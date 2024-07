La líderesa de la oposición María Corina Machado manifestó una y otra vez a los medios, en numerosas, generosas y ansiosas conferencias de prensa su impaciencia por conocer cuanto antes el triunfo de la democracia, y pidió a las FFAA y a las autoridades electorales celeridad, eficacia, atención y transparencia en el conteo de los votos y en la comunicación de los resultados una vez concluido el escrutinio. En las más de seis horas transcurridas desde el cierre de las mesas de votación que habían abierto a las 6.00 de la mañana, insistió por radio, televisión y twitter que había atinado en pedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se condujera guiado por aquellos principios que brillaron por su ausencia en una actuación poco profesional y antipatriótica. Una profecía autorrealizada, cuando la del tsunami de repudio no se había materializado.

La oposición, conocido el triunfo oficialista anunciado por las autoridades electorales, y siete países, incluido EEUU, pidern un recuento del voto. China, Rusia y Cuba felicitaron a Nicolás Maduro como indubitable vencedor de una nueva reelección a la presidencia. Aun si el recuento acerca voto a voto al de momento derrotado Edmundo González con el presidente Maduro, aun si -admitiéndo por hipótesis un error o incluso un frande- la posición de revirtiera entre el primero y el segundo, el fin del chavismo, derrumbado por las urnas por un país harto de 25 años de socialismo del siglo XXI, recesión, empobrecimiento, estatismo y autoritarismo, no se habría producido y acaso ni siquiera aprximado. Sería la segunda mayoría, si dejara de ser la primera. Una alernancia en el poder entre un partido que sigue unido y un conjunto de fuerzas qye tardaron en unirse. La imagen de una transición de la dictadura a la democracia se vería más inadecuada que antes como rerpresantación del poder venezolano y de las exepectativas del electorado que votó en el territorio de la República.

Elegir la corona del rey o la palma del martirio

Cuando a medianoche en una demorada pero escueta presentación pública el presidente del CNE informó que escrutado el 80% de los votos, entre los diez candidatos presidenciales que el domingo habían disputado el mandato del pueblo para gobernar la República Bolivariana durante el próximo sexenio el ganador con el 51,20 % de los votos era el único que peleaba una reelección, el actual presidente Nicolás Maduro. En segundo lugar y a 7 puntos de distancia por debajo, seguía Edmundo González, que encabezaba la lista de la mayor coalición derechista opositora, con el 44% de unas preferencias por el cambio a las que había faltado el volumen y la masividad que les auguraban todas las encuestas de intención de voto convenientes previas a la votación y al menos la mitad de los sondeos a boca de urna después de la votación.

En sucesivas declaraciones, Machado reiteró el pedido de moderacin y paciencia a sus partidarios, que daban pruebas de contenida morigeración que el ejemplo que ella ofrecía. Con otras voces opositoras, y aun la del propio candidato presidencial,, pidió que se esperar al anuncio oficial de los resultados antes de festejar su triunfo o impugnar su derrota. Insistieron en que contaban con todos los elementos que permitían el mayor de los optimismos y viabilizaban creer en que pronto se iniciariía la transición democrática, caería la dictadura, y todos y todas podrían vivir en libertad y expresar abiertamente lo que pensaban sin censura ni limitaciones.Nunca dijeron que les constara que su entusiasmo democrático hubiera sido tan contagioso como para movilizar la ola incontenible de votos repudio que derribaran al presidente Niclolás Maduro y abrieran a su rival Edmundo González las puertas del Palacio de Miraflores para gobernar durante los próximos seis años.

Unos resultados desconocidos pero no irreconocibles

Los resultados tardaron mucho en llegar, la oposición tiene derecho a pedir informació e investigación. Desconocíó los números de la derrota. Cada vez más, entre las democracias occidentales, en la última década y media, se estrecha el repertorio de conductas seguidas por los pattidos políticos al momento de oír resultados desfavorables comunicados por autoridades cada vez más técnicas, que lleega a ellos por medios cada vez más inalterables o modificables por desperfectos mecánicos involuntarios o imprevistos como tampoco por la voluntaria intención de alterarlos en frauduleto provecho propio. Cada vez son más los candidatos que anuncian antes de una fechae electoral que esta sólo se resolverá entre dos nítidas posiblidades antitéticas: que venzan la democracia, la verdad, la libertad, la patria (es decir, que venzan ellos) o que las fuerzas del bien sean vencidas por la autocracia,, el fraude y la manipulación electoral, la mentir,a, las noticias falsas y la intervención inicua de potencias extranjeras (es decir, que sus rivales, que no merecen gobernar, les han arrebatado un poder que no pueden ganar por elecciones limpias porque si son limpias no las pueden ganar los sucios)..

