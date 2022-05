Alberto Fernández, en respuesta a CFK: “La verdad, yo creo no haber decepcionado a los argentinos”

“Yo respeto mucho lo que dijo Cristina el otro día, pero no tenemos necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas . Y hay un punto donde alguien tiene que decidir y me toca decidir a mí”. El presidente Alberto Fernández habló en Madrid de la interna en el Frente de Todos y respondió a las recientes críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de que el Gobierno “no le está haciendo honor a la confianza que depositaron” los argentinos.

“Estamos viendo cómo esta guerra de poderosos ocurre y nosotros no estamos actuando”, asegura Fernández, que recibe en la embajada de su país en Madrid. Fernández visita Europa para “llamar la atención” de los daños que está provocando la guerra en Ucrania para los países de América Latina, por la subida en los precios de los alimentos y la energía. Este martes se reunó con el presidente español Pedro Sánchez y durante la semana visitará también a los de Francia y Alemania. “Después de la pandemia, es imperdonable que tengamos una guerra”, asegura.

-Hace dos meses que usted y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner prácticamente no se hablan. ¿Cómo afecta a su gobierno la imagen de su gobierno exterior? Esa división interna.

-Yo creo que Cristina lo planteó bien el otro día. No es un problema de división, es un problema de debate sobre cómo la Argentina debe seguir y. Y yo respeto mucho lo que dijo Cristina el otro día, pero no tenemos necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas y. Hay un punto donde alguien tiene que decidir y me toca decidir a mí. Y a veces esas decisiones no son precisamente las mismas que para Cristina hubiera querido. Y yo asumo toda la responsabilidad de esas decisiones. Yo estoy convencido que lo que nosotros debemos hacer es ponerle sentido común a la economía. Una economía que subsidia las tarifas a los ricos no es una economía razonable y una economía que vive con déficit fiscal no es una economía razonable. Y nosotros tenemos que ir trabajando paulatinamente para corregir esas cosas. No lo queremos hacer como al fondo le hubiera gustado. De la noche a la mañana, porque eso hubiera condenado la pobreza a muchos más argentinos y hubiera condenado la marginación a mucho más argentinos. Queremos hacerlo a nuestro modo, paulatinamente, pero debemos hacerlo. Yo creo que eso afecta más por la forma en que los medios plantean la diferencia de miradas. Pero el gobierno no se detiene. El gobierno sigue actuando y el gobierno sigue haciendo. El gobierno no está paralizado y por lo tanto nosotros seguimos actuando y seguimos trabajando.

-Entonces, esa división es política y no personal.

-No personal para mí en lo absoluto. Yo a Cristina le respeto. La conozco hace muchos años. Estuvimos muchos años distanciados. Nos reencontramos. La verdad, no tengo ningún interés de que nos volvamos a distanciar. Lo que creo es que tenemos responsabilidades y yo tengo una responsabilidad que es gobernar este país en la pandemia y en el medio de esta crisis económica que la guerra ha generado. Y lo que pido es que me ayuden, le pido que me acompañen y yo escucho sus opiniones. Muchas me parecen valiosas, otras me parece que están equivocadas.

-Simplemente lo que dijo recientemente la vicepresidenta de Gobierno no hace honor a la confianza que depositaron sus votantes. ¿Está de acuerdo con ella?

- No, para nada.

¿Lo ve como un asunto personal, como una autocrítica...?

