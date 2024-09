Cortes de luz programados: una exfuncionaria dice que Milei dio de baja una licitación que los hubiera evitado

La ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, advirtió en las últimas horas que los cortes de energía programados que anunció el Gobierno ya habían sido advertidos, y que si no se hizo algo para evitarlo fue porque se dio de baja una licitación para adquirir mayor generación.

“La situación estaba advertida y es crítica”, dijo Royón, quien ocupó la secretaría de Energía durante la administración de Sergio Massa como ministro de Economía y en la primera parte de la presidencia de Javier Milei, hasta el 9 de febrero.

“Cada mes que se pierde es tiempo perdido”, dijo la exfuncionaria y explicó que estas plantas para generar energía “no se construyen de un día para el otro. Hay que tomar medidas paliativas, hay alternativas”.

Royón, en declaraciones radiales, apuntó a que esta situación “la previmos y por eso quisimos hacer una licitación” para lograr mayor generación térmica. “Se estudió el sistema, se analizaron los nodos críticos, pero la licitación se dio de baja en septiembre porque la nueva administración entiende que tenía involucrados contratos a largo plazo y quieren modificar el sistema; y no presentaron un plan alternativo”.

Por último, Royón también informó que los problemas energéticos podrían extenderse hasta el verano del 2026.

Qué dice el Gobierno

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano ante la alta demanda de electricidad y la falta de generación que vaticinan para los primeros meses del 2025. “Va a haber una programación, está analizándose”, admitió.

“Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, especificó Francos.

Para el funcionario, “es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema”, detalló, al tiempo que defendió los aumentos de tarifas como medida para “sincerar” los valores y evitar que el Estado se haga cargo de un porcentaje de los costos a modo de subsidios.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión”, remarcó, y agregó: “Hay que aumentar la tarifa porque si no debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión, y no tener que generar inflación que es el objetivo fundamental”.

Los dichos de Francos van en sintonía con el anticipo del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien planteó que el próximo verano “va a ser complicado”.

“Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado”, sostuvo, al tiempo que identificó que el problema energético estará en la generación que, según aclaró, “va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica”.

Por su parte, el secretario anunció la puesta en pie de un comité que “está trabajando en medidas de mitigación”, al tiempo que aclaró que esas soluciones deben ser “del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo”.

Con información de NA.

IG