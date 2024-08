Miles de venezolanos se movilizan por todo el mundo para exigir a Maduro “la verdad” de las elecciones

Miles de opositores se movilizan este sábado en las principales ciudades de Venezuela en defensa de “la verdad” de las presidenciales del 28, en las que la mayor coalición opositora asegura que ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese al resultado oficial que dio el triunfo al mandatario Nicolás Maduro.

La líder opositora María Corina Machado ha reaparecido en público este sábado para participar en la concentración de Caracas, tras dos semanas en las que se ha mantenido bajo resguardo, al temer por su “libertad y su vida”, según explicó en el diario 'The Wall Street Journal'. En estas jornadas, Machado no ha dejado de invitar a los venezolanos a que no abandonen la lucha por “la verdad” de las elecciones con actos como las concentraciones convocadas para este sábado en ciudades de todo el mundo.

En la capital de Venezuela, los manifestantes han comenzado a llegar al punto de la convocatoria con mucha antelación respecto a la hora fijada, con banderas, pancartas y copias de las actas de votación, como pidió la líder opositora Corina Machado a través de redes sociales desde el pasado martes, día en que se lanzó la convocatoria.

También han salido a la calle miles de personas en las principales ciudades del país, en respuesta a la petición de Machado y González Urrutia, quienes han instado a los venezolanos a salir a la calle acompañados de sus familiares, con la enseña nacional y las actas, que -asegura el antichavismo- avalan su victoria en las presidenciales.

Las copias de las actas se han convertido en un símbolo de la mayor coalición opositora, pues asegura haber reunido el “83,5%” de estos documentos que -insisten- demuestran la victoria de González Urrutia.

Este viernes, la UE y 22 países pidieron la verificación imparcial de los resultados electorales de Venezuela. Los gobiernos firmantes afirman ver “con preocupación” los incumplimientos respecto de los derechos humanos en Venezuela: “Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación”

En el exterior también han sido convocadas movilizaciones en más de 350 ciudades del mundo, tanto en América como en el resto de continentes, donde manifestantes han mostrado carteles para exigir también la libertad de los detenidos, entre ellos el periodista y miembro del equipo nacional de comunicaciones del partido Vente Venezuela, Gabriel González, quien cumple dos meses de haber sido apresado.

La convocatoria de Edmundo González Urrutia

A través de un video en X, González Urrutia ha pedido a los venezolanos en el exterior ser “la voz de millones” de “quienes pretenden silenciar” con “persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y censura”, para que “el grito de cambio en paz recorra el mundo entero”.

“Tenemos las votos, tenemos las actas y hemos demostrado al mundo que ganamos. Estamos trabajando incansablemente para que ustedes vuelvan a una Venezuela de progreso y bienestar”, expresó el opositor, quien pidió a los venezolanos seguir “firmes”.

Entretanto, el chavismo también ha convocado para hoy sábado una marcha en todo el país, para celebrar lo que consideran la “victoria de la revolución bolivariana” en las presidenciales, pese al cuestionamiento de varios Gobiernos extranjeros y grupos de observadores que participaron en los comicios.

DM