-No como una preocupación. Y yo lo tomo como una preocupación. Y yo no tengo ninguna duda que los argentinos hubieran querido que la recuperación económica fuera mucho más veloz de lo que es ahora. Si uno tiene en cuenta que nos tocó suceder a Macri, que nos tocó arreglar la deuda privada con los acreedores, la deuda externa con los acreedores privados que nos tocó resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional y que nos tocó vivir la peor pandemia que la humanidad vivió en el último siglo y que además, cuando empezamos a sacar la cabeza del agua se desata una guerra que vuelve a complicar todo. Si los argentinos miran todo lo que hemos hecho, yo creo que no están decepcionados. Ahora que los argentinos demandan más, tienen todo el derecho a demandar más que los argentinos necesitan más. Es absolutamente cierto. Yo creo que la política es el arte de manejar la realidad y lo que hago es lo que nunca hago, es negar la realidad. Los datos son los que son y sobre esos datos hay que trabajar. Y yo no estoy conforme con los datos de pobreza que tenemos, aún cuando veo que muchos datos macroeconómicos son muy buenos. Por eso dije de los tres pilares andamos bien en la producción, estamos bien con el empleo y estamos fallando en la distribución. Ahí hay que trabajar. Y yo creo que Cristina puede decir que algunos argentinos están decepcionados porque tienen una distribución más rápida, más equitativa y más justo. Y tal vez tenga razón en eso, pero la verdad, yo creo no haber decepcionado a los argentinos. Cuando llegó la pandemia, el sistema de salud estaba distribuido. Veíamos como la gente se moría en el mundo, en las calles, porque no tenían atención médica. Y en la Argentina no hubo un solo caso que no recibiera la atención médica que necesitaba y tuvimos que montar un sistema de salud en 90 días, crear hospitales, poner más de 35 hospitales modulares, crear 4000 camas de terapia intensiva, poner respiradores en cada una de esas camas. Yo creo que ahí los argentinos no se sintieron decepcionados.

-¿Por qué cree que ese tipo de enfrentamientos internos o debates internos en la izquierda son tan comunes en todo el mundo? Es algo de la izquierda, es algo de los gobiernos.

-Es yo medio en broma y medio en serio. Suelo decir que tenemos un gran problema con la derecha. La derecha tiene diez puntos en debate, en nueve están en desacuerdo, pero en uno no están de acuerdo. Por ese uno se unen y avanzan. Nosotros tenemos nueve puntos de acuerdo y uno en desacuerdo y por ese desacuerdo nos cuesta avanzar. Es que para nosotros el debate es parte de la política y para nosotros la política es democracia plena, es el poder discutir, es respetarnos, es poder unirnos en la diversidad y vivir en la diversidad. Es difícil, no es fácil.

-En las últimas elecciones en Chile ganó Boric, en México gobierna López Obrador. Es posible también la victoria de Lula en Brasil y de Petro en Colombia. ¿Cree posible reeditar un frente latinoamericano de gobiernos de izquierdas?

-Yo, la verdad, creo absolutamente imperioso que América Latina se una más allá de quién gobierna. América del Sur ya estuvo unida en el Unasur, en un tiempo donde convivían Chávez y Uribe. Se convivía y no era un problema. Y respetábamos la decisión de cada pueblo de haber elegido al gobernante que quería. En los años de Trump, eso se destruyó y todos los bloques se fueron perdiendo; el Unasur se fue diluyendo, inventaron el Prosur, crearon el Grupo de Lima como una herramienta servil a Trump para avanzar sobre Venezuela. El Mercosur francamente se debilitó. Y lo que tenemos que hacer ahora es volver a reconstruir la región. Lo estamos intentando a través de la CELAC. Ahora, digo esto porque como presidente de la CELAC yo lo que quiero es que estén todos, todos más allá de la ideología, porque la región tiene problemas comunes y después los pueblos eligen quiénes son sus gobernantes. Y hay que respetar la decisión del pueblo, claramente. Pero lo que estoy percibiendo. A mí me puso muy feliz el triunfo de Gabriel Boric, a quien aprecio y valoro particularmente. De más está decir lo que creo de Lula y cuál puede ser mi deseo. Miro con mucha atención lo que está pasando en Colombia con Petro y viendo la posibilidad de que él triunfe, con Andrés Manuel López Obrador me une un vínculo de afecto, de amistad muy grande. Yo se lo dije alguna vez a Merkel: López Obrador es el primer presidente decente que tiene en muchos años México y valoro mucho eso. Pero en todos lados lo que veo son sociedades partidas, o sea, son sociedades donde la derecha supera los 40 puntos. Boric ganó, pero la derecha superó los 40 puntos. Speaker2: La derecha ganó ganó Ecuador, y en Colombia vemos muy bien a Petro, pero si hubiera una segunda vuelta, no sé la derecha cómo actúa. Y la derecha en Brasil existe y en Argentina la derecha existe. Entonces, creo que el continente necesita revisar las políticas que ha tenido en los años de Trump, que fueron políticas absolutamente consecuentes a Trump, que además determinaron cosas inauditas, imperdonables, como el golpe de Estado a Evo Morales, avalado por la OEA, la ocupación del Banco Interamericano de Desarrollo por los Estados Unidos... Cosas que en otro tiempo se vuelven intolerables. Mi deseo es que América Latina vaya hacia una lógica de políticas progresistas, porque vivimos en el continente más desigual del mundo y que el progresismo pueda ir ayudando a corregir esa desigualdad poco a poco. Pero lo que más me interesa es que logremos la unidad del continente.

