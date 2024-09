Después de una investigación del Ministerio Público que se prolongó y ahondó en un crescendo de nueve meses y cumplida una quinta de largas jornadas de trámite procesal, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de Chile dictó prisión preventiva para el abogado penalista Luis Hermosilla y para la también abogada María Leonarda Villalobos el martes 27 de agosto por los cargos que se les imputan de lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado a funcionarios públicos. Significaba la formalización, en lenguaje procesal chileno, del llamado ‘Caso Audios’ o ‘Caso Hermosilla’. Por la posible extensión de los sobornos, tanto en el tiempo como en los diversos y más contradictorios espacios políticos, el escándalo, que monopoliza el interés de los medios, provoca temor y temblor en el empresariado y en sectores del oficialismo y la oposición. Según distintos pero coincidentes índices internacionales, junto a Uruguay y Costa Rica es Chile uno de los tres países con menor corrupción de Latinoamérica.

Chile es todo oídos

El Caso chileno del siglo debe su nombre a la difusión de un audio el 14 de noviembre por el medio periodístico independiente CIPER. El registro informa sobre una reunión mantenida en junio de 2023, en el edificio del Grupo Patio en Santiago, entre el abogado Hermosilla y la abogada Villalobos con el empresario Daniel Sauer. En el transcurso de esta grabación pionera divulgada se nombra a 51 personas: Algunas sin relación aparente con lo que después sería la causa judicial abierta. Las otras están en el corazón de esta: hablaban de haber realizado pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMP) con el cometido, aparentemente cumplido, de obtener información privilegiada y favores preferenciales. La voz más reconocible en el audio es la de la persona que más hablaba. El penalista Luis Hermosilla. Quien afirmaba que la “parte más importante de esta huevá” es de las que “se pasan en un sobre”. Más adelante explicaba la huevá y aseguraba: que en primer lugar consistía en “Es controlar toda la información que salga del Servicio (de Impuestos Internos) ¿Cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, cuánta huevá? Tenemos que tener sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos (11 mil dólares)”. Detallaba el soborno adeudado al funcionario que incumplía sus funciones públicas en beneficio de clientes empresarios del estudio.

En los intercambios escuchados, la abogada Villalobos ex funcionaria del Ministerio de Educación durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), posible candidata oficialista para las presidenciales de 2025, adelanta que ya cuenta con información reservada del SII. En ese momento, la CMF había iniciado consulta ante el SII por negocios de la corredora de bolsa RTS controlada por Sauer, que también era controlador del factoring Factop.

La entera clase política de Chile, oficialista y opositora, el entorno presidencial, los líderes del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público está pendiente de la divulgación de las 777 mil páginas de chats con 1000 contactos del abogado penalista Luis Hermosilla, en prisión preventiva y procesado por delitos de soborno y tráfico de influencias e información que habría cometido sin discontinuidad a lo largo de la última década.

La doble función ejercida por Sauer fue lo que posibilitó el enlace del Caso Audios con el 'Caso Factop'. En este se indaga la comisión de delitos tributarios y estafas como la emisión de facturas falsas. Daniel Sauer, su hermano Ariel, el padre de ambos Alberto Sauer Rosenwaser y su ex socio Rodrigo Topelbec, que había sido quien filtró el audio, están en prisión preventiva imputados por infracción a la Ley de Mercados de Valores, lavado de activos y delitos tributarios: una bicicleta financiera generada a través de Factop.

La prisión preventiva ha sido dictada para tres personas más en el caso Audios. Para el esposo de Villalobos, Luis Angulo, ex militante del oficialista Partido por la Democracia (PPD) que trabajó en los ministerios de Educación, Ciencia, Bienes Nacionales y en la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), por los mismos delitos que su esposa y Hermosilla; para Patricio Mejías funcionario y contador del SII a quien la sociedad Villalobos Steuern Asesorías le depositó 13 millones de pesos entre febrero y agosto de 2023; para Renato Robles, ejecutivo de cobros en la Tesorería General de la República (TGR, suerte de AFIP chilena), imputado por cohecho reiterado: recibió al menos 1 millón y medio de pesos entre marzo de 2019 y febrero de 2023.

