Un terremoto de magnitud 4,8 sacude Nueva York y Nueva Jersey

La región de Nueva York, en Estados Unidos, experimentó un terremoto de magnitud 4,8 que se sintió en la ciudad de Nueva York y sus alrededores este viernes, incluida Nueva Jersey, según informa el centro geológico del país (USGS) La agencia informó de un temblor con una magnitud preliminar de 4,8, con epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York.

El temblor, que duró varios segundos, pudo sentirse en toda la ciudad de Nueva York, desde Brooklyn hasta el Bronx o Manhattan.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en la red social X que el terremoto sacudió “el oeste de Manhattan y se sintió en toda Nueva York”. “Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos al público a lo largo del día”, escribe Hochul. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York dijo a EFE que, hasta ahora, no se registraron “mayores incidentes”, y que las autoridades siguen “monitoreando” la ciudad.

Por su parte, el equipo de la Alcaldía de Nueva York indicó en X que por el momento no disponen de ninguna información de impactos y que están evaluando la situación. “En caso de una réplica, tírese al suelo, cúbrase la cabeza y el cuello y cúbrase adicionalmente debajo de un mueble sólido, junto a una pared interior o en una puerta”, dijo en X el vicealcalde de comunicaciones Fabien Levy.

Un vídeo muestra cómo el sismo interrumpo una sesión sobre la situación en Oriente Medio en el Consejo de Seguridad de la ONU a media mañana, mientras intervenía Janti Soeripto, presidenta de Save The Children, para informar sobre la situación en Gaza. “¡Estás haciendo temblar el suelo!”, ha bromeado el enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, mientras algunos de los presentes en la reunión se miran confundidos por el temblor.

“Se sintió un poco”, dice a elDiario.es Jeff Ling, que trabaja en una oficina en el corazón del Midtown de Manhattan, junto Bryant Park y la Biblioteca Pública de Nueva York. “Estaba en una videollamada con unas 20 personas y noté una sensación rara, como si estuviera pasando el metro por debajo de nuestro edificio. Pero luego me he dado cuenta de que no hay una línea de metro debajo de nuestro edificio”. Al terminar la reunión, en la que varios asistentes expresaron su desconcierto por la sacudida, el personal de seguridad del edificio anunció por altavoz que había habido un terremoto. “Nos contamos algunas anécdotas de conocidos y amigos para consolarnos un poco, pero no ha sido nada grave”.

Otros muchos residentes de Nueva York y Nueva Jersey compartieron en X cómo sintieron el temblor por unos segundos, hasta tal punto la etiqueta terremoto está entre las tendencias de la red social. La cuenta de X del mítico rascacielos del Empire State Building, a modo de broma, escribió el siguiente mensaje: “I AM FINE” (Estoy bien).