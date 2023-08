Colectivos de mujeres denunciaron inacción del Estado ante la violencia de género en Jujuy

Colectivos de mujeres marcharon hoy en la capital jujeña en reclamo por la inacción del Estado ante la violencia de género en la provincia gobernada por Gerardo Morales. “Lo cierto es que las políticas públicas para terminar con la violencia de género son absolutamente insuficientes en la provincia”, indicó Mariana Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

En particular, también se movilizaron por el femicidio de Débora Cano, cuyo cuerpo fue hallado el sábado con signos de ahorcamiento. “El Estado no hace lo que tiene que hacer. En este caso denuncias previas. Acá se acudió y el Estado no hizo nada, por lo tanto la situación es grave”, agregó.

Según indició la referente, “los mayores índices de femicidios en Jujuy se dieron con el gobierno de Gerardo Morales” y explicó que esta situación se debe a que, al igual de sucedió con el caso de Débora, no se activa ningún procedimiento de protección para las mujeres que realizan denuncias en las comisarías.

“Muchas veces no se les lleva el apunte a las mujeres, no se hacen los informes de riesgo y hay zonas que están absolutamente desprotegidas y más vulnerables”, señaló en relación a la insuficiencia de los equipos existentes.

Débora Cano tenía 32 años cuando fue hallada muerta en las cercanías del acceso de El Piquete, localidad rural a 70 kilómetros al este de la ciudad capital. El cadáver presentaba signos de ahorcamiento y múltiples golpes y, de acuerdo a la autopsia llevada a cabo, habría fallecido por un “shock hipovolémico por lesión vascular en el cuello debido a una agresión con arma blanca”.

A causa del crimen, quedó detenido la ex pareja de la víctima, que tenía 26 años. Conforme fue avanzando la investigación, su situación se fue complicando y habría terminado confesado el femicidio.

