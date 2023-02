En su visita a la UE, Zelenski reclama aviones de combate: “Necesitamos esas armas”

Volodímir Zelenski tenía una invitación para visitar Bruselas desde hace meses y las expectativas eran elevadas. Las instituciones europeas le han recibido con los brazos abiertos y él ha ido de menos a más en sus reclamaciones y ha reiterado el agradecimiento por la ayuda europea en una decena de ocasiones. Ante el Parlamento Europeo ha optado por hacer un discurso basado en los valores compartidos de su país y el conjunto de los 27 que son, ha expresado, los que están bajo la amenaza de Vladimir Putin. Después le han recibido los líderes, que estaban convocados para hablar del plan industrial y de inmigración; pero han pasado gran parte de la jornada inmersos en el primer punto del orden del día, habitual desde hace un año: Ucrania.

La UE se resiste a la presión de Zelenski para empezar la negociación de la adhesión de Ucrania este año

Más

Por primera vez de forma presencial tras participar telemáticamente en las seis últimas citas, el presidente ucraniano ha agradecido el apoyo económico y militar y tan solo ha mencionado de pasada la actual reclamación de su gobierno: los aviones de combate que los aliados se resisten a ceder. Pero en la rueda de prensa posterior ha dejado claro que la petición sigue vigente: “Las emociones se quedaron en el terreno el 24 de febrero del año pasado. Ahora se impone el pragmatismo. Para sobrevivir, necesitamos estas armas”.

“Nuestra victoria es la vuestra”. Ha sido el mensaje que ha dejado durante su discurso ante el Parlamento Europeo, al que ha recordado en todo momento durante su intervención que Ucrania es Europa, aunque el proceso de adhesión vaya para largo y por ahora no tenga más que el estatus de candidato. Pero todas las instituciones europeas le han dejado claro, en un momento inédito, que su futuro está dentro del club de los 27. “Eso nos ha motivado muchísimo para permanecer fuertes y luchar”, ha confesado ante el Pleno de la Eurocámara sobre el proceso que se produjo de manera exprés en plena guerra. Y ha dado por hecho que Ucrania acabará siendo parte de la UE: “Está ganando”.

Pero en otro tono, casi jocoso, posteriormente, en una rueda de prensa junto a los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo, Ursula Von der Leyen y Charles Michel, ha recordado que su intención es que se abran las negociaciones este mismo año. “Creo que oído a Ursula, que después de las recomendaciones, podemos empezar el diálogo sobre nuestro futuro en la UE, ¿sí? Mi pregunta es para todo el mundo”, ha bromeado: “Cuando digo este año, me refiero este año, 2023, ¿verdad, Charles?”. La pelota está en el tejado de las instituciones. Michel ha lanzado balones fuera al asegurar que es una responsabilidad buscar la unanimidad. Mucho más institucional, Von der Leyen ha recordado el proceso que queda por delante, que pasa por una primera evaluación esta primavera y las conclusiones oficiales en otoño.

“Tenemos que luchar contra las fuerzas antieuropeas que están luchando por robar nuestra Europa”, ha expresado Zelenski, que en varias ocasiones ha repetido que el modo de vida ucraniano es, al fin y al cabo, el mismo que comparten los socios de la UE y el que quiere destruir un “dictador”, en referencia a Vladimir Putin, quien ha recordado que tiene un gran abastecimiento de armas soviéticas. “La supremacía de la violencia es la ley en Rusia. El régimen ruso no solo odia cualquier justicia social o diversidad sino que invierten en la fobia e intentan normalizarlo en nuestro continente”, ha advertido Zelenski: “La respuesta para nosotros tiene que ser no, en Europa, no”.

La expectación en la Eurocámara ha sido máxima, incluso en los pasillos y en el exterior, con la presencia del presidente ucraniano, a quien los eurodiputados han recibido en pie, entre vítores, con una larga ovación y alguna bandera ucraniana. “Este es un momento extraordinario en tiempos extraordinarios”, ha dicho la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que ha calificado de “histórica” la visita de Zelenski: “Estoy orgullosa de decir que esta Casa, que la UE, ha estado siempre con vosotros”. “Vuestro futuro está dentro de la UE”, le ha dicho al presidente ucraniano, como hicieron la semana pasada la Comisión Europea y el Consejo Europeo durante una inédita cumbre en Kiev.

