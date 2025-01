La hija de Gisèle Pelicot: “Mi padre debería morir en prisión”

Caroline Darian, hija de Gisèle y Dominique Pelicot, ofreció hace unos días una entrevista a la cadena inglesa BBC sobre las violaciones a las que su padre sometió a su madre durante años. Dominique Pelicot fue condenado este diciembre a 20 años de cárcel por sedar a su esposa, violarla, y ofrecerla a otros 51 hombres para que la violaran también. Todos ellos fueron declarados culpables. “Mi padre debería morir en prisión”, dice ahora su hija.

Darian, que tiene 46 años, se acuerda perfectamente la tarde de 2020 en la que su madre Gisèle llamó para contarle que había descubierto las violaciones y abusos que ejercía con ella su padre. “En ese momento, perdí la vida normal que solía tener. Recuerdo que grité, lloré, incluso lo insulté. Fue como un terremoto, como un tsunami”, cuenta en la entrevista.

El artículo relata cómo Darian y sus hermanos, Florian y David, viajaron hasta el sur de Francia, en donde vivían sus padres, para apoyar a su madre mientras ella asimilaba la noticia de que su marido era “uno de los peores depredadores sexuales de los últimos 20 o 30 años”. “Cuando miro hacia el pasado, no recuerdo realmente al padre que creía que era. Miro directamente al criminal, al criminal sexual que era”, relata ahora.

Darian asegura en esta entrevista que está convencida de que Dominique también abusó sexualmente de ella. Poco después de que la policía francesa asumiera la investigación del caso de su madre, unos agentes mostraron a la hija del matrimonio unas fotografías de su propia infancia en las que aparecía inconsciente. La niña de las imágenes compartía todos los rasgos con la mujer adulta que es ahora Darian, inclusive la marca de nacimiento marrón en la mejilla, según relata en el artículo. Aun así, no se reconoció.

“Viví un efecto de disociación. Me costó mucho reconocerme desde el principio. Hasta que el policía me dijo: 'Mira, tienes la misma marca marrón en la mejilla… eres tú'. Entonces comencé a ver esas dos imágenes de manera diferente… Estaba acostada sobre mi lado izquierdo, como mi madre en todas sus fotos”, explica. “Sé que me drogó, probablemente para abusar de mí, pero no tengo ninguna prueba”, insiste en la entrevista.

Darian escribió un libro poco después de que salieran a la luz los crímenes de su padre. La obra se llama 'Nunca volveré a llamarlo papá'. Explica que lo hizo como parte de su compromiso con las víctimas, pero también como parte de una estrategia para distanciarse de su padre, a quien califica en varias ocasiones de “monstruo”. “Es una carga terrible saber que soy hija tanto de la víctima como del agresor. Pero tengo su ADN y la razón principal por la que me comprometo tanto con las víctimas invisibles es también porque para mí es una forma de distanciarme de ese tipo”, explica la hija del condenado, antes de concluir: “Soy diferente a Dominique”.