- Usted visitó en febrero a Vladimir Putin en el Kremlin y le ofreció ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Tras el inicio de la guerra de la invasión de Ucrania, ¿cuál es la relación actualmente entre Argentina y Rusia?

- La verdad es que Rusia y Argentina tienen un acuerdo estratégico firmado hace muchos años, y la verdad, cuando yo hablaba de que Argentina hacia la puerta de entrada a Rusia, hablaba de lo que comercialmente Rusia podía proponer. Donde el presidente Putin podía tener intereses concretos donde Rusia podía aportar, en cuestiones energéticas, por ejemplo. La guerra es algo que a nosotros nos duele y no nos pasa desapercibido. : Por eso votamos como votamos en el Consejo de Derechos Humanos. : Los derechos humanos no tienen color político. Los derechos humanos se violan y el que los viola tiene que responsabilizarse. Y lo que nosotros tenemos es un vínculo de respeto. No tenemos tanto vínculo comercial con Rusia, pero sí somos parte de las naciones libres del mundo que piden que esta guerra cese, que el fuego cese y que retomemos un tiempo de paz. Después de la pandemia, es imperdonable que tengamos una guerra.

-¿Qué opina de las sanciones económicas contra Rusia que están aplicando la mayoría de los países europeos?

-Son sanciones que repercuten muy negativamente en todo el mundo. Esta es la realidad. Entiendo que buscan ahogar económicamente a un país que está atacando a otro, que está invadiendo a otro. No somos parte de eso. Esta gira para mí tiene el objeto de hablar con Europa, que para mí es el principal socio que tiene América Latina, y plantearle la preocupación de América Latina por los problemas que se están derivando de esta guerra. Por esta guerra está en juego la seguridad alimentaria y está en juego la seguridad energética en América Latina, está en juego la seguridad alimentaria en Centroamérica, está en juego la seguridad alimentaria en el Caribe. Estamos viendo cómo esta guerra de poderosos ocurre y nosotros no estamos actuando y nosotros tenemos que actuar pidiendo que esto termine, porque el daño que se está generando a esas sociedades es enorme, es enorme. Y yo no puedo mirar impávido cómo América Latina, cómo Centroamérica, que ha sido tan castigada por el cambio climático, cómo el Caribe, que ha sido tan castigado por el cambio climático, se desangran buscando alimentos que alcanzan precios exorbitantes porque salieron los que aportaban el 35% del trigo al mundo. Yo creo que eso es es algo que tenemos que revisar. Y mi propósito en esta gira es llamar la atención a Europa sobre todos los daños que esto está generando. Y lo hago también sintiendo que Europa se ha quedado encerrada en una guerra de dos, que no es Europa, que es la OTAN de los Estados Unidos y es Rusia. Y planteando que hagamos algo porque esto es imperdonable después de la pandemia. Es éticamente imperdonable, es humanamente imperdonable. Todas esas sanciones económicas solo dañan más a la gente y para los países de la periferia, los que no somos parte del mundo central, el daño es inmensamente mayor. El daño que está sufriendo África es imperdonable. No podemos seguir viendo esto sin reaccionar. Es moralmente indecente eso.

-¿Qué papel cree que tendría que tener Europa?

