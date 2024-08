Se conocieron las fotos de Fabiola Yañez golpeada y sus mensajes con Fernández: “Todo el tiempo me golpeás”

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció el martes 6 de agosto al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini luego de que se conocieran conversaciones entre ella y la exsecretaria de Fernández, María Cantero, en el marco de la investigación judicial de Nación Seguros. Dos días después, aparecieron imágenes de Yañez en las que se le pueden ver golpes en su ojo y brazo.

Las fotos fueron difundidas por Infobae junto a capturas de pantalla de chats entre Yañez y Fernández donde él le pide que vuelva y ella le responde que la somete a fuertes situaciones de violencia.

Poco antes, La Nación+ había difundido un video de la columista Tamara Pettinato cenando con el expresidente en el despacho de la Casa Rosada. Es una grabación privada en la que sólo se la ve a ella bebiendo cerveza pero también se escucha la voz de Fernández. Allí bromean con cortar una relación y la charla concluye con un “te amo” de parte de ella. “Yo a vos”, le responde él.

Pettinato ya había sido cuestionada en 2021 cuando su nombre apareció entre las personas que visitaban a Fernández en la Quinta de Olivos en pleno aislamiento por la pandemia.

Poco después de que trascendiera el video de la columnista, Infobae publicó las fotos de Yañez y los chats entre Fernández y su ex pareja. De las capturas se desprende que las golpizas ocurrieron en agosto de 2021, durante la pandemia.

Los diálogos en Whatsapp entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

-F.Y: Ya iré

-A.F: Me siento mal físicamente

-F.Y: Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación.

A continuación, Yañez adjunta una foto de un moretón en su brazo.

-A.F: Pero dejá de discutir, al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení

En otra captura se lee la siguiente conversación:

-F.Y: Me volvés a golpear. Estás loco

-A.F: Me siento mal

-F.Y: Venís golpéandome hace tres días seguidos

-A.F: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-F.Y: Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me zamarreaste (y adjunta imágenes).

El video entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

Las imágenes de los golpes a Yañez se conocieron minutos después de que se difundiera en el canal de noticias LN+ un video grabado durante la pandemia en la Quinta de Olivos en el que se ve a la periodista Tamara Pettinato, en un sillón, tomando un vaso de cerveza y hablando entre risas a cámara mientras Alberto Fernández la graba y le hace cuestionamientos sobre un supuesto vínculo.

- T.P: Hoy estamos cortando.

- A.F: Qué estamos cortando?

- T. P: Nuestra relación.

- A.F: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?

- T.P: ¡No! De amistad.

- A.F: Empezá de nuevo.

- T.P: Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad después de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y hasta acá llegó.

- A.F: O sea que hiciste la primaria muy adulta.

- T.P: No, yo tenía 12 y vos repetiste muchas veces. Eras repetidor. Yo tenía 10 y vos 35. Y bueno eras buen compañero. Medio perjudicado, pero buen compañerito.

- A.F: Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo.

- T.P: Que sos una gran persona. Te quiero un montón y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Vos querés que te diga más cosas?

- A.F: No, lo que sentís.

- T.P: Yo creo que estamos enamorados de otra manera... Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?

- A.F: No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha.

- T.P: Esta cerveza tiene cosas adentro, voy a dejar de tomar cerveza.

- A.F: Bueno, dale.

- T.P: Te amo.

- A.F: Yo a vos.

La denuncia

El martes, Yañez había denunciado al ex presidente por “violencia física y ”terrorismo psicológico“, según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

A partir de estos testimonios, el juez Ercolini tomó la decisión de prohibirle la salida del país a Alberto Fernández y dispuso “medidas de restricción y protección, para que no se comunique a los dispositivos de Yañez”, según se detalla en el oficio judicial al que pudo acceder elDiarioAR.

Consultado por este medio, Fernández había dicho: “No dudes de que es falso lo denunciado”.

Horas más tarde de que se hiciera pública la denuncia en su contra, el expresidente emitió un breve comunicado en sus redes sociales, en el que señaló: “Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que se me imputa”. Y luego agregó: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante las justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.