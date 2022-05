Alberto Fernández: “Necesitamos que Europa nos ayude a explotar la segunda reserva de gas no convencional del mundo”

“La Argentina está en una condición de privilegio para poder ofrecer alimentos y energía. Necesitamos que Europa nos ayude a explotar la segunda reserva de gas no convencional del mundo, lo que nos permitiría enviar gas natural licuado a la Europa que lo necesita”. En una entrevista este miércoles con la alemana Deutsche Welle, el presidente Alberto Fernández reiteró cuál es el objetivo de su gira europea: convertir a la Argentina en uno de los países que suministre de gas y alimentos a Europa en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

Con todo, Fernández reconoció que construir la infraestructura que la Argentina necesita para exportar gas licuado a Europa demorará entre tres y cuatro años. “La construcción depende de varios emprendimientos privados que están necesitando financiamiento, Creo que en los próximos 3 o 4 años vamos a tener plantas para poder empezar a exportar al mundo gas licuado”, dijo.

El martes, en una entrevista con la Televisión Española, Fernández se había mostrado entusiasta en llegar a un entendimiento con España en ese sentido. “Lo que hablé con el presidente (Pedro) Sánchez”, es que creo que tenemos una sinergia perfecta para aprovechar con España. España tiene el 30% de las plantas que regasifican el gas licuado y nosotros podemos hacer un acuerdo para ser proveedores de gas licuado con España. Así se distribuye desde España al resto de Europa y es un proyecto que tenemos para tres años vistas y es nosotros necesitamos financiamiento. Tenemos una parte del financiamiento con empresarios locales y necesitamos un poco más de financiamiento y es la oportunidad que creo que tenemos“, dijo Fernández.

Vínculo con Europa y China

En su entrevista con la DW, el presidente se mostró favorable a fortalecer los vínculos con Europa en el contexto de la guerra en Ucrania. “Tenemos que tener un vínculo mayor. Tejer un eje América latina-Europa, reduciría incluso que el mundo se vuelva bipolar mundo, entre EEUU y China, ahora en disputa”.

-Mejor con Europa que con China, preguntó la entrevistadora.

-Sí. Porque China es una gran potencia pero que no tiene lazos culturales fuertes con América latina, no tiene historia con América latina. Es un país que invierte en infraestructura. Pero la verdad que Europa hace siglos que está en América latina.

-¿Sigue pensando que Argentina es la puerta de entrada de Rusia en América latina, como le dijo a Vladimir Putin?

-Yo lo visité a Putin en un momento en que la guerra no existía. Y si bien había tensión con Ucrania, no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y ese avance sangriento que después Rusia generó. Cuando hablé de la puerta de entrada lo hice porque Rusia vivió un momento muy singular en América latina, fundamentalmente con el suministro de la vacuna Sputnik. Y eso le abría muchas posibilidades de acceso a América latina. Tengo muy en claro que el presente es otro después de la pandemia, de que se hayan muerto 6 millones de personas, no podemos avalar ningún acto de violencia y menos una guerra de estas características.

Fernández defendió sin embargo su posición contraria a las sanciones contra Rusia. “Las sanciones económicas a Rusia reperctuen en todo el mundo. Hay un sinfín de petróleo, de gas, de trigo que dejan de llegar al resto del mundo. Tenemos zonas de América latina cuya seguridad alimentaria ha sido puesta en riesgo, además de la seguridad energética.

-Va a ir a la Cumbre de las Américas, le preguntó la periodista de la DW.

-Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo les pido a los organizadores lo mismo que le pide el presidente de México Andrés Manuel López Obrador: que inviten a todos los presidentes de América latina.

Fue una alusión a Venezuela, Cuba, Nicaragua, excluidas del encuentro de septiembre próximo en Los Angeles. López Obrador confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos insiste en esa decisión.

“No decepcioné”

“Yo no decepcioné a parte de mi electorado, eso es lo que dicen algunos”, dijo el Presidente durante la entrevista con la señal alemana, cuando le preguntaron por los cuestionamientos internos en el Gobierno. Tal como aseguró en una entrevista con elDiario.es, dijo estar en desacuerdo con la opinión de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de que el Gobierno “no le está haciendo honor a la la confianza” de sus votantes. Durante un acto en Resistencia, el viernes último, la vicepresidenta cerró una dura crítica a la gestión económica del Gobierno con una sentencia. “Creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que nos depositaron”, aseguró la expresidenta.

“Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando asumí. La inflación era del 54%, eh, para que lo tengamos en claro...”, dijo Fernández ante otra de la entrevistadora.

.-Usted dice que no reconoce esa decepción...

-Estoy diciendo que la reconozco. Pero no es la causa el Gobierno. La causa es la pandemia.

-Las encuestas le otorgan un alto nivel de desaprobación. Usted ha dicho en España que se quiere presentar a la reelección. ¿De dónde va a sacar los votos?

-Los votos van a salir de la Argentina. Pero mi problema no es la reelección, es ver cómo sacar a la Argentina adelante. Yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas.

Fernández dijo además que su principal objetivo es “que no vuelva el neoliberalismo a la Argentina”. “Mi gran enemigo es Mauricio

Macri“, dijo. En un momento, Fernández le advirtió a la conductora: ”Tal vez usted no se informó bien“. Fue cuando le consultó sobre el hecho de que son los votantes de Macri lo que más reclaman en fin de los subsidios a la energía.

-¿Para quién está gobernando?

Es que son los sectores más altos... Usted debería conocer un poco mejor cómo es el tema, por ahí no se informó bien. Lo que se plantea, dijo, es que se deje de subsidiar a los sectores más ricos de la Argentina. Eso no es justo. Ahora, que es 10% lo voten a Macri, sí es posible, son los que se beneficiaron con la concentración del ingreso con Macri.

