Pepe Mujica contó que el cáncer se le extendió y que renuncia a los tratamientos: “Me estoy muriendo”

El expresidente de Uruguay, José Mujica, de 89 años, informó en una entrevista con el semanario uruguayo 'Búsqueda' que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora se le extendió al hígado, y aseguró que se está “muriendo”. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, sostuvo.

Mujica anunció que no dará más entrevistas y contó que no se hará ningún nuevo tratamiento. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, ha señalado quien fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. También aprovechó para despedirse de sus “compañeros” y de sus “compatriotas”.

El exmandatario contó que está dejando todo preparado para ser enterrado en el pequeño terreno en el que vivió durante décadas, incluso cuando ejerció como presidente de Uruguay y “acomodando las cosas para los que van a quedar” a vivir ahí.

En la entrevista, Mujica también expresó su descontento con aquellos que han estado inventando “elucubraciones” sobre su papel en el futuro gobierno del presidente electo uruguayo, Yamandú Orsi. “No tengo ni idea, ni me pienso meter para nada, ni quiero saber nada porque lo peor que hay es armar un gobierno”, dijo.

Según pudo confirmar EFE, su doctora personal, Raquel Pannone, dará una conferencia de prensa en la que facilitará más detalles de la salud del exmandatario.

Mujica anunció que tenía un tumor en abril

El 29 de abril de 2024, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. “Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro médico) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, dijo ese día el expresidente. Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo.

El pasado 27 de diciembre, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron con éxito un stent en el esófago. “Lo hicimos hoy porque la situación lo requería en este momento. Esto le va a permitir seguirse alimentando por vía oral”, dijo Pannone tras la intervención.

EFE.

IG