- Creo que hay que generar una mesa que ordene esto. Una mesa donde participemos lo que tengamos que participar para que esto se termine. No es posible que nosotros veamos tanta muerte, tanta desolación, sintamos tanta amenaza y que esto se resuelva con sanciones económicas que a Rusia la complican pero complican a todo el mundo. No solo complican a Rusia. Entonces yo siento que tenemos un imperativo moral de reaccionar frente a eso. Y el primer imperativo es buscar la paz, que cese el fuego y buscar la paz. El mundo no tiene más espacios para guerras. Se nos han muerto 6 millones de personas en la pandemia. ¿Qué hace falta para que nos demos cuenta de que esto no se tolera? Por eso la búsqueda fue hablar con con los sectores centrales de Europa y escuchar a los amigos de España.

-Hoy ha estado con Pedro Sánchez en la Moncloa.

-Yo con Pedro tengo una una mirada común que me hace muy fácil el diálogo con él y quería conocer su mirada sobre lo que está pasando en el tema de la guerra. Tuve también una muy buena charla con el rey Felipe, donde pudimos hablar muy claramente y le pude transmitir toda esta preocupación mía. Yo vengo de un continente donde la guerra queda lejísimos, pero todos los días la padecemos. No lo entendemos muy bien, pero todos los días la padecemos.

-Argentina lleva una década con dos dígitos de inflación. ¿Cómo sobrevive una economía a una situación así? ¿Es inevitable con una inflación tan fuerte una crisis económica severa cada cierto tiempo?

-Lleva más de una década con dos dígitos de inflación. Lleva casi 15 años con dos dígitos de inflación. La Argentina tiene un problema muy serio con la inflación, que está determinada por distintas causas. Los monetaristas enseguida dicen que la culpa es la emisión monetaria. Esa es una de las causas, pero hay muchas otras causas que a la Argentina le cuesta enfrentar. Por ejemplo, la concentración de la producción de alimentos, que está en muy pocas manos y son los grandes formadores de precios. Segundo, la avaricia de esos grupos concentrados que aumentan los precios en desmedro del consumidor. Tercero, una cultura inflacionaria que en el mundo de la economía la llaman inflación autoconstruida, que es esta percepción de que algo va a aumentar y entonces aumento primero para no perder. Hay múltiples causas y hay también una causa sobre la que yo quiero trabajar, y me cuesta mucho, que es que todos los actores entiendan el costo que pagamos por la inflación. La inflación es el impuesto que pagan los más débiles, los que viven de un sueldo. Y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de buscar un punto de acuerdo para ir poniendo en caja este problema que lleva casi 15 años de una inflación de dos dígitos. Tenemos que ponerle punto final. Ahora, a partir de enero y febrero de este año, el problema se ha potenciado por el efecto inflacionario que padece el mundo. O sea, también importamos inflación. Estados Unidos puede terminar con diez puntos de inflació, un país que tenía uno o dos puntos por año. Estamos también importando inflación y todo es consecuencia de lo mismo. Es consecuencia de que si sacamos del mercado a dos grandes oferentes de trigo, de girasol, de aceites, de energía, la escasez de esa oferta va a determinar un alza en los precios, que es lo que está pasando.

-Esa guerra y ese alza de los precios, en las materias primas sobre todo, ¿cómo va a afectar a las perspectivas económicas de Argentina?

- Hay dos miradas. Una mirada es que nos ayuda mucho a que ingresen más divisas. Pero la verdad es que cuando los precios suben en el mundo, también suben en Argentina, porque el que exporta quiere ganar lo que el mundo paga, y el que no exporta quiere que le paguen en Argentina lo que el mundo paga. Entonces se han desatado demandas alimenticias en el mundo que han alterado todos los precios. Por ejemplo, la demanda china de carnes rojas, que ha llevado la carne a precios absolutamente exorbitantes. Y antes eso estaba restringido a un número limitado de frigoríficos, porque China compraba carne, compraba cortes que se envasaban al vacío. Pero ahora directamente se lleva carne fresca, media reses enteras. Entonces ahora cualquiera exporta. Y los precios que paga China por eso son precios exorbitantes, ha alterado los precios de todo el mundo. Entonces eso tiene algo que beneficia a la Argentina, que es lo que ingresa en materia de exportación y que le perjudica por que eso es tensión sobre los precios internos.

