. “La dilación de Netanyahu y su intento de evadir los requerimientos del acuerdo son para salvarse a sí mismo y a su Gobierno, no permitiremos que el acuerdo fracase”, advirtió Hamas esta semana en un comunicado.

De acuerdo con un comunicado del Servicio de Prisiones de Israel, varios de los palestinos liberados han sido obligados a vestirse con remeras en las que, en árabe, se podía leer “nunca perdonar, nunca olvidar” junto a una estrella de David. Esta decisión fue tomada por el jefe de este servicio, Kobi Yaakobi, que está siendo investigado por diversos delitos, entre ellos el de osbtrucción a la justicia, por la justicia israelí.

En torno a una decena de palestinos que se encontraban presos en cárceles israelíes han sido liberados a primera hora de la mañana en Ramala, en la Cisjordania ocupada, donde fueron acogidos por decenas de sus compatriotas y llevados a hombros tras bajarse del colectivo que los transportaba por las calles aledañas hasta un edificio donde se les sometió a un chequeo médico.

Tras este primer examen, cuatro de los nueve palestinos liberados en Ramala tuvieron que ser trasladados al hospital al requerir atención médica, informó la Media Luna Roja en un comunicado.

Cerca de una hora más tarde, varios colectivos acompañados por vehículos de la Cruz Roja entraron desde territorio israelí a la ciudad de Rafá, en el sur de la franja, y después se desplazaron hasta el Hospital Europeo de Gaza, donde está previsto que se someta a pruebas médicas y a otros exámenes para confirmar su identidad a este grupo de 333 palestinos liberados hoy por Israel.

Medios palestinos informaron este sábado de que uno de los prisioneros fue trasladado a Gaza antes de la llegada de los colectivos en una ambulancia de la Cruz Roja debido a su débil estado de salud.

A cambio de la puesta en libertad de los tres israelíes en Gaza, Israel tiene previsto liberar este sábado a un total de 369 palestinos. La mayoría (333) fueron conducidos a la Franja y solo nueve han sido trasladados a Ramala, según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.

Los otros 24 presos palestinos serán deportados en un primer momento a Egipto y de allí podrán ser distribuidos entre Pakistán, Malasia, Qatar y Turquía, según confirmó a EFE Qadura Fares, el director de la Comisión de Asuntos de los Detenidos del Gobierno palestino. Dos presos serán además trasladados a Jerusalén Este.

¿Quién es Ian Horn, el rehén argentino liberado?

Horn, de 46 años, es hijo de un periodista y fue secuestrado junto a su hermano Eitan, quien no figura en la lista difundida por Hamas. Desde el 7 de octubre de 2023, Itzik Horn, padre de los hermanos, manifestó preocupación sobre el estado de sus hijos. Tras conocerse que uno de ellos iba a ser liberado, mostró cautela: “Voy a creer cuando los vea subirse al jeep blanco de la Cruz Roja”. La esposa de Horn dio a luz a la más pequeña del matrimonio en cautiverio, por lo que el padre aún no pudo conocerla.

Iair Horn es fanático del club Atlanta y estudió en el colegio Scholem Aleijem en Villa Crespo antes de emigrar a Israel en octubre del 2000, escapando de la crisis economía que por entonces vivía la Argentina. Su hermano Eitan, de 38 años, siguió su camino poco tiempo después.

Ambos Horn eran parte de Nofesh, un grupo juvenil de Habonim Dror, donde solían participar activamente en actividades culturales y sociales. La madre de los hermanos, Ruthy Chmiel Strum, nunca perdió la esperanza. En julio de 2023, aseguraba con firmeza: “Estoy segurísima de que mis hijos están vivos”.

.El padre, Itzik Horn, periodista y exdirector de la escuela Max Nordeau, fue una de las voces más activas en la lucha por la liberación de los rehenes.

El intercambio avanza pese al caos desatado por Trump

Todo el caos generado los últimos días se dio tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que Israel debía exigir a Hamás la liberación de todos los rehenes restantes, más de 70 personas, para este sábado o, en caso de no cumplirse, poner fin al alto el fuego en Gaza.

Tras sus palabras, el gobierno de Netanyahu se mostró impreciso sobre cuántos rehenes debían ser liberados hoy, pero un portavoz, David Mencer, finalmente confirmó el jueves que se mantenía la cifra de tres, como establecía el pacto inicial. “Hay un marco establecido para la liberación de nuestros rehenes”, dijo Mencer.

El movimiento palestino Hamás afirmaba a su vez que aplicaría lo acordado con Israel y liberaría a tres rehenes, tal y como estaba previsto, tras las negociaciones de última hora con la mediación de Egipto y Qatar.

FI, con información de ElDiarioEs y Noticias Argentinas