Con independendia de los grados de razón que la asistan, el comportamiento de la oposició venezolana es indistinguible del de Donald Trump cuando el presidente republicano vio frustrada su reelecicón en 2020 por su contrincante demócrata Joe Biden. La exhortación a los militantes de Machado para que hicieran presencia en los centros de votación, que no regresaran a sus casas, que hicieran acto de presencia contingua --para la que no hay condiciones de seguridad- al lado de quienes contababn los votos replica los pedidos de Trump en Arizona y otros estados que no lo habían votado como esperaba. Aun hoy declara que las elecciones le fueron robadas. Y no reconoció ni saludó ni pasó el mando a Biden. El candidato opositor venezolano, hay que admitir que no sin honestidad, se negó a firmar un acuerdo conjunto que firmaron los otros nueve aspirantes a la presidencia de reconocer el resultado si era adverso. Lo desconoció, pero no le era tan desconocido,. Ya sabía que si ganaba, era en una lucha casi voto a voto.

Victoria o fraude

El presidente de Brasil reclama recuento y transparencia ahora en Venezuela. Cuando Lula fue elegido presidente en 2022, su rival Jair Messias Bolsonaro perdió su reelección, acusó de fraude al Supremo Tribunal Electoral, reconoió a medias a su sucesor, y se fue de vacaciones a Florida para no transmitirle al mando el 1° de enero en Brasilia. Cuando en las elecciones presidenciales mexicanas de este año donde triunfó Claudia Sheinbaum la candidata oflicialtista del partido MORENA se demoraron las autoridades electorales en comunicar los resultados por desperfectos de las máquinas que sumaban los votos y tardaron en llegar resultados desde áreas rurales por la caída de internet, la candidata rival Xóchitl Gálvez, cabeza de otra inestable liga electoral derechista, denunció fraunde, secundada con violencia e histeria inesperadas en su estridencia por el ex presidente panista Vicente Fox.

Toda la campaña opositora había sido conducida en Mëxico según el eje autocracia (del oficialista Andrés Manuel Loóez Obrador) y democracia (la coligación de los partidos históricos, incluso el PRI famoso por su su mote de 'dictadura perfeecta'). La hipótesis que atormentaba a la oposición mexicana, que se sentía optimista de ganar arrastrada en una ola joven y avasalladora d de repugnancia al populismo de izqueirda, era si AMLO aceptaría la derrota, cuando perdiera, o torcería los resultados para ganar, o los ignnraría. La hipótesis del que AMLO no vacilaría ante el fraude fue enunciada ccn certeza apodictica una y otra vez. Tal como Machado en Venezuala.

En las anteriores elecciones presidenciales ecuatorianas, el partido Pachakutik exigió y obtuvo larguísimos recuentos prolijos de los votos, y sin embargo nunca dejó de dudar de que el banquero derechista y ccsteño Guillermo Lasso ganó la presidencia gracias a la connivencia del justiicia electoral de Quito en contra del partido ecologista e indígena.

En las últimas elecciones presidenciales peruanas, la limeña Keiko Fujimori hizo campaña por la libertad, la democracia y un neoliberalismol libertario nn contra del maestro comunista, terrorista prosenderista y sindicalista docente, el campesino sureño Pedro Castillo, que la derrotó por pocos pero decisivos votos en segunda vuelta. La hija del ex presidente Alberto Fujimori, tres veces candidata presidencial fracasada, pidió y obtuvo recuentos exhaustivos y pormenorizadas auditorías de los recuentos. Castillo seguía ganando. Keiko nunca reconoció la victoria y sostiene que su derrota se debió al fraude antifujimorista.

La Democracia y la Libertad no ganan elecciones

Hacer campaña con un programa que se reduce a la bandería de la Democracia y la Libertad contra el comunismo y la autocracia (o la derecha y la autocracia) demuestra, día a día, ser una de las formas más seguras de dotarse de una muy alta capadidad de resistencia y de una aún más alta incapacidd de victoria.

La oposición venezolana estaba segura de ganar porque se lo merecía. Porque si hay libertad el socialismo pierde. Edmundo González tenía que ser elegido presidente porque el presidente venezolano era Nicolás Maduro. Porque en una democracia el que denuncia la autocracia gana. Los electorados se hacen una idea vaga sobre qué ventajas, además de la balsámica satisfeacción moral, aportan a la vida cotidiana de las familias esos bienes que quienes los promueven buscan encarecer su valor diciendo que en el último cuarto de siglo y hasta ahrora, y especialmente ahora, Venezuela ha viviido privado de ellos. El oficialismo venezolano pensaba que podía volver a ganar el gobierno porque en una democracia decide el pueblo quién gobierna. Porque las las elecciones se ganan movilizando votantes y contando los votos.

AGB