- Esta inflación y esta situación económica está agravando las desigualdades en gran parte del mundo. Según una medición de su Gobierno, casi el 55% de la población argentina puede ser considerada pobre, teniendo en cuenta factores como ingresos y factores estructurales, a pesar de que el país ha crecido un 10% en 2021. ¿Cómo se explica este contraste entre el aumento de la pobreza y el aumento de la economía?

-Miren, nosotros tenemos un programa económico que se funda en tres pilares. Por un lado, la producción. Por otro lado, la creación de trabajo. Por otro lado, la distribución de la renta, la distribución del ingreso. Nos va muy bien en el crecimiento. Hemos crecido el 10,3% el año pasado, estamos creciendo en este primer trimestre al mismo ritmo. Nos va muy bien en la creación de trabajo. Tenemos mucho más empleo formal que el que había antes de la pandemia. Nos está yendo bien. No nos está yendo bien en la distribución del ingreso, porque la inflación altera todo eso. Y a pesar de que nosotros queremos y trabajamos para que los sueldos, el ingreso de la gente, el salario, le gane a la inflación, esa es una tensión permanente que existe y que determina ese resultado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Entre el año 2003 y el año 2015, cuando gobernaban Néstor y Cristina, el salario real creció 19 puntos. Es decir, alguien que ganaba 100 y compraba mercaderías por 100 pesos en 2003, con los mismo 100 pesos, en 2015 podía comprar el equivalente a 119. El salario real había crecido mucho. Desde 2015 al año 2019, el salario real cayó 20 puntos. O sea, todo lo que habíamos conseguido se perdió. Nosotros en pandemia recuperamos dos puntos y medio más o menos. Hoy el salario real está como en el 2011, más o menos. Cuesta mucho recuperar el salario, cuesta mucho, es difícil, es complejo, máxime después de semejante caída, porque Macri siempre interpretó que el salario es un costo. Cuanto más bajo, mejor y más renta para los empresarios.

- Argentina ha tenido uno de los confinamiento severos más largos de todo el mundo...

-Eso se dice, pero creo que no es cierto. Eso se dice, pero creo que no es cierto.

-Pero sí que ha tenido un confinamiento bastante estricto.

-Tuvimos el confinamiento que creímos necesario tener frente a lo que vivíamos. A veces me reúno con expresidentes, con gente que gobernó en otros tiempos, y siempre les digo: no saben lo horrible que es gobernar en la pandemia, porque la pandemia nadie me sabía decir de qué se trataba. Sabíamos que había un virus, que atacaba gente, pero nadie sabía cómo evitar que se contagien. Nadie sabía cómo curarlo. Era un escenario espantoso. Era lo más parecido a caminar en un pantano. Y lo que los médicos y los especialistas nos decían era: miren, lo más seguro es el aislamiento. Uno tiene ejemplos de aislamientos muy severos, como China, que ha dado muy buenos resultados a la luz de las muertes que ha tenido. Nosotros fuimos al aislamiento cuando la Organización Mundial de la Salud lo recomendó y cuando una serie de indicadores que tenía la Argentina veíamos que se sobrepasaban, y en esos casos no teníamos más posibilidad que restringir. Es cierto que a mí me criticaron mucho por esa decisión, pero la verdad también es que en esa decisión había una mirada ética de la cuestión: ¿qué era lo que debíamos privilegiar la economía o la salud? Y los médicos me decían que para preservar la salud había que aislarse, Y yo opté por eso. Ahora, cuando veo los datos del mundo, la Argentina no es ni por casualidad la que más tiempo de aislamiento tuvo.

-Haciendo un balance ahora de la pandemia, ¿hubiese recetado el mismo tipo de medidas? ¿Hubiese cambiado cosas?

