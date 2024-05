España retira a la embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei y deja solo a un encargado de negocios

España no tendrá representación diplomática en Argentina. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este martes que su Gobierno decidió retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, por la actitud del presidente argentino, Javier Milei, que no solo no pidió disculpas por sus insultos a Pedro Sánchez y su esposa, sino que los agravó en las últimas horas.

“La retirada de la embajadora supone que la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios”, dijo Albares en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El canciller insistió además en pedir “disculpas públicas” a Milei “tras lo que fue un asalto” a la recepción que se le dio al presidente del Gobierno argentino este fin de semana en Madrid, a donde acudió a un acto de Vox. “Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires”, remarcó el funcionario. Y agregó: “Para el que lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación”.

En la otra vereda, Milei profundizó este martes sus dichos de las horas anteriores y señaló que Pedro Sánchez “tiene un complejo de inferioridad frente a mi persona”, le recomendó que vaya “al psicólogo para que madure” y que busque “un buen abogado para Begoña, porque tiene un montón de causas donde está sospechada por tráfico de influencias”. Y fue más allá sobre el retiro de la embajadora española en Buenos Aires: “Es un disparate propio de un socialista arrogante”.

El domingo, el Gobierno llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y, posteriormente, convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, después de que Milei, en ese acto en Madrid, llamara “corrupta” a Begoña Gómez y acusara a Sánchez de ampararla. Desde entonces, el Gobierno español pidió reiteradas veces al presidente argentino que pida perdón, pero el mandatario libertario reiteró en diversos ámbitos que era España la que debía pedir disculpas por los supuestos ataques vertidos contra Milei.

Para Milei, “lo que está ocurriendo es un disparate propio de un socialista altamente arrogante. Sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, se sintió por aludido, con lo cual el problema es de Pedro Sánchez. A partir de ahí hace una escalada diplomática sin sentido”. Y agregó, en declaraciones de la mañana de este martes: “Hay que explicarle que él no es el Estado, y menos su mujer. Esto está manchando la imagen de España”, concluyó el mandatario.

Es más, este mismo lunes Milei afirmó este lunes sentirse “agredido” por Sánchez, de quien dijo que “trabaja alineado con el kirchnerismo”. El presidente argentino acusó además a esa parte de la oposición argentina de haber generado esta crisis entre ambos Ejecutivos.

“No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista... Si yo fui el agredido”, afirmó el mandatario en una entrevista concedida al canal Todo Noticias (TN), horas después de regresar de su viaje a España, en el que pronunció un discurso en un evento organizado por Vox, donde tildó de “corrupta” a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Horas después, llamó “cobarde” al mandatario español y lo acusó de meterse “abajo de las polleras de las mujeres”.

Qué dijo Milei este lunes

En una entrevista desde Casa Rosada con el canal TN, Javier Milei sostuvo que Pedro Sánchez “me amenaza y me dice 'pedime disculpas', yo le digo no. No le voy a pedir disculpas, bajo ningún punto de vista. Cómo voy a pedir disculpas yo si fui el agredido. Además, el orden de magnitud de las agresiones de Sánchez y toda su gente y lo que dije yo, que no reviste una agresión, salvo que él crea que está. Aparte lo hicieron de una manera tan burda y tan mal al tirarlo en las redes, que hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez. ¿Entonces quién es el totalitario? ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre dos países para favorecer a un movimiento que intenta avanzar con intenciones golpistas? Si viven llamando al golpe los kirchneristas y sus colaterales”, expresó el mandatario argentino.

Asimismo, Milei aseguró que el expresidente Alberto Fernández “es justamente asesor de Sánchez. Dicho esto, que es gravísimo lo que estamos diciendo, no le quedó otra a Sánchez que involucrarse él a pegarme, y también se sumó Zapatero. Fijate la cantidad de gente. Dije: son insignificantes, porque necesitaron salir a pegarme en manada, es tan cobarde que necesitó mandar a pegarme por mujeres. Verdaderamente o sea una cosa de una cobardía feroz. Y después yo durante el discurso me salgo de la letra y ahí dije lo que dije, que no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causas de corrupción que te ensucia y te tomás cinco días”, apuntó.

Sin embargo, pese a sus dichos, de acuerdo al presidente argentino, “no se va a romper la relación (entre ambos países) porque no la construyen los mandatarios, la relación la construye la gente. Entonces, nosotros hemos recibido un montón de inmigración de España, ¿me entendés? Entonces, ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca. Ni nadie lo va a poder romper porque se va a imponer la propia realidad, ¿me comprendes? Jamás te vas a poder meter con eso. Pero él (por Sánchez) lo está usando políticamente. Porque tiene problemas él en España y necesita polarizar y busca esta forma de polarizar y, al mismo tiempo, trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno”, consideró. Para el libertario, “hay un vínculo de largo plazo y estructural, las raíces españolas en Argentina no las va a poder cambiar un delirante”.

Milei también insistió en que “el señor Sánchez en su diatriba utiliza el Estado ¿para qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? ¿Eso no es más totalitario? Eso es bien totalitario; o sea él es el dueño del Estado y entonces como él cree que fue agredida su mujer - primero que él se hizo cargo - con lo cual muestra que está sucio, pero además la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que digamos, o sea, es algo que no existe. Entonces, meter un problema de índole personal de él y ensuciar la relación diplomática entre dos naciones tan hermanadas…”, lamentó.

En tanto, el presidente argentino evaluó que Pedro Sánchez “hace poco más de un mes que viene agrediéndome sistemáticamente. Es más, cuando el ministro de Transporte, ese Oscar Puente, me hizo esta agresión (sugirió haber visto a Milei ”consumiendo sustancias“), yo le contesté y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, no Sánchez. Que, además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. Nunca llamó para felicitarme. Pero al margen de eso, ellos utilizaron todas estas cosas; cuando vieron que eso les salió mal, ¿que hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Dado que su asesor, uno de sus asesores es Alberto Fernández, ¿sabés cómo lo vi venir? Dije: están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Esta situación está promovida desde el kirchnerismo desde acá justamente para armar revuelos acá en Argentina”, concluyó Milei.

Condena de la Comisión Europea

Por otra parte, la Comisión Europea condenó los “ataques personales” y “los ataques a los miembros de la familia” de los políticos, tras ser preguntado por la crisis diplomática abierta entre España y Argentina. “No son aceptables”, sostuvo el portavoz de exteriores, Peter Stano, sobre los insultos proferidos por el presidente argentino a Pedro Sánchez y su esposa durante un acto de la ultraderecha global en Madrid auspiciado por Vox.

“Esperamos que los dos países, España y Argentina, encuentren una solución para resolver esta disputa bilateral”, pidió Stano, que enmarcó así el conflicto diplomático en una cuestión estrictamente de ambos países dejando al margen a la UE.

IA/IG