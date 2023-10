Alberto Fernández firmó el decreto del pliego de la continuidad de jueza Figueroa

Luego de que la semana pasada el Senado aprobara el pliego, Alberto Fernández firmó hoy el decreto para que Ana María Figueroa continúe en su cargo como jueza en la Cámara de Casación por cinco años más. La decisión contradice la resolución de la Corte Suprema de Justicia que había ordenado su jubilación una vez que la magistrada cumplió 75 años, edad máxima para ejercer sus funciones.

“El Presidente de la Nación Argentina decreta: artículo 1°: - Nómbrase, por el término e cinco (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa (D.N.I. N° 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”, establece el texto del decreto.

Según informó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el pliego de Figueroa se firmó en conjunto con el de otros letrados. Se prevé que la normativa quede publicada en el Boletín Oficial de este miércoles para dar por finalizado el nombramiento de la jueza y el conflicto de poderes derivado de tal situación.

“La ley dice que (el acuerdo en el Senado) tiene que ser una vez que cumpla los 75 años, no antes de que cumpla los 75. El Gobierno mandó el pedido de acuerdo en plazo, se aprobó ahora y se designó”, explicó en relación a las críticas de la oposición en relación a la demora y constitucionalidad de la resolución.

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se refirió a la decisión aprobada por la Cámara Alta y defendió la iniciativa de Unión por la Patria (ex Frente de Todos). “Hay claramente un conflicto entre el senado y la Corte y un conflicto en la Casación porque la jueza Figueroa mansita no es, no se la van a llevar por delante los machirulos de Casación cuando quiera volver a su despacho”, aseguró este martes en declaraciones a Diputados TV.

El legislador, que además integra la Comisión de Juicio a la Corte Suprema, también se refirió a la posibilidad de que el máximo Tribunal busque anular la designación del Senado. “No va a ser tan fácil para ellos declarar que Ana María Figueroa ya no es más jueza y convocar a concurso. No descarto que la Corte haga alguna movida, acá puede pasar cualquier cosa. No tengo ninguna expectativa de que la Corte revierta su decisión. Pero puede pasar un tiempo hasta que la Corte resuelva: puede pasar unos minutos o puede haber un expediente judicial, que me parece el ámbito correcto para que se defina esto”, indicó.

El martes pasado, el bloque oficialista del Senado aprobó el pliego para la continuidad de la magistrada en una votación que originalmente terminó en un empate con 35 votos a favor y 35 en contra, y terminó de definirse por la expresión a favor de la senadora del Frente de Todos, Claudia Ledesma Abdala, que presidía la sesión.

Junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, Figueroa es una de las juezas que debe resolver si se reabren o no las causas de Hotesur/ Los Sauces y el Memorándum con Irán contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

ACM con información de agencias.