No son 30 pesos, Piñera, son 30 años de élites

A sus 67 años, Luis Hermosilla es uno de los abogados penalistas más poderosos de Chile. De la bien asentada colectividad palestina, la más numerosa de ese origen fuera de Medio Oriente, es hijo de Nurieldín Hermosilla Rumie, también abogado y también penalista, activo entre las décadas de 1970 y 1990. Estudió Derecho en la Universidad Católica. En sus años de estudiante universitario, gustaba autodefinirse como hombre de izquierda (la prensa local asegura que militó en el Partido Comunista) a la vez que trababa amistades con sus condiscípulos Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma y con su profesor Jaime Guzmán. Chadwick fue ministro del Interior del ex presidente Sebastián Piñera y fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI); Coloma, presidente de la derechista UDI, parlamentario hasta 1999 y presidente del Senado hasta marzo 2024; a Guzmán se atribuye el protagonismo decisivo en la redacción de la aún vigente Constitución de 1980, plebiscitada en 1981 bajo la dictadura pinochetista. En 1996 representó a la familia de Guzmán, asesinado en abril de 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de la izquierda radical.

Ya en el siglo XXI sumó importantes causas a su carrera. La del empresario Claudio Spiniak (2003) en el marco de un operativo para desbaratar una red de pedofilia y la del sacerdote John O’Reilly (2014) culpado por abuso sexual. La de la empresa SQM (Soquimic), una de las mayores mineras de litio a nivel global, cuando enfrentó en 2015 el escándalo por financiamiento irregular de los partidos políticos del entero arco ideológico, empezando por la Concertación y la Nueva Mayoría de centro-izquierda. En la última década y media, Hermosilla fue asesor legal del gobierno de Piñera en los dos períodos (2010-2014 y 2018-2022) del sucesor de Bachelet y primer y único presidente de derecha de la democracia chilena. “Asesoró en temas que tenían que ver con el conflicto mapuche en el sur de Chile, y Chadwick le puso el piso político”, según Nicolás Sepúlveda, periodista del CIPER.

Cuando surgió en Chile el Frente Amplio (FA) como formación y dínamo de la izquierda sin adjetivos limitativos que llegaría al poder en el último balotaje presidencial con la victoria de Gabriel Boric sobre su rival José Antonio Kast -de una derecha también sin adjetivos previos-, a Luis Hermosilla no le faltaban conexiones frentistas. Su hijo Juan Cristóbal fue uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos fundantes del Frente. Es así que Hermosilla padre, llegado e instalado Boric en La Moneda, tomó la defensa de Miguel Crispi, jefe de asesores y amigo personal del presidente, en una causa judicial abierta que investiga asignaciones millonarias a Fundaciones sin fines de lucro y organismos del Estado, conocida como 'Caso Convenios´. Luego de que se filtrara el audio donde se oye al penalista mencionar pagos “en sobres” a otros funcionarios, el asesor en jefe Crispi decidió prescindir de los servicios de Hermosilla.

¿Cuándo me abren la caja de Pandora?

Se han señalado con razón las potencialidades explosivas, revolucionarias, de los teléfonos celulares en la vida política de las democracias, no sólo de la chilena. Del conocimiento del contenido de uno sólo de ellos puede depender el futuro de un gobierno, de una formación política: de un país. Acaso menos paradójico, o menos novedosos, es el poder de los PDFs y de otros archivos de texto digitales. No por la apertura de un secreto, como el de las cajas de Pandoras cuando pierden o les arrebatan su sigilo. Por su mera utilidad. La Fiscalía investiga un celular, que no ha tenido problema en abrir, donde hay más de 770 mil páginas de chats y más de 1000 contactos chateantes. La Fiscalía ya anuncia que habrá más procesamientos.

