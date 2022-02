Macron visitó a Putin: “Empecemos a construir una respuesta útil para Rusia, para Ucrania y para toda Europa”

El presidente Frances, Emmanuel Macron, ha visitado este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en plena crisis por la situación en Ucrania y ambos han mantenido una larga reunión. "He visto cuánto esfuerzo está haciendo el liderazgo francés para resolver el tema de la seguridad en Europa", ha afirmado Putin antes de comenzar la reunión en privado. "Especialmente para resolver la crisis en el sureste de Ucrania".

"Empecemos a construir una respuesta útil para Rusia, útil para toda Europa. Una respuesta que permita evitar la guerra, construir elementos de confianza, estabilidad y visibilidad. Hagámoslo juntos", ha señalado Macron, que se ha erigido estos días en el interlocutor europeo con Rusia y ha insistido en la necesidad de la independencia estratégica europea frente a EEUU.

Según informó la prensa rusa, los mandatarios abrieron la reunión con un cara a cara y después se trasladaron a un comedor para cenar.

Al inicio de la reunión, Macron llamó a Putin a encontrar una respuesta colectiva. "Considero que la conversación de hoy puede allanar el camino que debemos tomar, el de la desescalada", subrayó.

Mientras Macron aseguró de camino a Moscú que no esperaba "milagros", el Kremlin tampoco se mostró optimista sobre posibles "avances" durante la reunión.

Macron aseguró este lunes que el líder ruso, Vladímir Putin, lo tranquilizó sobre el posible despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia, que limita con varios países de la OTAN. "Al respecto, Putin me tranquilizó", dijo durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin.

Por su parte, Putin, advirtió que, en caso de una guerra entre su país y la OTAN, "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear". "Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", dijo.

El presidente de Francia abogó por "nuevos mecanismos de seguridad" para estabilizar la situación en Europa tras reunirse con Putin, que exige a Occidente garantías a largo plazo. "Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", dijo.

Macron admitió que "los próximos días serán determinantes". "Necesitamos construir nuevos mecanismos", señaló, aunque matizó que sin revisar los acuerdos pergeñados durante los últimos 30 años ni los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los países europeos.

El líder francés instó a "llegar a acuerdos sobre medidas concretas para estabilizar la situación y conducir a una desescalada" en la frontera con Ucrania. Se mostró comprensivo con las preocupaciones rusas, pero también recordó que Moscú tiene 125.000 soldados en la frontera con Ucrania. "El presidente Zelenski es el presidente de un país en cuya frontera hay 125.000 soldados. Por eso, está inquieto", dijo.

Por su parte, Putin alabó "algunas de las ideas y propuestas" del líder francés para forjar un acuerdo de seguridad que contente a todos los países del continente. Y destacó que él y Macron acordaron hablar por teléfono en cuanto concluya su visita a Kiev y Berlín, donde se reunirá con el canciller alemán, Olaf Scholz.

"Por nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar un compromiso que satisfaga a todos. En las propuestas que enviamos a la OTAN y a Washington no hay ni un solo punto que consideremos irrealizable. Ni uno solo", dijo. En cuanto a las tensiones militares en la frontera con Ucrania, acusó a Kiev de concentrar 150.000 soldados en la línea de separación de fuerzas del Donbás, escenario de un conflicto desde 2014.

Después de su larga cena moscovita, los presidentes francés y ruso hablaron de tropas. Macron recordó que hay 125 mil soldados rusos en la frontera con Ucrania. Putin recordó que hay 150 mil soldados ucranianos en la 'frontera' con el Donbás.

Volvió a criticar la política de puertas abiertas de la OTAN y responsabilizó a EEUU de una interpretación "libre" del artículo 10 sobre el ingreso de nuevos miembros en el seno de la Alianza Atlántica. "¿Quiere usted combatir con Rusia? ¿Quiere que Francia combata contra nosotros?", le replicó a un periodista francés.

El presidente francés y el ruso han hablado por teléfono sobre la situación en Ucrania al menos en cuatro ocasiones desde el 21 de diciembre. Este martes, después de su visita a Rusia, Macron viaja a Ucrania para reunirse con su presidente, Volodímir Zelenski, con quien también ha mantenido conversaciones telefónicas.

"Estas últimas semanas deberán llevarnos a una nueva promesa europea, con otra arquitectura de seguridad decidida entre nosotros, los europeos, luego con la OTAN y después proponerla a Rusia. Podemos contar con una brújula estratégica y la independencia tecnológica para responder a los retos geopolíticos. Una Europa independiente para decidir por sí misma sin depender de otras potencias", afirmó el presidente francés en su intervención en el Parlamento Europeo el mes pasado y en los que dejaba ver sus objetivos de política exterior.

En una entrevista concedida antes del viaje a Rusia al Journal du Dimanche, diario parisino que se publica sólo los días domingos, Macron afirmaba: “El objetivo geopolítico de Rusia hoy claramente no es Ucrania, sino clarificar las normas de convivencia con la OTAN y la UE". "Mientras los europeos deleguemos el diálogo, no podremos resolver ningún conflicto, porque si dejamos a los otros hablar por nosotros, no podremos contribuir a nuestra seguridad colectiva".

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha visitado este lunes a Joe Biden en Washington. La cuestión del gasoducto Nord Stream 2 separa a ambos socios, ya que EEUU se opuso desde un inicio.

AGB