-Y sí, y sí. No se puede ver la pandemia en el presente porque tenemos vacunas y tenemos otra forma de enfrentarlo. Pero cuando las vacunas no existían, todos los especialistas, la Organización Mundial de la Salud recomendaba el aislamiento. No era un acto mío, no era una decisión mía. Y obviamente que el aislamiento es antipático, claramente, pero había que hacerlo para preservar vidas. A nosotros nos llegaban las imágenes de Europa, nos llegaban las imágenes de Nueva York, camiones frigoríficos repletos de cadáveres. Y nosotros veíamos eso. Yo lo llamaba a Pedro y le decía: ¿Pedro, qué está pasando? Y estaba como yo, no sabía qué era lo que pasaba, nadie supo cómo enfrentarlo. Nosotros no somos conscientes de lo que vivimos. La pandemia fue un hecho muy traumático en términos sociales. Se llevó seis millones de vidas. Y además no teníamos ningún arma, no sabíamos cómo remediar el tema. Es muy fácil, ahora a la distancia, preguntar por qué encerraron a la gente. Porque era lo que los médicos nos recomendaban. De repente, un virus imperceptible al ojo humano había dado vuelta a todo, había dado vuelta vida, había dado vuelta economías.Había dado vuelta todo. Yo lo que elegí fue cuidar la vida, porque las economías se recuperan, las vidas no.

- ¿El tirón de las exportaciones que está provocando la guerra puede ser un buen momento para redistribuir la riqueza en Argentina? ¿Están pensando en nuevos impuestos o en buscar la fórmula de que los sectores económicos más beneficiados por esta subida de las exportaciones de materias primas contribuyan más a la economía?

- En los dos años que llevamos de gobierno hemos hecho reformas impositivas muy progresivas. Hemos hecho que el impuesto a las ganancias de las multinacionales tenga una alícuota más alta que la de las pequeñas y medianas empresas. Y hemos liberado de pagar el impuesto a las ganancias [impuesto sobre la renta] a los que viven de un salario, que eso no pasaba. Hemos aumentado el impuesto a los bienes personales y la recaudación del impuesto a los bienes personales se multiplicó, y es un impuesto que pagan los que más tienen. Hemos aplicado una contribución, un aporte voluntario de las grandes fortunas y eso nos permitió recaudar 200 mil millones de pesos. Hemos hecho implementado muchas medidas progresivas tendientes a corregir el ingreso del Estado y no ir tanto sobre el consumo, sino ir sobre la riqueza. Y de hecho, ahora estamos promoviendo un impuesto a la renta inesperada, que es la renta que se logra por la guerra, por los precios generados por la guerra. Todas esas medidas tienen un propósito redistributivo. Pero vuelvo a repetir, venimos. Yo he recibido un país con 13 puntos de desocupación. Hoy estamos en siete y recibió un país con 20 puntos de caída del salario real. Recuperar eso lleva tiempo, pero es el camino que hay que seguir claramente. Yo cuando asumió el gobierno asumí un compromiso entre los argentinos y dije primero los últimos. Y la verdad es que mi objetivo es que primero pongamos en el escenario social a los que cayeron en el pozo de la pobreza. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos de muchos modos. Los hacemos creando trabajo y lo hacemos con planes sociales.

-Argentina es desde hace poco tiempo, uno de los países de América Latina con una ley de aborto. Las leyes de aborto más progresistas. ¿De qué manera cree que puede afectar la reciente la posible resolución de los tribunales de la Corte Suprema de Estados Unidos y está en este derecho de las mujeres?

-Yo creo que es un retroceso. Francamente, el problema del aborto no es un problema moral, es un problema de salud pública. Cuando el aborto es punible o el aborto está prohibido, las mujeres están condenadas a hacer abortos clandestinos. Y cuando los abortos son clandestinos, la salud de las mujeres corre riesgos y por eso muchas mujeres se mueren con el aborto o muchas mujeres pierden la capacidad de procrear por abortos mal hechos. Y muchas mujeres terminan en los hospitales después del aborto infectadas por abortos mal hechos. El problema del aborto es un problema de la salud pública y que se debe hacer el respeto a las mujeres. Yo creo que quieren marcha atrás con el aborto. Es un retroceso, un retroceso en la salud pública y es un retroceso en los derechos de la mujer.

-Otra cuestión de derechos sociales, justo cambio de identidad y tiene un DNI como el que figura con una X como persona no binaria. Argentina es pionera en una legislación de género de este tipo. Es porque usted tiene una sensibilidad especial por. ¿Por su familia? ¿O es que sintió en algún momento que su hijo se enfrentaba a una incomprensión generalizada o a una necesidad?

