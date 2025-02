Catarsis de Vidal sobre la interna del PRO y la gestión de Milei: “Para transformar no hace falta llevarse todo puesto”

“Los más relevantes de este gobierno son ministros que hicieron su experiencia en el PRO”. “No hacemos más que bancar las peleas económicas del Gobierno en el Congreso”. “Para transformar no hace falta llevarse todo puesto”. “Toda la conversación de si Mauricio y Milei se juntaron es una fiaca”. Un ciclo de debate de la macrista Fundación Pensar fue el espacio que eligió la exgobernadora María Eugenia Vidal para hacer catarsis sobre la realidad del PRO y la relación con Javier Milei, en medio de los tironeos con Mauricio Macri de cara a las elecciones.

La diputada, exgobernadora y mano derecha del expresidente lanzó este jueves el primer episodio por YouTube, en el que dialogó una hora con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Se presentó como “una charla íntima sobre el PRO y el momento que vive el espacio”, donde ambas dirigentes expusieron una serie de mensajes teledirigidos a la Casa Rosada.

Si bien no retrocedieron en el apoyo político del partido amarillo a La Libertad Avanza, hablaron del espacio con un rol de “límite” a la manera de administrar del ibertario. También admitieron un “costo político” al blindar, por ejemplo, los vetos de Milei al financiamiento universitario y el aumento jubilatorio, en pos del déficit fiscal cero. Buscaron ponderar el alcance del partido amarillo pese a la fuga de dirigentes hacia las fuerzas del cielo y lanzaron un desafío a la posibilidad de una fusión electoral para las próximas elecciones y las siguientes: “Aunque apoyamos a este Gobierno, en el 2027 quiero que el presidente sea del PRO”, dijo la intendenta de Vicente López.

Si bien el video se grabó a fines del año pasado, la publicación hoy tiene una connotación sobre la discusión electoral que ya está abierta. Vidal también consideró “injusto” el trato del Gobierno hacia el PRO. “No hacemos más que bancar las peleas económicas del Gobierno en el Congreso, eso es independiente de lo que pase el año que viene”, planteó sobre la campaña en ciernes.

En ese momento fue que expresó una crítica central a la Casa Rosada: “Cuando un partido político tiene dos años y llega al poder, es evidente que no tiene todos los liderazgos que necesita”, le endilgó Vidal a LLA. Y fue más allá, con nombres propios: “Los ministros más relevantes de este gobierno hicieron su experiencia en el PRO: Patricia, Toto y Sturzenegger”, dijo en referencia a los ministros de Seguridad, Economía y Desregulación y Transformación del Estado, respectivamente.

Vidal y Martínez fueron interrogadas por un grupo de jóvenes militantes del PRO, a los que les pidieron “hacer más quilombo” y comentaron el feedback que tienen en la calle sobre el gobierno de Milei. “La gente nos pide que pongamos un poco de orden y algunos límites. Fuimos garantes de que la libertad avance todo este año”, contó la jefa comunal. Vidal habló sobre las formas del Presidente, por ejemplo su virulencia para ajustar el Estado: “No hay país que crezca sin instituciones, como quiere que pase el Presidente. Para transformar no hace falta llevarse todo puesto”.

Y profundizando el debate ante un posible acuerdo con LLA ante las elecciones, la exgobernadora sostuvo: “Dicen que el PRO está muerto, pero hay mil personas que toman gestiones en distintos lugares del país y son PRO. Estamos en el mejor lugar porque es el único lugar. Mientras no gobernemos nosotros, y gobierne milei, podemos seguir proponiendo que construya el país. No queremos tener poder, sino transformar el país”. Y concluyó: “Después vemos si Mauricio y Milei se juntaron, toda esa conversación me parece una fiaca”.

“Aunque apoyamos a este gobierno, en el 2027 quiero que el presidente sea del PRO y quien gobierne la provincia de Buenos Aires sea del PRO y que sigamos gobernando la ciudad de Buenos Aires”, desafió Martínez, mano derecha de Jorge Macri.

Por último hicieron una catarsis interna, luego de quedar terceros en las PASO 2023 en la que se enfrentaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “Hoy pagamos los costos de una interna innecesaria, sin códigos y autodestructiva. No teníamos necesidad de hacer una interna en la provincia de Buenos Aires”, planteó Vidal.

MC