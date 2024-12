Con críticas internas y a Milei, renunció un diputado del bloque kirchnerista

El bloque peronista de Unión por la Patria en Diputados perdió una banca este jueves tras la renuncia del santafesino Roberto Mirabella, que armó un mobloque. El espacio que conduce su coprovinciano Germán Martínez pasará a tener 98 legisladores, manteniéndose aún como primera minoría y como prinicpal fuerza opositora.

El argumento esgrimido por Mirabella es que el bloque tiene una mirada vinculada al conurbano y el distrito porteño, como ya plantearon otros legisladores. El bloque está referenciado con Cristina Fernández Kircher, quien asumió hace pocas semanas la conducción formal del PJ nacional.

Esta es una nueva fractura en UP, luego de que a principio de año, recién llegado Javier Milei a la Rosada, los tres legisladores que responden al gobernador de Tucumán, el también peronista Osvaldo Jaldo, armaron la bancada Independencia. Durante el año UP se mantuvo unido, pero hubo algunas fisuras en votaciones clave: los diputados catamarqueños, que responden al gobernador Raúl Jalil, acompañaron al Gobierno en una votación particular de la ley de Bases y llegaron no dar quórum para tratar la derogación del DNU sobre deuda.

La sangría en UP se conoce en un día con un particular movimiento parlamentario, ya que coincidió con la reunión del grueso del bloque de la UCR con Milei en la Rosada. En el cónclave fueron protagonista tanto los llamados “radicales peluca” -que atraviesan un proceso de expulsión del partido, como el tucumano Mariano Campero-, pero también por el mismísimo Rodrigo de Loredo, titular de la banca.

A diferencia de los conversaron que respaldan las políticas libertarias, el peronista Mirabella ratificó su perfil opositor a Milei. En un comunicado, dijo que su monobloque expresó Defendamos Santa Fe será “santafesino y justicialista, opositor a Milei”. “Un bloque autónomo, sin dirigismos ni jefes que impongan agendas. Solo rindiendo cuentas a y por Santa Fe”, planteó, en lo que se puede leer como un tiro por elevación a la conducción de CFK.

“Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional. Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual Bloque han llegado a un punto donde siento que, si continuo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos que es la defensa de Santa Fe”, dijo.

Mirabella agregó que “la agenda que se sigue es una agenda porteña, pensada para el conurbano y enfocada en liderazgos del pasado, que se eligen como 'rivales' para la tribuna, sin enfocarse en los temas que son urgentes, porque lo urgente es el presente”. También argumentó: “Los santafesinos la estamos pasando mal. No se llega a fin de mes, el desempleo crece y la reactivación no llega. En lo que va del año cerraron cerca de 1300 empresas y se perdieron 22.000 empleos”.

“Las universidades y el sector científico están desfinanciados y la inversión pública absolutamente paralizada. El responsable es el gobierno de Milei, pero también hay una cuota de responsabilidad muy grande del peronismo que necesita hacer una gran autocritica”, subrayó.

MC