Alberto Fernández y Cristina Kirchner felicitaron a Gustavo Petro, nuevo presidente electo en Colombia

El presidente Alberto Fernández celebró esta noche en redes el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia y llamó a seguir “el camino hacia una América Latina integrada”, mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reconstruyó la conversación que mantuvo con el ahora mandatario colombiano y pidió “suturar las heridas de tanta tragedia”.

“Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez Mina con el que culmina el proceso electoral en Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, donde también añadió: “Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él”.

En ese sentido, Fernández aseguró que el triunfo de Petro “convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos”.

Me llena de alegría el triunfo obtenido por @petrogustavo y @FranciaMarquezM con el que culmina el proceso electoral en Colombia.



Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él. pic.twitter.com/cmbcTeduJn — Alberto Fernández (@alferdez) 19 de junio de 2022

“Estoy contento porque tengo un particular aprecio por Gustavo Petro. Sé todo lo que ha luchado para poder lograr este resultado, creo que para Colombia es un cambio importantísimo. Es una expresión de la voluntad de que Colombia se sume a la América Latina que pretende unirse y creo que Petro es una persona muy importante para lograr ese objetivo”, expresó luego el presidente argentino en diálogo con C5N.

“También es muy importante la llegada de su vicepresidenta (Francia Márquez) que también expresa el respeto a la diversidad, el respeto a los pueblos originarios, y creo que todos debemos estar también satisfechos de que este proceso electoral se desarrollo con transparencia y la democracia se afianza en Colombia hoy”, agregó.

Fernández de Kirchner, por su parte, reconstruyó en redes sociales la conversación que tuvo esta noche con Petro: “19:50 hs. aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: 'Hola Presidente'”, escribió en Twitter.

Y continuó: “'Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía)'. Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo”. “Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!”, concluyó la vicepresidenta argentina.

19:50hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente… pic.twitter.com/X43Gix1TAy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 20 de junio de 2022

El senador y exalcalde bogotano Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de Colombia, según los resultados del preconteo oficial de la segunda vuelta de hoy, en la que derrotó a Rodolfo Hernández. Con el 99,88% de las mesas escrutadas en el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, el exalcalde de Bogotá se consagró como el primer Presidente de izquierda de Colombia con el 50,47% de los votos que representan 11.277.905 de electores, frente al 47,28 Hernández, con 10.565106 electores.