“Los tiempos cambian y nosotros estamos cambiando, estamos adaptándonos”, ha dicho Zelenski sobre la larga lista de tareas que le ha puesto la UE para que el país cumpla con las estrictas reglas que necesita para convertirse en un estado miembro más. “Estoy aquí para defender el camino a casa de todos nosotros, de todos los ucranianos”, ha agregado ante la Eurocámara. Para Ucrania, casa es la UE.

El presidente ucraniano ha agradecido el apoyo del Parlamento Europeo en forma de resoluciones, pero también del conjunto de la UE con el envío de armamento, recursos financieros, combustibles o ayuda humanitaria. “Quiero dar las gracias y agradecer a todos los que han estado ayudando a nuestro pueblo, a los ciudadanos normales que piden reforzar el apoyo a Ucrania”, ha señalado.

Zelenski ve “señales positivas” ante sus reclamaciones

La visita de Zelenski se produce en un momento en el que los aliados han decidido dar un paso más en el apoyo militar al enviar carros de combate a Ucrania ante la ofensiva de Putin que se espera en próximas fechas.

El presidente ucraniano ha pedido que el envío se agilice lo máximo posible, pero no va a ser de un día para otro. Pero no ha querido entrar en reproches, como sí ha hecho en otras ocasiones y se ha limitado a agradecer el apoyo que le va brindando la UE, a pesar de las “discusiones” previas. Al final, ha reconocido, se acaban desbloqueando los fondos o el envío de armamento. Lo que sí ha pedido es que ese introduzca el sector nuclear ruso en las sanciones. “Rusia ha creado una amenaza nuclear y está fuera de las sanciones europeas, ¿creen que es justo?”, les ha preguntado a los líderes de los 27. Viktor Orbán ya ha anunciado que vetará la inclusión en las sanciones del sector nuclear ruso, que Zelenski reclama que se incluido en futuros paquetes de sanciones.

Lo que ve ahora, no obstante, son “señales positivas” ante sus nuevas demandas, aunque no ha querido profundizar en los avances que ha logrado en su minigira por Londres y París, donde se reunión con Emmanuel Macron y Olaf Scholz antes que con el conjunto de los líderes europeos. El presidente del Consejo Europeo ha abogado por incrementar el apoyo militar a Ucania.

Por ahora el Gobierno británico se ha comprometido a entrenar a soldados ucranianos para que “en el futuro” sean capaces de pilotar aviones “con los estándares” de la OTAN. “La visita a Londres consiguió resultados”, ha respondido Zelenski, que no los ha querido desgranar. “Hay algunos acuerdos que no se han hecho públicos, pero que son positivos. Cuando todo se pueda fraguar se sabrá, pero no queremos alertar a Rusia, que todo el tiempo esta amenazándonos con una nueva agresión”, ha expresado el presidente ucraniano, que también ha definido la reunión con Macron y Scholz como “muy importante” respecto al refuerzo de las capacidades de equipos militares y tanques.

“Nuestra libertad está en peligro”, ha advertido antes de revelar que los servicios secretos encontraron un plan de Rusia para “destruir” Moldavia, como ejemplo de la amenaza que supone para el continente europeo, y ha defendido su fórmula para la paz, que pasa, entre otras cosas, por la creación de un tribunal que condene a Rusia por crímenes de guerra. “Ucrania nunca quiso esta guerra, nunca quiso ninguna guerra, no la provocó y siempre ha intentado conseguir la paz. Sabemos que nuestra fórmula de paz tiene potencial”, ha sentenciado.

Zelenski ha aterrizado al filo de las 10 de la mañana en Bruselas junto al presidente francés, Emmanuel Macron, que le recibió este miércoles en El Eliseo junto al canciller alemán, Olaf Scholz. En las instituciones europeas han evitado criticar esa cita, pero la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dicho que era “inapropiada” por ponerles por delante del conjunto de los 17. Fuentes diplomáticas tratan de minimizarlo dado que son dos de los países que más ayuda aportan y lideraron los Acuerdos de Minsk. Al pie de la escalinata le esperaban los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y Charles Michel, y el primer ministro belga, Alexander De Croo.

Aprovechando su presencia en Bruselas, Zelenski ha mantenido encuentros en grupos reducidos con los líderes europeos que se han llevado a cabo con fuertes medidas de seguridad: a puerta cerrada y sin teléfonos móviles en la sala. En el caso de Pedro Sánchez, ha participado junto a los presidentes de Suecia, Italia, Polonia, Rumanía y Holanda.