Luis Hermosilla tenía por norma general conservar sus conversaciones y sus chats telefónicos. Un registro que servirá para la historia de la democracia chilena, pero del que espera ganar colaboración para su defensa. Desde la Fiscalía, o desde los Tribunales, se habían filtrado algunos audios, algunos textos. Para evitar esa asimetría en las reacciones de la opinión pública, esa desigualdad que perjudica a su cliente, el abogado de Hermosilla había pedido, en pro de la transparencia, que se haga público el contenido total de los registros del celular. Si los expedientes fueran en papel, esto llevaría mucho tiempo. Aquí emerge la utilidad única del texto digital. Puede hacer inmediata la publicación. El defensor de Hermosilla es colega por la especialidad penal pero no por las simpatías políticas, porque se dice, hoy, hombre de izquierda. Y el defensor, Juan Pablo Hermosilla, es el hermano del defendido Luis.

La memoria, la historia, y el jiu-jitsu

La estrategia de la defensa del ‘Caso Audios’ es agresiva. Estas maneras aumentan las preocupaciones y el nerviosismo patentes. No sólo entre los ejecutivos y socios del Grupo Patio, el de Sauer. Acasó más, en un número diversificado e innominado, pero jamás exiguo, de funcionarios y políticos que ocuparon u ocupan cargos y posiciones en los últimos 15 años por lo menos.

Incluso el Poder Judicial y el propio Ministerio Público están contra las cuerdas. Los mensajes podrían sacar a la luz pública la influencia que ejercía el ex asesor de Interior en la Corte Suprema y en distintas cortes del país. Dentro de la Judicatura, dentro de la Fiscalía, y a las puertas de estas instituciones del Estados. Para determinar la decisión sobre quiénes entraban a integrar sus planteles.

Algunas figuras han brindado ya explicaciones preliminares, frenéticamente espontáneas. Han dicho que no conocían a Hermosilla, que sólo lo llamaron para encontrarse con él, cuando eran postulantes, para hacerle conocer sus méritos al presidente Piñera por su intermedio. Si no lo conocían, ¿por qué buscaban encontrarse en persona con un desconocido? ¿Era el encuentro personal el método más idóneo para informarlo, como dicen, de sus publicaciones y carrera académica? ¿Por qué confiaban en la eficacia de este asesor?

Si los delitos económicos han costado al fisco chileno, a lo largo de los años, pérdidas que se estiman, conservadoramente, en miles de millones de pesos, es el tráfico bien pago de información privilegiada para acceder a cargos y para obtener decisiones amigables lo que está en el centro del interés, la expectativa y el temor y temblor de la clase política y empresarial. Las 770 mil páginas de activo wsp pueden publicarse. El Ministerio Público las ha entregado a Luis Hermosilla para su defensa. Si son conocidas por el público, aun en la hipótesis de que el juicio acabara sin condenas, aun si no hubiera procesamientos ulteriores, las dimensiones del daño político para los dueños del poder chileno lucen inconmensurables pero imprecisos.

La Revolución Francesa no será chat

“No va a ser un buen fin de semana para muchos”, decía el viernes Tomás Mosciatti en sus comentarios semanales en radio Bio-Bio: porque son horas “escalofriantes”. Si de esos centenares de miles de páginas de wsp emergen indicios de nuevos, hasta ahora no escuchados delitos de cohecho con nuevos, todavía no oídos nombres de delincuentes presuntos, la Justicia deberá incautar más y más centenares de celulares. Para oír la voz de los que tienen voz. De mando. “Será una cacería, como en la Revolución Francesa”.

Es difícil insinuar que el periodista del medio de más cobertura en Chile, que por añadidura es abogado, exagera con sus comparaciones, internacionales o cinegéticas. En el espectacular acto inaugural de los Juegos Olímpicos 2024 en París, la historia de Francia avanzó en larga procesión sobre las aguas del río Sena. En esta didáctica interpretación, una gigantesca reina María Antonieta cantaba “A la aristocracia se la colgará”: sosteniendo con sus propias manos su cabeza real guillotinada, ratificaba la promesa de ese himno del pueblo revolucionario de 1790. Es extremadamente difícil sugerir qué rey o reina o gobernante cantará canción similar, si es que alguna vez la canta, a las orillas del exangüe río Mapocho, en Santiago de Chile.

AGB