-No, no, no, no, yo creo en la libertad de la gente. Mi hijo es así. Yo lo amo porque es mi hijo. ¿Qué me importa como es? Es lo que él quiere ser. ¿Yo quien? De Aristóteles en adelante de la filosofía viene debatiendo que el objeto de la vida es el encontrar la felicidad. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Son múltiples y él encuentra la felicidad de ese modo. Pero yo no lo hago pensando en mi hijo. Lo hago pensando en la forma en que se segrega al distinto. Y eso sí lo detesto. Detesto la forma, la dificultad que tiene la mujer para encontrar un puesto de trabajo y ganar lo mismo que el hombre. La dificultad que tiene un transexual en ser respetado en la comunidad. Respeto. Detesto la homofobia, que existen muchos. Yo lo que creo es que son libertades humanas y que hay que respetarlas. Yo siempre me pregunto, siempre me lo pregunto cuando yo soy hijo de padres divorciados, o sea, mi mamá. Soy hijo de un primer matrimonio y mi mamá que se casó con mi papá, que tenía hijos de otro matrimonio. Vivimos años el divorcio con un gran trauma y un día Alfonsín aprobó el divorcio vincular y mi mamá y mi papá se pudieron casar. Mi papá no biológico, mi papá de crianza se pudieron casar y los testigos del casamiento fuimos los tres hijos y yo me pensaba siempre para qué hicimos padecer a tanta gente. Por eso vino el matrimonio igualitario. Se abrió un gran debate en Argentina. ¿Los conservadores decían no, el matrimonio igualitario no, porque qué va a hacer un chico que nazca en un matrimonio de dos personas del mismo sexo? ¿Qué crisis de identidad sexual vamos a tener? Y yo escribí un artículo en esos días diciendo definitivamente no sabemos cuál va a ser la identidad sexual de un chico que se creía en un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Pero lo único que tenemos comprobado hasta el día de hoy es que las lesbianas y los homosexuales nacen de parejas heterosexuales. ¿Para qué hacer sufrir? ¿Para qué postergar a esa gente? ¿Para qué discriminar a esa gente? Yo la verdad es que detesto la hipocresía. Odio la hipocresía y eso es parte de la hipocresía social de Argentina. Yo no lo hago por mi hijo, nada que ver. Yo lo hago porque tengo la convicción de que cada uno tiene que tener la identidad sexual que crea y que debemos respetarlos y que debemos lograr la máxima igualdad, cualquiera sea la identidad sexual de las personas. La verdad es que mi hijo no tiene nada que ver en ninguna de esas decisiones. Creo mucho en la libertad humana.

- Hace unos meses, otros presidentes españoles pidieron a Reino Unido la. La apertura del diálogo por el conflicto de las Islas Malvinas. ¿Cree que ahora Reino Unido, que Reino Unido está fuera de la Unión Europea, hay más posibilidades de una oportunidad diplomática?

-Me encantaría que así fuera y yo valoro mucho. ¿Hablado con Pedro Sánchez de ese tema? No lo hablé con Pedro, pero lo hablé con el Rey que me tocó el tema y hablamos de lo de Malvinas. Hablamos de Gibraltar. Obviamente que en estos 40 años muchos me entrevistaron de la prensa inglesa y yo decía que nunca había visto nada parecido a Gibraltar, ver un peñón a esa distancia y decir que esto es España y eso es el Reino Unido. Yo creo que el colonialismo tiene que llegar a su fin en el mundo. Ojalá que a partir de el conflicto que se genera con la salida del Reino Unido, de la Unión Europea y el efecto que eso genera en Gibraltar, ojalá que que el Reino Unido se siente a dialogar, una salida, porque la verdad, nosotros lo que vemos es que en el Atlántico Sur tenemos una base militar de la OTAN. Eso es lo único que vemos. Y la verdad, esas son islas nuestras, donde deberían vivir quienes viven y otros en paz. Y no en ese en ese estado de militarización que viven.

