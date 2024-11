Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo en la Causa Vialidad: “Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy encabezó una actividad en el partido de Moreno mientras la Cámara Federal de Casación Penal leía la sentencia en la Causa Vialidad. “No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón (...) Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas como la que hicieron hoy en Comodoro Py”, señaló junto a la intendenta Mariel Fernández.

“Hay violencia política cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer también”, sostuvo.

“No importa, chicas. Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”, aseguró la también ex vicepresidenta ante un grupo de unas 400 mujeres, capacitadas en la Ley Micaela García y que realizan el trabajo en los barrios, para la prevención de la violencia hacia las mujeres y disidencias.

Unos minutos antes, el tribunal había ratificado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que ya había dictado en primera instancia el Tribunal Oral en diciembre de 2022.

La recorrida de la flamante presidenta del Partido Justicialista por Moreno también incluyó una visita al hogar municipal El Polaquito.

La lectura del fallo llegó casi dos años después de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahora, la defensa de la expresidenta tiene diez días para apelar ante la Corte Suprema, que deberá entonces resolver si la condena queda firme.