El canciller de la Unión Europea sale en apoyo de Sánchez en el conflicto con Milei

El canciller de la Unión Europea (UE), el catalán Josep Borrell –quien además tiene nacionalidad argentina–, se metió de lleno este viernes en la crisis diplomática abierta entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y Javier Milei. Y pidió al mandatario argentino “erradicar de la vida política las descalificaciones basadas en falsedades”.

Borrell señaló que no está “de acuerdo” ni le “parece adecuado” el “ataque directo que ha venido a hacer Milei contra el modelo político cuya parte fundamental es el estado de bienestar y redistribución fiscal” del gobierno español a quien el presidente argentino no se cansa de descalificar por “zurdo”.

El canciller de la UE opinó sobre el conflicto abierto luego de que el presidente Milei calificara de corrupta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en su última visita a Madrid. Gómez fue denuncia por tráfico de influencia por una agrupación de ultraderecha pero hasta ahora la causa no avanzó.

Tras la acusación del mandatario argentino, Sánchez decidió retirar a la embajadora española en Buenos Aires.

Al ser consultado en la televisión pública de España. RTVE sobre este tema, Borrell, dijo: “Hay prácticas de sentido común. La esposa de Sánchez no está imputada en ninguna causa. Que Milei diga que en España tenemos un problema gravísimo porque somos todos corruptos y, en particular, una señora que no está imputada por nada...”.

Borrell, cuyo padre nació en Mendoza y luego regresó a sus orígenes catalanes, admitió que le “duele mucho esta confrontación” y que por esa razón hizo un llamamiento a “erradicar de la vida política las descalificaciones basadas en falsedades”.